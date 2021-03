Es como prohibir el cinturón de seguridad: juez del Condado

Associated Press

La orden del gobernador Abbott de reabrir el estado al 100 por ciento y de no hacer obligatorio el uso de mascarillas faciales para prevenir contagios de Covid-19, fue tomada con reserva por autoridades y residentes de la zona fronteriza.

“En El Paso tenemos más de 280 cadáveres en nuestra Instalación de Retención y se han reportado 2 mil 086 muertes en total”, señaló Ricardo Samaniego, juez del Condado de El Paso, ante las disposiciones dictadas por el gobernador de Texas.

“La directiva de Greg Abbott de no hacer obligatorio el uso de las máscaras sería equivalente a que él dijera que no tenemos que usar nuestros cinturones de seguridad... pero no sería una buena idea si lo hiciéramos”, afirmó Samaniego.

“Nuestra comunidad habría apreciado más sus condolencias a las familias que han perdido a sus seres queridos, y la salud pública habría agradecido que se hubiera centrado en los peligros de una nueva variación del virus que está emergiendo rápidamente”, señaló.

El juez del Condado cuestionó la ambigüedad de la medida, para una comunidad que sigue siendo castigada por la pandemia, y enfrenta un lento proceso de vacunación, que sigue bajo control del Estado.

Para elaborar sobre las medidas que se tomarán a raíz de las declaraciones del gobernador, tanto el juez Samaniego como Oscar Leeser, alcalde de El Paso, realizarán una conferencia de prensa conjunta a las 10:30 a.m. de hoy miércoles 3 de marzo, en las plataformas digitales del Condado de El Paso.

Otros funcionarios electos de El Paso han mostrado su desconcierto ante la medida del gobernador, rechazando la disposición que hace no obligatorio el uso de mascarillas.

“Los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC) han pedido a los estados que no levanten las restricciones porque no estamos fuera de peligro y necesitamos controlar las diversas cepas”, dijo la representante estatal Verónica Escobar, sobre la recomendación de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.

Para la demócrata Escobar, esta disposición tienen tintes políticos, orientada a fines electorales por parte del gobernador republicano.

“Pero para el gobernador de Texas, nunca se ha tratado de salvar vidas. El Partido Republicano no trata de ayudarte. Tratan de ayudarse a sí mismos para ser reelegidos”, sentenció Escobar.

Por su parte el ex representante federal –y posible candidato demócrata a gobernador– Beto O’Rourke fue más duro con su crítica a la orden de Abbott, al comparar la apertura del estado y el uso no obligatorio de las mascarillas a “una sentencia de muerte para los texanos”, afirmó el político paseño.

“Añádalos a los más de 44 mil muertos cuando (Abbott) no pudo enfrentar la pandemia y arruinó el lanzamiento de la vacuna”, señaló O’Rourke.

“Y aquellos que murieron congelados porque a él le importan más las ganancias de las compañías de energía que mantener vivos a los texanos. Abbott está matando a la gente de Texas”, sentenció.

Por su parte la representante estatal Lina Ortega desaprobó enérgicamente la apertura del estado, y la ordenanza para no utilizar las mascarillas de forma obligada.

“Los texanos deben seguir las pautas federales delineadas por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, que incluyen seguir utilizando máscaras faciales y limitar las reuniones sociales hasta que suficientes texanos hayan recibido la vacuna y hayamos alcanzado la inmunidad colectiva”, dijo la legisladora paseña en un comunicado.

EPISD espera instrucciones

A nivel educativo, el Distrito Escolar Independiente de El Paso, el de mayor matrícula en la región fronteriza, dijo tener conocimiento de la orden del gobernador Abbott, pero sostuvo que mantendrá sus protocolos de seguridad hasta estar en comunicación con la Agencia de Educación de Texas (TEA).

“Estamos al tanto del anuncio del gobernador Abbott en el que levantó los mandatos de los cubrebocas. EPISD continuará siguiendo todos los protocolos de seguridad actuales hasta que recibamos más orientación e información de la Agencia de Educación de Texas, como se indica en la orden del gobernador”, suscribió EPISD en un comunicado.

“Hasta ese momento, se requerirán máscaras faciales mientras las personas se encuentren en las propiedades de EPISD”, agregó el comunicado, donde manifestó el requisito de utilizar las mascarillas de protección en sus instalaciones.

“Proporcionaremos actualizaciones a medida que la información esté disponible. Gracias por ayudarnos a mantener a todos a salvo”, afirmó EPISD.