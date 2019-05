Escasean directoras generales en el país

Las pocas mujeres que son directoras generales de compañías grandes en Estados Unidos típicamente ganan más dinero que sus contrapartes masculinas pero no están cerca de la cima en lo que se refiere a paquetes de paga.

El paquete de paga mediano para mujeres directoras generales en el año fiscal del 2018 fue de 12.7 millones de dólares, comparado con 11.2 millones para los hombres, de acuerdo con datos analizados por Equilar para The Associated Press. Eso refleja un alza de 680 mil dólares para el mismo grupo de mujeres respecto al año previo, versus un aumento de 540 mil dólares para los hombres. Aun así, de las 340 mil compañías incluidas en el análisis, solamente 19 eran dirigidas por mujeres. Además, no había una sola mujer en la lista de los 20 directores generales mejor pagados. El director general mejor pagado en ese grupo –David Zaslav de Discovery– ganó un paquete valorado en casi seis veces el de la mujer mejor pagada –Mary Barra, de General Motors. Barra es 30ma en la lista general.

Barra encabeza la lista de mujeres directoras generales con un paquete de paga valorado en casi 21.9 millones de dólares, sin cambios respecto al año previo. Marillyn Hewson, de Lockheed Martin, fue segunda con una compensación valuada en 21.5 millones, un aumento de 7% respecto al año anterior.

Aunque las mujeres entran a las compañías en EU en números similares a los de los hombres, los expertos dicen que sus filas se reducen en cada escalón de la escalera corporativa. Existen varias razones para ello, incluyendo prejuicios inconscientes, falta de tutoría, la tendencia de las personas a contratar similares y otros. Eso deja a pocas mujeres en el camino hacia un puesto en la cima cuando llega el momento.