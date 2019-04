Este sábado no abrirá línea comercial del puente ‘Libre’

Aduanas y Protección Fronteriza, (CBP), confirmó que este sábado, el Puente Internacional Córdova-Américas permanecerá cerrado durante todo el día, así lo dio a conocer Roger Maier, vocero de CBP, Sector El Paso.

“El cierre será únicamente en la línea de camiones comerciales, ya que los oficiales que procesan serán reasignados en ayuda a la Patrulla Fronteriza”, declaró el vocero a El Diario de El Paso.

La línea de camiones comerciales opera regularmente cada sábado de 6 de la mañana a 2 de la tarde, sin embargo, este próximo fin de semana, los conductores que necesiten cruzar de Juárez a El Paso tendrán que buscar vías alternas.

“Nos reunimos con la comunidad comercial la tarde del martes y también enviamos un aviso de información comercial los corredores, importadores, transportistas y otras partes interesadas sobre este asunto”, expresó Maier.

Añadió que el carril de camiones comerciales de carga del Puente Internacional Zaragoza-Ysleta permanecerá abierto el sábado bajo horas de operación normales, de 8 de la mañana a 4 de la tarde.

El cierre, de acuerdo con CBP, se debe principalmente a la escasez de oficiales aduanales en los puentes internacionales, luego de por lo menos 750 fueran reasignados en apoyo a la Patrulla Fronteriza con la situación de las oleadas de migrantes.

“CBP nos informó que el cierre sería este sábado por ser el día de la semana más lento para los camiones de carga”, expresó Alan Russell, director ejecutivo de la cadena de manufactura binacional Grupo Tecma.

“Sé que el cierre no es por la situación de la amenaza de la frontera, sino porque CBP hace todo lo posible para procesar en los puentes con el poco personal”, declaró.



Estragos en economía

Aunque Donald Trump no ha cumplido por completo el cierre fronterizo, ya se han visto los estragos en el turismo y el comercio entre los Estados Unidos y su tercer socio comercial más grande: México.

Un cierre podría dar lugar a cierres de fábricas en ambos lados de la frontera, según funcionarios de la industria, porque los automóviles y los sectores médicos han incorporado las cadenas de suministro internacionales en sus modelos de negocios.

“En esta semana hemos podido enviar un estimado sólo del 50 por ciento de los embarques. No sabemos cuánto tiempo más se pueda alargar, pero en caso de continuar podría presentarse el cierre de fábricas en los Estados Unidos, principalmente las automotrices”, comentó Russell.

Dijo que la gran mayoría de las partes automotrices son hechas en maquiladoras mexicanas. “Si no hay partes, no hay carros… las empresas tendrían que cerrar”, expresó.



Impacto devastador

El cierre de frontera sería un impacto devastador en El Paso, devastador para el resto de Texas y devastador para la nación, dijo Dee Margo, luego de la reunión de Cabildo a la televisora local KTSM, ante la amenaza del presidente de cerrar la frontera con México.

“La gente debe entender que tenemos seis de los 28 puentes que cruzan México desde Texas. Tenemos una base del año fiscal 2018 por un neto de 101 mil millones de dólares de comercio. Las importaciones y exportaciones que se están produciendo, todo eso se cerraría”, declaró el alcalde.

Declaró que El Paso cuenta con 115 mil empleados vinculados a los programas de maquila al norte de la frontera, en la región.

Manuel Sotelo Suárez, presidente de la Asociación de Transportistas de Ciudad Juárez, dijo que esta medida impacta fuertemente al sector exportador de la localidad.

Indicó que ante la crisis en los puentes el gremio esperaba desfogar parte de la carga los sábados.

De lunes a viernes las exportaciones por Córdova correrán en horario normal, se informó.

México produjo un comercio total con los Estados Unidos por 612 mil millones el año pasado, según la Oficina del Censo de los Estados Unidos.

Los puentes internacionales registraron 193 millones de cruces de peatones y vehículos-pasajeros durante el pasado año fiscal, según el Departamento de Transporte de los Estados Unidos.

De acuerdo con la Asociación de Transportistas, los sábados cruzan por el puente ‘libre’ 600 tráileres en promedio.