Espera El Paso ‘luz verde’ para vacunar a niños

La propagación de la variante ‘Delta’ del Covid-19 y el inicio del año escolar han aumentado drásticamente los riesgos que enfrentan los niños durante la pandemia, señalan diversos estudios a nivel nacional.

El pasado lunes la Ciudad de El Paso confirmó cinco nuevos casos de la variante Delta en la ciudad, de los cuales un paciente era menor de 12 años y otro menor de 18 años.

Ante este panorama, el doctor Héctor Ocaranza, autoridad de Salud de El Paso, dijo que la vacunación contra el Covid-19 es una de las piezas principales de prevención y aseguró que en cuanto se autoricen las dosis para los niños, se aplicaran de inmediato.

“Dentro de los planes de vacunación masiva que se han llevado a cabo en nuestra ciudad, se incluye la inoculación en nuestros mega sitios y campañas en las que se cuenta con la colaboración de los distritos escolares, grupos religiosos, centros comerciales, etcétera, en los que tratamos de capturar al mayor número de personas, brindándoles horarios flexibles y la comodidad de estar más cerca de la comunidad”, dijo Ocaranza. (Ivanna Leos)

“En cuanto se apruebe la vacuna para la edad pediátrica de 5 a11 años de edad, la empezaremos a aplicar en nuestros mega sitios y seguiremos con las campañas y contando con la colaboración de muchos grupos, como se ha mencionado anteriormente” añadió.

Según los CDC, a nivel nacional los casos de Covid-19 en niños han aumentado alrededor del 240 por ciento desde julio, lo que ha provocado la preocupación de miles de padres de familia tras el regreso a clases presenciales.

Ante esta preocupación, los distintos distritos escolares de El Paso votaron en agosto para hacer cumplir la orden de la Autoridad de Salud de la Ciudad y el Condado de El Paso que exige el uso de mascarillas faciales en sus instalaciones escolares, para proteger a los menores.

A principios de esta semana el director general de Pfizer, el doctor Peter Marks, aseguró que “es cuestión de días y no de semanas” para que la compañía presente datos a los reguladores estadounidenses para la autorización federal de la vacuna contra el Covid-19 para niños de entre 5 y 11 años.

Aunque la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) deberán aprobar la vacuna antes de que esté disponible para los niños, dijeron que los datos serían revisados rápidamente para comenzar a administrarla de forma inmediata.