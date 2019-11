Es perdonado criminal de guerra por Trump

Washington— El secretario de Defensa Mark Esper declaró el lunes que el presidente Donald Trump le dio la orden directa de permitir que un soldado acusado de crímenes de guerra pueda retirarse con su estatus de integrante del grupo élite SEAL.

La orden verbal de Trump, dijo Esper, fue la razón por la que se anunció el domingo que el primer contramaestre Edward Gallagher podrá retirarse con su estatus de SEAL.

La semana pasada Trump tuiteó que quería que Gallagher se retirara con el estatus, pero los comentarios del secretario de Defensa el lunes revelan que Trump le dio la orden directa.

Gallagher fue absuelto de un cargo de homicidio por el asesinato a puñaladas de un integrante cautivo del grupo Estado Islámico, pero un jurado militar lo condenó por posar para una fotografía junto al cadáver mientras estaba emplazado en Irak en 2017. Se le degradó de primer contramaestre a contramaestre de primera clase. Trump le restauró el cargo a Gallagher este mes.

En sus declaraciones, Esper también acusó al secretario de la Marina, Richard Spencer, de ofrecer secretamente un acuerdo con la Casa Blanca para manipular el proceso disciplinario interno de la fuerza armada y hacer que Gallagher pudiera retirarse con su estatus. No dio más detalles.

Esper despidió a Spencer el domingo, afirmando que había perdido confianza en él. Spencer no ha respondido a solicitudes de comentario sobre el caso. Sin embargo, en una carta el domingo a Trump reconociendo su despido, Spencer dio una versión diferente.

Spencer dijo que no podía estar tranquilo con una orden que socavaría el principio de orden y disciplina en el ejército sugiriendo que se le había ordenado detener el proceso de evaluación a Gallagher por parte de colegas.