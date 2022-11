Especialista en geriatría se une a Texas Tech

Se une el doctor Maanit Kohli, M.D. al Centro de Ciencias de la Salud de la Universidad Texas Tech (TTUHSC) en El Paso y al Grupo de Médicos de El Paso de Texas Tech (TTP) como especialista en medicina interna y geriatría, la especialidad que se centra en las enfermedades de los adultos mayores, una población en aumento a nivel local y nacional.

El doctor Kohli es profesor asistente en el Departamento de Medicina Interna de la universidad. Está certificado por la junta en medicina interna y medicina geriátrica. En TTP El Paso en Transmountain, sus servicios clínicos incluyen atención primaria, medicina interna, medicina geriátrica y medicina hospitalaria para pacientes hospitalizados.

La medicina geriátrica es una especialidad desatendida en todo el país, y la demanda de geriatras (médicos capacitados para atender a adultos mayores) está en auge a medida que crece la población de 65 años o más del país.

Con el doctor Kohli, El Paso ahora cuenta con dos médicos certificados en geriatría por la Junta Estadounidense de Medicina Interna. La ciudad también tiene un médico certificado en medicina geriátrica por la Junta Estadounidense de Medicina Familiar.

La escasez de estos especialistas ha creado disparidades de salud en el Borderplex y en todo el país.

Un modelo federal estima que un geriatra puede atender a 700 pacientes con necesidades médicas complejas. Además, el modelo estima que el país necesitará 33 mil 200 geriatras en 2025, pero hoy en día sólo hay unos 7 mil, y sólo la mitad de ellos ejercen a tiempo completo.

Con el 12.8% de su población de 65 años o más, EP no es inmune a la escasez de estos médicos. Kohli dijo que está haciendo todo lo posible para garantizar que sus pacientes reciban la mejor atención.

“Ha sido absolutamente maravilloso trabajar con mis pacientes y sus familias”, dijo el profesional de la salud. “Espero ser un recurso para la población que envejece en la comunidad para ayudarlos a lograr su objetivo de un envejecimiento saludable y una buena calidad de vida”.

Aparte de la escasez de geriatras en ejercicio, también hay una falta significativa de médicos que buscan becas geriátricas.

Según la Sociedad Estadounidense de Geriatría, 384 puestos de becas geriátricas quedaron vacantes en 2019, el año más reciente con datos disponibles.

Kohli completó su beca de formación en esta especialidad en la Escuela de Medicina Icahn en Mount Sinai en Nueva York.

Anteriormente trabajó en el Colegio Médico de la Universidad de Drexel en Filadelfia y la Escuela de Medicina Icahn en Mount Sinai, Nueva York.

Kohli tiene un gran interés en la educación médica y participa en muchas actividades de enseñanza clínica. En septiembre, hizo una presentación virtual, “Optimización de los cuidados paliativos para adultos mayores”, en el Curso internacional de medicina para adultos mayores de Edimburgo.

Ha recibido varios elogios por sus esfuerzos para promover la medicina de cabecera y ha sido reconocido por su trabajo voluntario.

Conózcalo…

• Obtuvo su título de médico en el Colegio Médico Sir Seewoosagur Ramgoolam en Mauricio.

• Completó su residencia en medicina interna en el Hospital de la Universidad de Saint Peter en Nueva Jersey, donde fue nombrado jefe de residentes durante su último año.

• Completó la prestigiosa beca de investigación en medicina geriátrica en el Departamento de Geriatría y Medicina Paliativa de Brookdale en la Escuela de Medicina Icahn en Mount Sinai en Nueva York.

• Es miembro asociado del Royal College of Physicians of Edinburgh y miembro de la American Geriatrics Society, American College of Physicians y Society of Bedside Medicine.