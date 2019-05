Escuelas de EPISD servirán comidas gratis en verano

Gracias al Programa de Servicio de Alimentos durante el Verano, desayunos y comidas serán servidas gratuitamente a niños de 1 a 18 años en varios campus del Distrito Escolar Independiente de El Paso durante las vacaciones largas,.

Las comidas serán proporcionadas sin ningún costo y serán las mismas para todos los niños, independientemente de su raza, color, país de origen, sexo, edad o discapacidad.

El Distrito no discrimina en las comidas en este servicio que proporciona.

Las escuelas primarias servirán el desayuno de las 7:30 a las 8:30 a.m. y la comida de las 11 a.m. a la 1 p.m. de lunes a jueves del 3 al 27 de junio en los siguientes campus: Bond, Cooley, Powell, Putnam y Tom Lea.

Mesita Elementary ofrecerá comidas únicamente del 3 al 14 de junio.

Las escuelas secundarias proporcionarán desayunos de las 7:30 a las 8:30 a.m. y la comida de las 11 a.m. a la 1 p.m. de lunes a jueves del 3 al 26 de junio en los siguientes planteles: Armendariz, Bassett, Brown, Canyon Hills, Charles, Guillen, MacArthur, Magoffin, Morehead, Richardson, Ross y Wiggs.

Henderson Middle School servirá comidas del 10 al 27 de junio.

Las preparatorias ofrecerán desayunos de las 7:15 a las 8:30 a.m. y la comida de las 11 a.m. a la 1 p.m. de lunes a jueves en los siguientes lugares y fechas:

• Bowie y CCTA del 3 de junio al 19 de julio.

• Chapin del 3 de junio al 16 de julio.

• Franklin del 28 de mayo al 16 de junio.

• Jefferson del 3 al 16 de junio.

• Transmountain Early College servirá comidas del 3 al 14 de junio de las 11:30 a las 12:30 p.m.

No habrá comidas el 4 y 5 de julio.

Si desea presentar una queja alegando discriminación, debe llenar el formato Quejas sobre Discriminación del Programa USDA, el AD-3027, que puede encontrar en línea en el sitio http://www.ascr.usda.govcomplaint_filling cust.html, o en cualquier oficina del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, o escribir una carta dirigida al USDA en donde anote toda la información solicitada en el formato.

Para solicitar una copia del formato de queja, llame al teléfono (866) 632-9992.

Envíe el formato o la carta por correo a la asistente de la secretaria de Derechos Civiles del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, al número 1400 Independence Avenue SW, Washington, D.C., 20250-9410, por fax al número (202) 7442 o por correo electrónico a [email protected]

