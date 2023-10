Envían menos recursos para vialidades a El Paso, señalan

Según un análisis publicado por la Coalición para la Movilidad de la Cámara de El Paso, las autoridades estatales están perjudicando a El Paso y deberían enviar más dinero a la zona para infraestructuras de autopistas y carreteras.

La Cámara envió una carta al gobernador Greg Abbott el 20 de octubre afirmando que existe “una disparidad preocupante” entre la cantidad de dinero que el área de El Paso ha recibido en los últimos años del Departamento de Transporte de Texas (TxDOT) versus lo que las partes más pequeñas y menos pobladas de Texas ha percibido en fondos estatales.

“Hay mucho dinero en el estado, pero es una cuestión de asignación”, dijo Ted Houghton, un empresario de El Paso que fue presidente de la Comisión de Transporte de Texas y ayudó a elaborar el análisis de la Cámara.

“No se pueden ignorar las necesidades de EP ante nuestra desaparición basándose en los vientos políticos o en lo que está sucediendo en el resto del estado”, señaló.

El Departamento de Transporte de Texas dijo que está “al tanto de la carta al gobernador y está revisando su contenido”. La oficina de Abbott no respondió a las solicitudes de comentarios de El Paso Matters.

En el análisis obtenido por El Paso Matters, la Cámara estudió 14 distritos de TxDOT aproximadamente comparables en población a El Paso y encontró que este año fiscal El Paso recibió el duodécimo mayor financiamiento del departamento de transporte –detrás de distritos más pequeños como Bryan y Beaumont, así como el distrito de Yoakum, que incluye la pequeña ciudad de Victoria y abarca la zona de la costa del Golfo entre Corpus Christi y Houston.

El análisis de la Cámara de El Paso solo analizó 14 de los 25 distritos totales de TxDOT en todo el estado. La Cámara dijo que no incluía distritos mucho más grandes ni mucho más pequeños que El Paso, incluidos distritos que abarcan Dallas, Fort Worth, Houston y zonas escasamente pobladas en Panhandle y el centro de Texas.

“El hecho es que hay 14 distritos, nosotros somos 12 y estamos detrás de distritos mucho más pequeños en financiación. Hay algo mal en esa imagen”, dijo Houghton. “Somos la sexta comunidad más grande del estado. Tenemos puentes. Tenemos tráfico de camiones. Estamos aislados, pero no hasta el punto de tener muy poco tráfico y no hay mucho que hacer. Somos una gran comunidad”.

De 2017 a 2022, el área de El Paso recibió entre $182 millones y $249 millones anuales en fondos totales para transporte, según TxDOT.

TxDOT distribuye dólares a cada uno de los distritos del estado en 12 categorías que determinan cómo se debe gastar el dinero.

Los fondos otorgados a través de la Categoría 2, por ejemplo, sólo puede usarse para carreteras estatales, y la asignación a cada distrito se calcula mediante una fórmula que tiene en cuenta aspectos como la densidad de población y la congestión en un área. El dinero dirigido a otras categorías se utiliza para una variedad de cosas, como proyectos de seguridad –agregar barandillas en las carreteras– o proyectos que mejoran la calidad del aire, entre otras cosas.

La Categoría 12 recibe la mayor cantidad de fondos, que la Comisión de Transporte de Texas, compuesta por cinco miembros, puede utilizar para elegir qué proyectos prioritarios en todo el estado deberían recibir fondos.

Por ejemplo, si un proyecto de mil millones de dólares en Houston necesita dinero, la comisión puede tomar una porción de dólares de la Categoría 12 y dirigirlo a ese proyecto en lugar de enviarlo a otro lugar, dijo Eduardo Calvo, director ejecutivo de la Organización de Planificación Metropolitana de El Paso.

“Así que aquí estamos en El Paso, preguntando a la comisión y diciéndoles ‘Oye, nuestros proyectos en la I-10 son importantes. También son una prioridad’”, señaló Calvo. “Hay mucha competencia”.

Houghton dijo que el estado debería aumentar el dinero para categorías más formuladas, como la Categoría 2, que se asignarían a distritos de todo el estado en lugar de dirigirse a proyectos de gran prioridad.

Representación en la comisión

Parte del problema es la representación, comentó Houghton. Cuando fue miembro y luego presidente de la Comisión de Transporte de Texas, entre 2003 y 2015, los funcionarios locales dijeron que El Paso tenía un asiento en la mesa y que la región recibió un fuerte nivel de financiamiento de TxDOT.

En el análisis de financiamiento de la Cámara, se sugiere que el estado comenzó a defraudar a la región de El Paso alrededor de 2017, apenas dos años después de que Houghton dejara la comisión.

“No creo que sea ningún secreto que (Houghton) trajo mucho dinero a El Paso”, dijo Calvo.

La representante estatal Lina Ortega, demócrata de El Paso, presentó un proyecto de ley durante la sesión legislativa de esta primavera que buscaba garantizar que al menos un miembro de la comisión de transporte sea de un distrito a lo largo de la frontera, para ayudar a garantizar que la comisión no pasar por alto El Paso. El proyecto de ley fracasó, pero poco después, Abbott nombró a Alex Meade de Brownsville para formar parte de la comisión.

“Es fantástico que (la Cámara de El Paso) señale cómo nos perjudican en lo que respecta a la financiación del transporte”, dijo Ortega en una entrevista. “A la larga, sí, recibimos algo de dinero, pero nada en comparación con lo que obtienen las comunidades más pequeñas de todo el Estado”.

Calvo dijo que la cantidad de dinero que TxDOT concede a El Paso “no es suficiente para financiar un gran proyecto que necesitamos, como el que tenemos ahora mismo para reconstruir la I-10 a través de la zona centro”, que, según dijo, podría costar entre 800 y 900 millones de dólares.

Sin un aumento de la financiación estatal, El Paso tendría que poner su propio dinero para financiar grandes proyectos de carreteras y autopistas, o no gastar prácticamente nada en infraestructuras viarias durante algunos años hasta que la región haya obtenido suficiente capital de TxDOT para poder seguir adelante con los mayores proyectos locales, como la reconstrucción de la I-10. Según Calvo, se trata de opciones inviables.

Aún así, es demasiado simplista esperar que El Paso –la sexta ciudad más grande del estado– necesariamente reciba la sexta mayor financiación entre los distritos de TxDOT cada año, advirtió Calvo.

Distribución

TxDOT dirige la mayor parte de los fondos a lugares “donde está la acción”, dijo, refiriéndose a zonas en Texas con mayor crecimiento económico o nuevas construcciones.

“Donde (el argumento de la Cámara) se vuelve un poco incierto es... si nos fijamos en la distribución de fondos por distrito, es complicado porque somos un distrito extraño”, señaló.

El distrito de El Paso TxDOT también incluye otros cinco condados vecinos que se extienden hacia el Este hasta el condado de Brewster en el área del Parque Nacional Big Bend. Por lo tanto, gran parte del distrito está escasamente poblado y la relativa falta de lluvia significa que el área necesita menos dinero para mantenimiento que otros lugares. Y otras zonas con nuevas carreteras o construcciones interestatales tienen más probabilidades de ver un incremento en la financiación, comentó Calvo.

Señaló dos distritos al sur de Houston, Yoakum y Pharr, donde el estado está desarrollando la nueva Interestatal 69 que unirá el Valle del Río Grande y Houston.

“Las cantidades de dinero que se van a acumular en esos lugares son enormes”, dijo. “No es porque Victoria sea grande. Es porque Victoria está entre la frontera y Houston. Y la I-69 es un nuevo corredor importante que el estado quiere desarrollar”.

“Parte de la razón por la cual (El Paso) no está recibiendo mucho dinero es porque no tenemos muchos corredores nuevos”, dijo Calvo. “Porque el crecimiento no se está produciendo aquí”.

Houghton y otros dijeron que Texas tiene suficiente dinero para financiar proyectos de transporte en todo el estado. Pero la comisión de transporte, dijo Houghton, debería permitir a los líderes locales establecer sus propios proyectos prioritarios y financiarlos, en lugar de redirigir dólares de algunos lugares hacia otros donde se están llevando a cabo megaproyectos.

“Cuando estábamos en la comisión, dejamos que los lugareños eligieran. No enviaríamos edictos: ‘Vas a construir esto, no vas a hacer esto’“, dijo Houghton.

“Les permitiríamos llevar a cabo sus proyectos”, dijo. “Parece haber cambiado ahora. Y esa es la parte desafortunada”.