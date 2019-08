¿Es riesgoso un ‘wraparound’ al comprar una casa?

PREGUNTA: Voy a comprar una casa pero el vendedor me dijo que el primer préstamo en la casa no se va a pagar en el cierre. Dijo que esto es un “Wraparound” –una hipoteca que se hace encima de la hipoteca original– y el primer préstamo se pagará conforme a que yo pague el préstamo que le debo a él. ¿Qué riesgos implica este trato?

RESPUESTA: Si usted compra una casa o un terreno con un wraparound está tomando un riesgo muy grande y debe protegerse. La palabra “wrap” quiere decir “envolver” en español. Si compra una casa y hay un préstamo apegado a la casa y ese préstamo no se pagará cuando usted compre la casa, el préstamo que usted está usando para comprar la casa será el segundo préstamo. La idea es que conforme usted haga los pagos al segundo préstamo, el primero se pagará también.

Por ejemplo, la casa tiene un primer préstamo con un balance de $50 mil y el pago mensual es de $500. Usted va a financiar $100 mil con su préstamo con un pago mensual de mil dólares.

El vendedor tiene la obligación de tomar el pago que usted hace para abonar el primer préstamo de $500 cada mes. Cuando usted termine de pagar los $100 mil, los $50 mil que debía el vendedor en el primer préstamo deben haberse pagado.





Esto sucede muy rara vez. Es mucho más común que haya problemas.





• Usted no tendrá acceso a la información del primer préstamo porque usted no fue parte del primer préstamo y el banco tiene que proteger la privacidad de la persona que obtuvo ese primer préstamo.

• Usted tendría que obtener el consentimiento por escrito de la persona que sacó el primer préstamo. Sin acceso a la cuenta, usted no sabe si se está pagando el primer préstamo.

• Si el vendedor no paga el primer préstamo, usted probablemente va a perder su casa aunque usted esté al corriente con sus pagos. Si el primer préstamo no se paga, el primer banco tiene el derecho de demandar todo lo que se debe y poner la casa en una subasta.

• Sus pagos no están estableciendo o mejorando su crédito porque sus pagos no se reportan al buró de crédito. • Es posible que su título no esté archivado en la Corte del Condado.

Por último, guarde todos sus documentos y comprobantes de los pagos que ha hecho en un lugar seguro.





¡Tenga cuidado y buena suerte!