Este sábado inician las inscripciones en preescolar

Este sábado inician las inscripciones de pre-kínder y kínder en la mayoría de los distritos del Condado de El Paso.

Siendo uno de los distritos con más demanda, el Distrito Independiente Escolar de Socorro, (SISD) tendrá un día de inscripciones para pre-kínder y estudiantes de nuevo ingreso para kínder para el año escolar 2019-2020 –de las 8 am a 2 pm– el sábado en todas las primarias.

“Este año anticipamos unos 2 mil estudiantes inscritos en pre-kínder, en años pasados contábamos con unos mil 400 estudiantes, entonces, la demanda ha subido”, dijo Maribel Macías, asistente de superintendente de servicios administrativos de SISD.

Los niños que cumplan cuatro años para el 1 de septiembre del 2019 y que viven dentro de los límites del distrito podrán inscribirlos de forma gratuita para Pre-K, de acuerdo con el Distrito.

Y es que a pesar de los continuos recortes estatales, la necesidad de las clases para niños en edad preescolar siguen siendo altas.

“Aunque hay recortes, nos han apoyado bastante”, dijo Macías.

“El estado ha hecho recortes significativos en los presupuestos del programa, pero con el apoyo del comité y del superintendente, seguiremos brindando servicio ilimitado a los niños”, añadió.

El Distrito oferta preescolar en tiempo completo gratuito a familias que califiquen y se les dará prioridad a los primeros en inscribirse.

El Distrito Independiente Escolar de Ysleta, (YISD) inició preinscripción para el programa de pre-kínder desde este martes 2 de abril en quince de sus planteles.

De acuerdo con autoridades escolares de Ysleta ISD, los niños deben tener al menos 4 años de edad antes del 1 de septiembre de este año y debido a los espacios, las autoridades instan a las familias a registrarse lo antes posible.

Para el proceso de inscripción, los padres o tutores deben proporcionar el número de Seguro Social del niño, el registro de vacunación, certificado de nacimiento, una identificación con foto, y un comprobante de domicilio.

El programa ‘Pre-K para todos’ ofrece a las familias paseñas la oportunidad de inscribir a sus hijos en programas preescolares de calidad sin costo alguno.

SISD, también ofrece pre-kínder de medio día gratis a todos los estudiantes que viven en el distrito, incluso si no cumplen con los requisitos estatales.

El programa de día completo es gratuito para aquellos que califican según los requisitos económicos, de idioma, sin hogar o militares (en servicio activo) según lo establecido por el estado.

Las familias que no califican para el programa, pero que desean inscribirse en horario completo tienen derecho a un medio día gratuito y colegiatura para la otra mitad.

La matrícula tiene un costo de 181.68 dólares por mes por un año escolar de 10 meses.

Ysleta ISD informó que los paquetes de inscripción están disponibles para las personas que estén interesadas en inscribir a sus hijos en pre-kínder en la oficina de las escuelas en donde el programa está disponible.

Aunque las inscripciones inician esta semana, todos los distritos cuentan con inscripción abierta durante todo el año, incluyendo el Distrito Independiente Escolar de El Paso, EPISD.