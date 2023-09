Estafan fingiendo ser de El Paso Water

Para enviar un mensaje enérgico a los perpetradores que intentan estafar a los contribuyentes y desacreditar la calidad del agua potable para obtener ganancias bajo engaños El Paso Water se asoció con el Departamento de Policía de El Paso, la Oficina del Sheriff del Condado de El Paso y el Better Business Bureau (BBB) de El Paso con el fin de parar el abuso y arrestar a los responsables.

De acuerdo a la dependencia denunciante en los últimos meses se han multiplicado los informes sobre avisos urgentes sospechosos que se dejan en las puertas y buzones de correo de los clientes en los que tratan de sorprenderlos bajo el argumento de que el agua que ingieren es de mala calidad.

EPWater advirtió a los habitantes de El Paso sobre este tipo de estafadores hacen afirmaciones falsas acerca de que el agua no es segura para beber y asustan a la gente para que compren filtros de agua costosos, que oscilan de entre los 15 y 25 mil dólares. El agua es segura para beber y no es necesario comprar filtros de agua, informó la dependencia.

Resaltó que algunas personas que laboran en empresas fraudulentas se han hecho pasar como empleados de la Ciudad y de El Paso Water para exigir pagos atrasados a través de plataformas digitales como Cash App o tarjetas de regalo.

"Queremos asegurarnos de que la gente entienda que El Paso Water nunca haría eso. Nunca nos presentaríamos exigiendo un pago inmediato, nunca amenazaríamos con una desconexión inmediata ni nunca pediríamos un pago como una aplicación de efectivo o mediante tarjeta de regalo", dijo Christina Montoya, gerente de Comunicaciones y Marketing deEPWater.

Ante el cumulo de denuncias el sargento Javier Sambrano, portavoz del Departamento de Policía de El Paso, pidió a los ciudadanos a no llamar al número que aparece en ese tipo de folletos”,

"Si algo no parece estar bien, probablemente no lo esté", aseguró Sambrano tras alertar a los usuarios a no dejarse sorprender y denunciar de inmediato a la policía en caso de que sean sorprendidos.

Expresó que ante la sospecha los usuarios deben solicitar credenciales de servicios públicos y buscar insignias y uniformes de empleados emitidos por servicios públicos de la ciudad, así como verificar que los vehículos que utilizan cuenten con logotipos oficiales de las dependencias de gobierno. En caso de desconfianza deben llamar a la policía.

El Paso Water exhortó a los contribuyentes a denunciar cualquier actividad sospechosa al Departamento de Policía de El Paso llamado al 915-832-4400. Se dijo que las prácticas comerciales cuestionables y las sospechas de fraude se pueden denunciar también al Better Business Bureau vía internet.

Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley instaron al público a permanecer atento e informado sobre las empresas locales para evitar ser robados prácticamente. Asimismo se instó a los clientes de servicios públicos que tengan preguntas o inquietudes sobre la calidad del agua a que llamen al Laboratorio Internacional de Calidad del Agua al 915-594-5733.