Escogerán en EPISD calendario escolar

Dé su opinión sobre el calendario escolar: ¿tradicional o entre sesiones? es la pregunta que lanzó el Distrito Escolar Independiente de El Paso (EPISD) a maestros, padres de familia y estudiantes, que deben contestar a más tardar mañana viernes 28 de octubre, cuando vence el llenado de la encuesta, disponible en la página oficial de internet del distrito tanto en inglés como en español.

Una vez revisadas las respuestas y comentarios, las autoridades escolares las presentarán a la comunidad estudiantil para evaluar impresiones y en diciembre el comité de EPISD votará para su implementación en los ciclos escolares 2023 al 2025.

EPISD explicó que el calendario entre sesiones tiene un verano más corto y más descansos dentro del año escolar mientras que el tradicional tiene un verano más lado pero con menos descansos dentro del ciclo escolar.

“A mi me gusta el de entre sesiones porque tiene más periodos vacacionales y me permite un descanso mental”, dijo Marie Torres, alumna del Grado 10 de Irvin HS, tras resaltar que de esta manera no se siente tan pesado.

El calendario actual 2022/2023 al que hace mención, tiene aproximadamente un verano de siete a ocho semanas. El año comienza la primera semana de agosto de 2022 y termina la primera semana de junio de 2023, con una semana libre para el Día de Acción de Gracias, dos semanas libres para las vacaciones de invierno, dos semanas libre para el receso/descanso de otoño en octubre, y dos semanas libres para el receso de primavera en marzo.

Según las autoridades el calendario entre sesiones está diseñado para ofrecer a ‘Escuela de Intercesión’ la primera semana de los períodos entre sesiones de otoño y primavera para brindar apoyo adicional a los estudiantes que tienen dificultades para aprender y la segunda semana de otoño y primavera como descanso entre sesiones.

“Creo que este es el que mejor se acomoda a los alumnos por lo que tenemos que apoyarlos porque es en el que se sienten más agusto”, dijo María, una madre de familia de la escuela primaria Zavala, ubicada en el 51 N. Hammett St.

A su vez el calendario tradicional tiene un verano más largo y menos descansos dentro del año escolar y las vacaciones tienen aproximadamente de 10 a 11 semanas.

Se explicó que el año comienza la segunda semana de agosto y termina la última semana de mayo con una semana libre para el Día de Acción de Gracias, dos semanas libres para las vacaciones de invierno y una semana libre para las vacaciones de primavera en marzo.

El calendario tradicional no incluye la semana de la Escuela de Intercesión en el otoño y la primavera para brindar apoyo adicional a los estudiantes que tienen dificultades para aprender.

“Creo que es importante escuchar a la comunidad estudiantil para saber qué es lo que les gusta, en este caso las ventajas o desventajas de cada calendario y lo que hemos escuchado es que les gustan más es que haya más periodos vacacionales”, manifestó Mariel Bautista, maestra de periodismo de Irvin HS.

Para Diana Sayavedra, superintendente de EPISD, una de las formas en que se avanza es a través de los aportes de la comunidad. “Valoramos los comentarios que se comparten con nosotros y los utilizamos al tomar decisiones”, dijo al referirse al pensamiento que tiene la comunidad de El Paso ISD sobre los dos calendarios académicos.

A un día que se venza el plazo de la encuentras invitó a los involucrados a compartir sus ideas con el equipo de EPISD. “Usaremos su opinión para trazar el curso de nuestro distrito en los próximos años”, apuntó.