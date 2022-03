Estatutos de la Ciudad, a consulta ‘híbrida’

El Comité Asesor de Estatutos de la Ciudad sostendrá un esquema híbrido de reuniones –en persona y virtuales– a partir de esta semana mientras continúa revisando posibles cambios en la Carta de la Ciudad –City Charter– que se les puede pedir a los votantes que aprueben en las elecciones generales de noviembre.

El Ayuntamiento proporcionó una lista de posibles enmiendas al comité en febrero, que investigará y hará recomendaciones.

El Cabildo aborda posibles enmiendas a los estatutos cada dos años, pero su último intento en 2020 fue descartado después de que la pandemia de Covid-19 comenzó a extenderse en la comunidad. La última vez que se modificó la Carta de la Ciudad fue en 2018.

La próxima reunión será en el Ayuntamiento, en el 300 N. Campbell, en la sala de conferencias principal y virtualmente a las 3:30 p.m. el 24 de marzo.

Entre las recomendaciones que revisará el comité se encuentran la eliminación del poder de veto y de desempate del alcalde. El cambio permitiría al alcalde votar sobre cada tema de la agenda en lugar de votar sólo para desempatar votos.

El comité celebró dos reuniones y comenzó el proceso de determinar qué recomendaciones del Concejo se evaluarán más a fondo. El comité votó para pausar las discusiones sobre el cambio de las fechas de las elecciones de la ciudad de noviembre a mayo, pero puede volver a examinar el tema antes de hacer las recomendaciones finales al Concejo municipal.

La recomendación del estatuto de cambiar los límites de mandato para los representantes del Concejo municipal, eliminando la restricción actual de 10 años si se elige a un representante para ocupar un mandato no vencido, se puede ajustar para recomendar que si se elige a un representante de la Ciudad para ocupar un mandato no vencido, entonces el término no vencido no se contará como uno de los dos términos de cuatro años.

El lenguaje actual en la Carta de la Ciudad establece que ningún alcalde o representante puede ocupar dicho cargo por más de un total de 10 años a lo largo de su vida. El límite de tiempo actual ha estado en vigor desde 2004.

El comité no seguirá adelante con la recomendación del Cabildo de desarrollar un comité de redistribución de distritos independiente.

Los límites de votación para los funcionarios electos a nivel local, estatal y federal se vuelven a trazar cada 10 años después de la publicación de los datos del censo decenal de Estados Unidos. Los nuevos límites para los ocho distritos representativos de la ciudad se vuelven a dibujar para reflejar los cambios en la población de la ciudad.

Los regidores nombran miembros para su comisión de redistribución de distritos que se reúne para establecer nuevos límites que se recomiendan al Concejo municipal. El Concejo vota para aprobar los cambios finales a los límites representativos de la ciudad.

El personal de la Ciudad informó al Comité de Estatutos que Austin es la única otra ciudad en Texas que tiene una comisión independiente y que el proceso para establecerla fue costoso, complejo y lento, con varios requisitos legales.

Karina Brasgalla, planificadora principal de la Ciudad que está ayudando a la comisión de redistribución de distritos de la ciudad, dijo que el costo de la comisión independiente de Austin fue de alrededor de $5 millones.

La comisión revisará más recomendaciones del Concejo municipal durante su próxima reunión. Los funcionarios de la Ciudad dijeron que habrá reuniones de divulgación pública una vez que la lista de recomendaciones esté más completa.