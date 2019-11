Envíos de un día para otro: se comprometen empresas por época decembrina

Nueva York— El estrés de la época decembrina podría tener otro significado para las tiendas en internet este año, después de que Amazon, Walmart y otros comercios prometieron entregar más pedidos en un plazo de 24 horas.

Las semanas que vienen serán la primera prueba de si las tiendas podrán lograr su objetivo en la ajetreada época de compras de fin de año, cuando una arremetida de pedidos y el mal clima pueden jugar una mala pasada incluso a los mejores planes de entregas.

Es un reto costoso que requiere no solo aviones y vehículos adicionales, sino también más empleados y toneladas de datos que ayuden a las tiendas a preparar y pronosticar qué podría comprar la gente.

Y las apuestas para entregar a tiempo son altas. Un paquete retrasado podría dañar la reputación de los comercios porque los clientes los culpan a ellos incluso si el retraso en la entrega es culpa de la empresa de mensajería.

“La tienda hizo la promesa”, dijo Suketu Gandhi, experto en prácticas digitales de la consultoría A.T. Kearney.

Amazon aprendió esto hace seis años, cuando UPS y FedEx se vieron afectados por el mal clima y las compras de último momento que hicieron que millones de paquetes llegaran después de Navidad. Desde entonces, la gigante de las ventas online ha construido su propia red de mensajería para tener mayor control de cómo y cuándo entrega sus paquetes. Ha rentado aviones, construido centros de distribución en aeropuertos y lanzó un programa que permite a contratistas que están iniciando negocios entregar paquetes en camionetas.

Otros ya están sintiendo la presión para seguirle el paso a Amazon.

“Los clientes aman la entrega en dos días”, dijo Mark Cohen, profesor y experto en ventas al menudeo en la Columbia Business School, en Nueva York. “Pero en un día les gusta más”.

Sin embargo, las tiendas minoristas más pequeñas probablemente se vean afectadas si pagan por tener envíos más rápidos, indicó Cohen, quien fue directivo en Sears Canadá.

Amazon anunció en abril que las entregas para sus clientes Prime se reducirían de dos días a uno. Walmart y Best Buy también anunciaron cambios para entregar más rápido. Por ejemplo, UPS tiene 11 aviones más este año para aguantar el ritmo.

Sin embargo, muchos ojos estarán puestos en Amazon para ver si cumple lo prometido este año y esto es porque el 42% de las ventas online en esta temporada serán para la empresa con sede en Seattle, de acuerdo con la consultoría Bain & Co.