Esperan certificación para iniciar construcción de muro privado

El grupo privado que quiere construir su propio muro en la frontera sur junto al Río Grande, en Texas, dijo el martes que no comenzará la obra hasta que el Gobierno de Estados Unidos certifique que el proyecto no empeorará las inundaciones.

La agencia que supervisa el manejo del río conforme a los tratados firmados con México le pidió al grupo We Build the Wall (Nosotros construimos el muro) que frene la obra hasta que presente más información del proyecto para ser analizado por la comisión.

El fundador de We Build the Wall, Brian Kolfage, dijo que el grupo no comenzará la construcción hasta que tenga la aprobación de la Comisión Internacional de Límites y Aguas (IBWC).

“No construiremos esa estructura hasta que tengamos la aprobación adecuada de la IBWC porque no queremos violar el tratado internacional”, dijo Kolfage.

Fundado en 2018, el grupo anunció en Facebook que comenzaría la construcción de una barrera de 5.6 kilómetros (3.5 millas) sobre tierras privadas en el sur de Texas.

La barrera estaría tan cerca como a 25 pies (7.6 metros) del río, lo suficientemente cerca como para aumentar el temor de que empeore las inundaciones y la erosión, dañando la tierra y las viviendas en ambos lados.

La Comisión Internacional de Límites y Aguas, que supervisa el río en virtud de tratados firmados con México, solicitó al grupo el viernes que detenga la construcción hasta que presente más información sobre el proyecto para que la comisión pueda estudiarlo.

Kolfage dijo que los contratistas continuarán quitando la maleza del sitio y preparándose para la construcción.

Finalmente, el grupo quiere instalar postes de 18 pies (5.5 metros) frente a una carretera pavimentada. Kolfage dice que los postes tendrán suficiente espacio entre ellos para que pase la vida silvestre.

“Por definición, lo que estamos construyendo es una cerca, no un muro”, dijo Kolfage, y agregó que la posición del grupo era que no necesitaba aprobación local para construir una cerca en propiedad privada.

Fisher Industries, la empresa constructora que trabaja con el grupo, presentó recientemente al IBWC una carta de una página y una serie de diagramas dibujados por computadora, que la comisión publicó el martes. Los documentos afirman que limpiar la maleza frente a la barrera “reducirá la elevación de la inundación ya que habrá menos vegetación que obstruya las orillas”.

Fisher no respondió a una solicitud de comentarios.

Scott Nicol, miembro del Sierra Club y residente de mucho tiempo del Valle del Río Grande, criticó lo que la compañía había presentado.

“El hecho de que dibujaste una línea azul ondulada y dijiste: ‘Esto demuestra que el muro no desviará el agua’, no tiene sentido”, dijo Nicol.