Socorro, Texas– Karina García agarró la urna de metal que transportaba las cenizas de su padre y se balanceó sola en la pista de baile del salón El Campanario para el último vals familiar de su quinceañera.

El DJ puso una interpretación de Gabby Tamez de “Préstame a mi padre”, una canción sobre el amor y el anhelo, sobre rogarle a Dios unos minutos más con papá desde el cielo. Días antes de la celebración de su cumpleaños número 15, Karina dijo que sólo quiere recordar: “En este momento, él está aquí conmigo”.

Guillermo “Memo” García, también conocido como “Tank”, falleció el 25 de abril de 2020 en el Centro Médico Del Sol en El Paso.

El entrenador de futbol femenil sucumbió a heridas de bala casi nueve meses después de que un nacionalista blanco abriera fuego contra él y otras personas que visitaban una tienda Walmart cerca de Cielo Vista Mall el 3 de agosto de 2019. El pistolero mató a 23 personas y fue sentenciado en junio a cadena perpetua en una prisión federal.

La sombra de la masacre aún persiste sobre sobrevivientes como la familia García, pero con el paso del tiempo, trazan formas de sanar y seguir adelante. La quinceañera del sábado marcó otro paso adelante.

Cuando la viuda de Memo, Jessica García, conduce por la Interestatal 10, evita mirar el Walmart. La orden de silencio de un juez limita lo que las víctimas pueden decir al público sobre el día del tiroteo que podría afectar el juicio estatal pendiente del asesino.

En cambio, Jessica se concentra en preservar la vida de Memo.

“Mi único objetivo en la vida es que mis hijos sean buenas personas”, dijo Jessica. “No quiero estar llena de odio”.

El primer invierno de 2020 sin Memo fue difícil, dijo Jessica.

Su marido se entusiasmaba con la Navidad, dijo. Cada año, el día después del Día de Acción de Gracias, Memo colocaba luces afuera de su casa y ayudaba a los niños a decorar el árbol mientras se proyectaban películas navideñas de fondo: “El Grinch”, “Cuento de Navidad” y un western en blanco y negro que Memo solía ver en Ciudad Juárez.

Al final del día, parecía que Santa vomitó en su casa, bromeó Jessica.

Desde su muerte, la familia ha reconstruido algunas de sus viejas rutinas. Las decoraciones navideñas están listas, junto con Elf on a Shelf. Jessica compró un pastel de Snickers para el cumpleaños de Memo a fines de noviembre. Este año habría cumplido 40 años.

“La Navidad no es lo mismo y lo he aceptado”, dijo Jessica. “Ahora siento que son sólo adornos. Pero trato de darles algo de alegría a mis hijos porque la Navidad es diferente para los niños que para los adultos. No es sólo para mí, es para ellos. La presión está sobre mí para tener el espíritu navideño”.

‘ESE AMOR DE CUENTO DE HADAS SÍ EXISTE’

Cuanto mayor se hace su hijo, más se parece a su padre.

Jessica pensó esto en una sofocante noche de verano después de que Memito, o “Little Memo”, como también lo llaman, de 10 años, saliera del campo de beisbol.

Su padre, “Big Memo”, entrenó al equipo de beisbol de su hijo y al equipo de futbol de su hija. El equipo actual de Memito, los Silverbacks, acaba de perder ante los Gators en un torneo en Las Cruces, pero parecía estar de buen humor y abrazó a los amigos de la familia que se detuvieron a charlar con su madre.

“Mi bebé es un amante”, dijo Jessica antes de que su hijo la abrazara en las gradas.

También es demasiado ingenuo, dijo en tono preocupado: una madre atrapada en el equilibrio de saborear la inocencia de su hijo mientras lo prepara para las crueles posibilidades de la vida. Memito tenía 6 años cuando su padre recibió un disparo en la columna para proteger a Jessica. Ahora Memito ha perdido a uno de sus protectores.

Cuando Jessica y Memo asistieron a la escuela secundaria Montwood, sus amigos lo llamaban Tank porque era gigante y protector, dijo Jessica sobre su esposo de 6 pies 3 pulgadas. Ella lo describió como generoso, ya sea llevando a alguien o repartiendo pizza a sus amigos de su trabajo en Speedy’s Pizza.

Y las chicas de su escuela se derretían por él.

Las hermanas de Memo, Raquel y Ana García, coincidieron: su hermano era un mujeriego. Cuando Raquel trabajaba en Bonny’s Café, Memo entraba al restaurante durante el almuerzo con seis chicas a su alrededor, dijo.

Cuando Memo recogía chicas, siempre llamaba a sus puertas, nunca tocaba la bocina desde el coche, recordó Jessica. Y cuando los llevó de regreso a casa, insistió en acompañarlos hasta la puerta principal.

Pero había una chica a la que el quería más.

Jessica y Memo empezaron a salir en la escuela secundaria. Él la hacía feliz incluso cuando no tenían casi nada, dijo.

Después de la secundaria, decidieron emprender su propio negocio y se mudaron a Salina, Kansas, donde trabajaron en una fábrica de pizzas. En la primera casa que compraron en Kansas, durmieron en un colchón en el suelo y, a modo de cortinas, cubrieron las ventanas con toallas negras que sacaron de un contenedor de regalos. En su tiempo libre iban a pescar a un estanque cercano donde el aire estaba cargado de humedad y el zumbido de los insectos.

Una noche, cuando Memo llegó a casa después de un turno nocturno, la despertó con una caja de chocolates Russell Stover y le deseó un feliz cumpleaños. Debajo de un chocolate había un anillo de compromiso.

“Ese amor de cuento de hadas existe”, dijo Jessica. “No fue perfecto. Hubo momentos en que lo odié y probablemente él me odiaba a mí. Solía preguntarle cómo sería mi vida sin él. Le cantaría ‘Hasta La Miel Amarga’”.

En la canción de Los Tiranos del Norte, el cantante norteño canta en las primeras líneas:

“¿Qué sería de mi vida si tú me dejaras? ¿Qué sería de mi vida si tú te marcharas?”.

BIG MEMO FUE ‘SIEMPRE GRANDE’

En una prueba de vestidos en Juárez, Karina dio vueltas con su vestido de quinceañera.

El brillante y voluminoso vestido blanco, bordado con un arcoíris de flores, tiene una faja azul real, su color favorito y también el color favorito de su padre. El vestido estaba incompleto, pero eso no impidió que su abuelo, el padre de Memo, Guillermo García, sonriera mientras tomaba fotos con su teléfono.

Guillermo vive no lejos de la modista en el barrio Azteca, en Ciudad Juárez. Memo creció allí, el hijo del medio entre dos hermanas, Raquel y Ana.

Memo siempre fue grande, un niño lleno de travesuras y bromas, que jugaba en cajas, recordó Guillermo. A Memo no le importaban las tareas escolares y prefería jugar al futbol con sus amigos o con su padre en el parque.

Todos los días, después de la escuela, Memo jugaba afuera con sus amigos y hacía amigos con facilidad, por lo que siempre había amigos, dijo María, la madre de Memo. Ya fuera acampar, pescar o cultivar verduras en el jardín, cualquier oportunidad de pasar tiempo al aire libre con su familia lo hacía feliz, dijo María.

Ana dijo que ella y su hermano mayor no se peleaban a menudo mientras crecían, pero a él le gustaba burlarse de que la encontraron en la basura.

“Él siempre me decía que era adoptada, como todo el tiempo”, dijo Ana. “Él me decía: ‘Agradece a mis padres porque te recogimos de la basura’”.

Las bromas no terminaron cuando Memo creció, dijo Karina.

A ella le gusta contarle a su hermano Memito sobre un momento en particular cuando él tenía unos 3 años y golpeó a su papá en la pierna. Memito seguía gritando: “¡No me vas a hacer nada!”.

Memo tiró de él por el pijama y lo ató a la cama por las mangas.

Memito le pide a Karina historias de todos juntos porque no tiene tantos recuerdos como el resto de la familia.

A veces, cuando Memito tiene dificultades para conciliar el sueño, entra a su habitación en mitad de la noche y le pide que duerma con él. Mira fotos de su padre en su habitación y le pregunta a Karina si alguna vez lo extraña. Karina desearía poder copiar y pegar de alguna manera todos los recuerdos de su padre en una película casera y mostrárselos.

“Él constantemente me pregunta: ‘¿Tienes un video de él hablando?’. Siempre me hace preguntas sobre él”, dijo Karina.

VAQUEROS, CABALLOS Y HUELLAS DE PAPÁ

El duelo es un montón de idas y venidas, dijo Jessica en un día nublado de noviembre mientras cocinaba pozole rojo en su casa en el este de El Paso.

Jessica comenzó a salir nuevamente y se enamoró de su novio, a quien Karina se refiere como su padrastro.

Una vez soñó que ella, su novio y los niños estaban de compras en el centro comercial cuando Memo apareció a la vuelta de la esquina, vestido como si estuviera listo para entrenar el partido de beisbol de Memito, y los instó a que se dieran prisa. Memo siempre había sido una persona puntual que sentía que si no llegaba temprano, llegaba tarde, dijo. Llegó temprano y se fue tarde para asegurarse de hablar con todos los que quería ver.

No le cuenta a su novio todos los sueños.

“No es justo para él”, dijo Jessica. “Tenía muchas cosas reprimidas y no ayuda que los niños no puedan entender que se puede amar a dos personas al mismo tiempo. Que puedes seguir adelante y amar a alguien nuevo”.

Memo aún no tiene una tumba. Jessica instaló una repisa en su casa con la urna con las cenizas de Memo y un tanque militar de juguete, un guiño al eslogan “Tank Tough” que sus seguidores imprimieron en camisetas y confeccionaron en pulseras durante su estadía en el hospital.

Memo está junto a la urna que contiene las cenizas de Tita, una luchadora mezcla de chihuahua y pinscher miniatura que se metió en los botes de basura y movió las almohadas del sofá. A los ojos llenos de amor de Memo, ella no podía hacer nada malo, dijo Jessica. La llamaban hermana de sus hijos.

A las 4 pm, todos los días, Tita esperaba a Memo en la puerta de entrada hasta que regresaba de su trabajo transportando maquinaria pesada. Después de la muerte de Memo, Jessica colocó su urna en la mesa de noche. Tita dormía en el lado de la cama de Memo, como si ella lo supiera, dijo Jessica. Tita murió más tarde de vejez.

Mientras Jessica preparaba el pozole en la cocina, Memito y Karina alternaban entre jugar y pelear en la sala y tomar descansos para recalentar sopaipillas.

“Ella realmente es la guardiana de su hermano, por mucho que peleen”, dijo Jessica.

“Se te va a caer miel en el piso”, dijo Karina, señalando el chorrito de miel que está a punto de caer de la sopaipilla de Memito.

“No, no lo soy”, insistió, sosteniendo la sopaipilla sobre su boca abierta.

Memito y Karina discuten a veces, incluso sobre qué equipo fue mejor, los Vaqueros de Dallas o los 49ers de San Francisco.

“A Karina le gustan los Vaqueros”, dijo Memito en tono acusatorio.

“Los Vaqueros eran el equipo de papá”, respondió ella.

Jessica llegó a un acuerdo estricto con Memo para no imponer sus equipos a los niños, quienes eligieron sus lealtades temprano: Memito con los queridos 49ers de mamá, Karina con los Vaqueros de papá después de abandonar a los Broncos de Denver, a quienes eligió primero porque le gustan los caballos.

MEMORIAS QUE SE DESVANECEN CON EL TIEMPO

Cuando Memo fue hospitalizado en el Centro Médico Del Sol, la gente le llevó recuerdos de los Vaqueros para animarlo. Karina ha guardado la mayoría de ellos, incluida una almohada grumosa de los Vaqueros que se encuentra en su cama.

Jessica sabe que la precisión de los detalles eventualmente se desvanecerá. El aroma de su cuerpo, mezclado con colonia, en un cálido abrazo. La ronquera de su voz y el sonido del silbido que hacía desde los márgenes de los partidos de futbol y beisbol.

“Después de su muerte, le dije (a Karina) que debería seguir siendo fanática de los Vaqueros porque eso es lo que tenía con papá”, dijo Jessica. “El tiempo le quita un poquito más”.

Karina recuerda el aroma a fresa madura que emanaba del ambientador que colgaba en la camioneta Ford plateada de su papá.

Una tarde, cuando sólo Karina y Memo estaban en casa, vio a Karina expresar su frustración mientras luchaba con la tarea de matemáticas. Memo le dijo que se subiera a la camioneta.

Condujeron hasta una zanja en el barrio de Chamizal, cerca de la primera casa en la que vivió Memo, de 15 años, cuando su familia se mudó a El Paso. Él le dijo que había muchos días en los que no quería hacer la tarea, que se sentía tonto por no saber inglés y que le costaba la transición.

Memo solía ir a ese lugar, a veces con amigos, a veces solo, sólo para pensar.

“Creo que simplemente quería mostrarme que está bien darme un respiro cuando estoy frustrada”, dijo.

Karina dijo que no le preocupa olvidarse del rostro o la voz de su papá porque tiene fotos y videos para eso. Le preocupa más olvidar cómo se sienten sus abrazos, la forma en que él tomó su mano o la rodeó con su brazo cuando hablaban sólo ellos dos.

“Se notaba que realmente estaba escuchando”, dijo Karina. “Él te miraría y vería lo que estás diciendo. Para mí, ahora es difícil encontrar a alguien que realmente me escuche”.

En su dormitorio, Karina sacó fotografías de la equinoterapia en su teléfono. Después del tiroteo, El Paso United Family Resiliency Center pagó el asesoramiento de las víctimas. Memito asistió a terapia en el Centro de Orientación Infantil de El Paso, pero Karina dijo que dejó de ir porque en ese momento no le gustaba hablar de sus sentimientos.

Luego, el Centro de Resiliencia la conectó con Compadres Therapy en Santa Teresa, Nuevo México, donde cepilló un caballo y lo guio por el terreno. Pintó flores de colores en su bata blanca. Los caballos se utilizan en terapia porque están en sintonía con los comportamientos y emociones de las personas.

En Kansas, Memo una vez dejó a la joven Karina en el caballo de su tío, así que los caballos le recuerden a él.

“Somos sólo el caballo y yo”, dijo Karina. “El caballo tenía un efecto naturalmente tranquilizante y yo podía relajarme. No tuve que hablar de eso”.

LOS ÚLTIMOS MESES DE MEMO

La primera vez que el cirujano traumatólogo, Dr. Rahul Rasheed, vio a Memo, fue en el quirófano del Centro Médico Del Sol. El colega de Rasheed, el Dr. Christopher Bell, realizó la primera operación a Memo que le salvó la vida. Las balas impactaron en los órganos de Memo en el pecho y el abdomen, así como en la médula espinal.

Pero Memo siguió sangrando y perdiendo fluidos orgánicos, lo que requirió más operaciones mientras luchaba por su vida durante los siguientes meses.

El cuerpo humano sólo puede soportar hasta cierto punto, incluso para alguien tan duro como un tanque, pero Rasheed cree que Memo aguantó tanto, sólo por un poco más de tiempo con su familia.

“Perder a un paciente así simplemente te destruye”, dijo Rasheed. “Duele de una manera que no se puede describir. Al perder a alguien como Memo, sientes que le has fallado a tu comunidad. Este fue el último hombre en el tiroteo. Era mi responsabilidad sacarlo del hospital y tener un final feliz. Pero no pude hacer eso. Esto era lo último que este pueblo necesitaba oír: que alguien más había muerto”.

Memo tuvo días buenos y días malos, y durante los casi nueve meses que estuvo vivo, tuvieron esperanza.

Génesis Dávila visitó a Memo en el hospital en algunos de esos buenos días. Memo entrenó a Dávila, que ahora tiene 16 años, cuando ella y Karina jugaban para el equipo de futbol juvenil EP Fusion. El equipo de futbol estaba recaudando fondos en Walmart para su próxima temporada cuando ocurrió el tiroteo.

Ella era la jugadora más alta y de mayor edad en EP Fusion cuando conoció al entrenador Memo, dijo. Dávila tenía tendencia a retroceder cuando los juegos se volvían físicos, por lo que Memo la entrenó para que usara su altura, para no dejar que sus rivales la empujaran, para mantenerse firme y retroceder.

Pero lo que más extraña son sus reconfortantes abrazos al principio y al final de cada práctica. Se sentía como un osito de peluche, dijo. Probablemente por eso Memito se volvió un abrazador, añadió.

Recordó la primera vez que el entrenador Memo habló con ella desde el tiroteo.

“Me dijo: ‘No llores, todo va a estar bien’”, dijo Dávila. “Y yo creí eso”.

Después de que Jessica se recuperara de sus propias heridas de bala, vio a Memo todos los días hasta que la pandemia de coronavirus obligó al hospital a restringir las visitas. Rasheed dijo que se habría olvidado de comer tantos días si no fuera por Jessica y María, la madre de Memo, quienes trajeron enchiladas, ceviche y chile colorado al hospital.

María cuidó de Memo, un hombre adulto, como si fuera su bebé, dijo Rasheed.

A Jessica no le gustaba traer a sus hijos en los días malos y prefería hacerles videollamadas a través de FaceTime. No quería que recordaran a su padre frágil después de otra cirugía. Pero vinieron para el cumpleaños de Memo, el Día de Acción de Gracias y Navidad, e incluso si no podía hablar, Memo hacía muecas y les lanzaba besos para hacerles saber que estaba allí, dijo Rasheed.

En otro buen día, después de asegurarse de que Memo estuviera lo suficientemente estable para soportarlo, su equipo de cuidados intensivos lo llevó al patio de su piso. Era la primera vez que salía desde que ingresó al hospital. Por una vez, la gente se reía y no hablaba con Memo de lo enfermo que estaba, dijo Rasheed.

Describió el ambiente como el de una tarde en el parque con amigos. Memo se quedó dormido bajo el sol.

‘PRÉSTAME A MI PADRE’

Antes de la fiesta de quinceañera de Karina, sus familiares y amigos asistieron a la misa celebrada por el obispo Mark Seitz en la iglesia católica St. Frances Xavier Cabrini en el Este de El Paso, donde actuó un mariachi. Seitz también había dirigido la misa en el funeral de Memo.

María llevaba un cartel azul brillante con una foto de su hijo, quien llevaba una gorra de los Vaqueros y una camisa de trabajo industrial gris con una etiqueta con su nombre, Tank. “En honor al padre de la quinceañera que nos acompaña desde el cielo”, decía en español.

Raquel y Ana también asistieron, luciendo alfileres plateados con una foto del tamaño de un relicario de su hermano colgando de ellos. Le dieron un apretón a Memito, o “Tanquecito”, como lo llaman, después de Misa.

“Se parece mucho a mi hermano cuando tenía esa edad”, dijo Raquel.

Ráfagas de viento frío les revolvían el pelo, pero Ana recordó lo que Memo siempre reprendía en broma: El frío es mental. Se abrazó a sí misma y repitió el mantra más tarde esa fría noche mientras caminaba hacia las puertas del salón de baile de quinceañera.

Cuando Memo y Karina hablaron sobre su futura quinceañera, a él no le importó cómo llevaba el cabello ni qué zapatos quería, dijo Karina. A él le importaba que ella mantuviera su relación con Dios.

A veces, después del Día de Acción de Gracias, Memo llevaba a su familia a lugares donde las personas sin hogar dormían afuera. Repartieron mantas, gorros y guantes, algunos años pollo o pavo.

“Él siempre nos decía que nunca se sabe si ese podrías ser tú”, dijo Karina. “Nunca se sabe si podría ser tu familia. Al final del día, todos están bajo la familia de Dios, por lo que son nuestra familia”.

La fiesta comenzó el sábado por la noche en el salón El Campanario en Socorro, donde Jessica se apoderó del calendario de eventos, una general con un vestido azul real hasta el suelo.

“Sé que si yo no estoy bien, mis hijos no están bien”, dijo Jessica. “En esta parte de mi vida, estoy en paz”.

Dávila, una de las damas seleccionadas por Karina para su Corte de Honor, se unió a Karina para una serie de bailes coreografiados, desde “Dreaming of You” de Selena hasta “Single Ladies” de Beyoncé. Unidas como sobrevivientes, Dávila dijo que Karina puede parecer “fuerte por fuera”, pero sólo quiere que Karina sea feliz.

Rasheed, quien desde entonces regresó al área metropolitana de Dallas-Fort Worth, se sentó en una mesa con otros médicos que atendían a Memo en el hospital. Todavía se mantiene en contacto con la familia y ayuda a Karina con su tarea de biología, aunque a veces habla demasiado rápido y usa el “lenguaje médico” en lugar del “inglés sencillo”, dijo Karina.

“Le dije a Jessica que teníamos que empezar a preparar a Karina para postularse para la universidad”, dijo Rasheed.

Karina asiste a Pebble Hills Early College, un programa de aprendizaje dual entre Pebble Hills High School y El Paso Community College, donde planea recibir capacitación como técnica veterinaria. Algunos días, el dolor la invade en la escuela, lo que le dificulta concentrarse. Pero al igual que su madre, ahora ha comenzado a sentirse en paz y los recuerdos le traen felicidad, no sólo tristeza, dijo.

Recuerdos como cuando era pequeña y le decía a su papá que quería ser veterinaria. Solía ver documentales de animales con ella, e incluso memorizaba los hechos y la terminología científica, dijo Karina.

“Me hace feliz haberlo conocido y tenerlo como mi papá”, dijo Karina. “Si estuviera en mi quinceañera, le diría gracias por todo. Gracias por los recuerdos. Gracias por el tiempo que te tomaste para estar conmigo”.

“… Y gracias por el baile”.