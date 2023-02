Escritora dedica obra a familias de desaparecidas en Juárez

La autora Alessandra Narváez Varela combina su pasión por la poesía, la escritura y la enseñanza en su última novela, “Treinta habla de un amor extraño”, un libro que espera inspire a quienes han perdido niñas y mujeres en las calles de Juárez.

De 1993 a 2003, más de 300 mujeres jóvenes fueron brutalmente asesinadas en Juárez, según Texas Monthly y otras publicaciones de noticias. Algunas fueron asesinadas por esposos y novios, pero muchas murieron a manos de asesinos desconocidos. En muchos casos, desaparecieron de las calles a plena luz del día y sus cuerpos aparecieron luego en el desierto.

Narváez Varela usa su novela, que es la primera lectura de El Paso Matters Book Club, para hablar abiertamente sobre los riesgos que enfrentan las niñas mientras crecen en Juárez.

El Paso Matters habló recientemente con Narváez Varela sobre su libro, su carrera y sus lazos con Borderland. Esta entrevista ha sido condensada y editada para mayor claridad.

El Paso Matters (EPM): Para aquellos que no están tan familiarizados, ¿puede contarnos un poco sobre usted?

Alessandra Narváez Varela (A): Soy una poeta de Ciudad Juárez, México, profesora de escritura creativa en UTEP. También soy paseña y fronteriza, que dio algunas vueltas y vueltas para llegar a la poesía, escribir y enseñar.

Estos tres llamados me llevaron a publicar “Thirty Talks Weird Love”. Sin mis alumnos en la Escuela Secundaria Anthony (donde fui tutora) y UTEP, no me habría inspirado para escribir una novela para una audiencia de adultos jóvenes. Otra fuerza que me trajo aquí son mis padres, Amanda y Carlos, quienes han dirigido Los Colorines, un restaurante mexicano en el centro, durante más de 20 años.

Ellos son mi todo; también lo es mi primer lector, el amor de mi vida, Paul. Sin él y su fe en mi escritura, “Treinta” no se habría redactado en enero de 2019 en la mesa de mi cocina.

EPM: ¿Cuáles son algunos temas clave que le gustaría que los lectores, particularmente los habitantes de El Paso, se llevaran de su libro?

A: Un tema para llevar de “Treinta” es mirarnos a nosotros mismos con amabilidad. Ver todos los yoes que hemos estado con asombro y aprecio. En el libro, Anamaría recibe un visitante del futuro para ayudarla a hacer esto; solo podemos confiar en nuestros recuerdos para saber que hicimos lo mejor que pudimos. Y mirando al presente, invitaría al lector a pensar: “Soy suficiente”. Soy más que suficiente. soy perfecto Esto suena cursi, pero, desde el momento de la concepción, muchas cosas pueden salir mal (¡incluso no ser!). Y sin embargo, aquí estamos, de una pieza, vivitos y coleando. La autoaceptación es un proceso, y eso está bien. También lo es pedir ayuda cuando esa pieza perfecta que somos todavía podría, bueno, desmoronarse.

EPM: ¿Cuál es tu línea favorita del libro y por qué?

A: “Por eso uso un corazón: para tomarme el pulso, una respuesta: una niña es una humana”. Esta línea refleja una verdad que trae conflictos a Anamaria mientras trata de lidiar con la desaparición de su amiga. ¿Por qué conflicto? Aprende que ser humano, que debería ser el último ecualizador, no garantiza la seguridad de ciertas chicas. Esta verdad es desgarradora. También se basa en investigaciones realizadas por periodistas y académicos. Un ejemplo es la encuesta “¿Cuánta prensa vales?” por la Revista de Periodismo de Columbia. Si desapareciera, valdría cinco noticias, con la prensa apenas cubriendo mi historia. Solo puedo imaginar lo que se siente "valer" cero historias. Sin embargo, esto no es un ejercicio de imaginación para muchas familias en Ciudad Juárez. Esta es su realidad.

EPM: Algunos de sus libros y escritos tratan sobre El Paso, los inmigrantes, la cultura hispana y crecer en una región binacional. ¿Cuál es la clave para mantener a los lectores que no son del área interesados en estos temas?

A: ¡Creo que la clave es lograr que nuestra comunidad se interese e invierta primero! Nuestra singular comunidad bicultural y binacional es diferente a cualquier otra, y el trabajo creativo que se produce aquí es igualmente distintivo. Hasta que primero fomentemos un fuerte sentido de orgullo entre nosotros, las personas que no viven aquí tampoco lo sentirán. Esto no quiere decir que no estemos orgullosos, pero necesitamos que la literatura y el arte lleguen a las personas de nuestra ciudad que quizás no tengan el tiempo o los recursos para ir a una lectura o exposición lejos de sus hogares. Ampliar el acceso también puede ins Pide a esos paseños y juarenses a los que les han dicho “no eres (o no puedes) ser escritor/artista” que persigan sus objetivos porque, si uno de los suyos puede, ¡ellos también!

EPM: ¿Qué es algo único acerca de El Paso-Juárez, la región fronteriza o suroeste que inspiró o retrata su libro?

A: Como juarense orgulloso y oriundo, me interesa cuestionar los titulares sensacionalistas que estigmatizan a Ciudad Juárez. ¡Es nuestro hogar! Uno que prospera a pesar de todo, especialmente de los intereses de los gobiernos estadounidense y mexicano, que a menudo ponen a la ciudad y a sus ciudadanos en una posición imposible. Y sin embargo, los juarenses se mantienen firmes, venga lo que venga.

EPM: Como autora, ¿qué opina del debate nacional actual sobre la censura de libros en las bibliotecas escolares?

A: Creo que esta conversación debe estar enfocada en confiar en nuestros maestros y bibliotecarios. Saben cómo guiar a los jóvenes lectores a través de temas difíciles de la literatura. También saben cómo tener conversaciones difíciles en virtud de la interacción diaria con los estudiantes.

¿Por qué? Los estudiantes a menudo están expuestos a situaciones difíciles en el hogar o a través de Internet. Discutir temas que afectan sus vidas a través de libros, en la escuela, es una experiencia transformadora. Es protector, también. Para mí, quienes practican la censura tienen una comprensión muy limitada de lo que sucede en un salón de clases, por lo que no pueden imaginar la labor vital que hacen nuestros educadores por los niños y adolescentes.

EPM: ¿Qué sigue para ti? ¿Algún próximo proyecto o aspiración?

A: ¡Sí! Estoy trabajando en una segunda novela para adultos jóvenes protagonizada por un personaje de 16 años llamado Amilcar, ambientada en Ciudad Juárez y en un pueblo ficticio de Texas. No quiero decir más porque todavía somos Amilcar y yo existiendo en un lugar único e íntimo donde nada más que el descubrimiento importa. Dicho esto, ¡deséenos paciencia, éxito y amor mientras continuamos nuestro viaje!

EPM: ¿Qué otros autores locales recomienda a nuestros lectores?

A: Nuestra comunidad está bendecida por una gran cantidad de talento, por lo que los autores que recomiendo aquí no son los únicos cuyos trabajos disfruto leer: Yasmín Ramírez y Aldo Amparán, quienes recientemente publicaron sus primeros libros (“¡Ándale, Prieta!” y “Hermano Sueño”, respectivamente). No me puedo olvidar del personaje de “Sammy y Juliana en Hollywood” de Benjamin Alire Sáenz, quien es el padrino de la literatura fronteriza. Realmente animo a todos a visitar el muro de autores locales de Literarity (Librería) y, mientras estén allí, ¡hablen con el Sr. Bill (Clark)! Es un apasionado defensor y conocedor de la literatura local.