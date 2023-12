Envían en autobús desde esta ciudad a más de 13 mil migrantes

Génesis se sentó en las escaleras de la estación de trenes Union Depot en el Centro de El Paso a principios de la semana pasada, observando cómo docenas de inmigrantes recién llegados como ella subían a los autobuses que esperaban para transportarlos fuera de la región.

Ella no estaría entre ellos, lamentó.

“Hubo una confusión con el papeleo y ahora no sabemos qué vamos a hacer”, dijo entre lágrimas la madre de 31 años de Albanis, de 13, y Albelis, de 11, mientras explicaba que los agentes de la Patrulla Fronteriza escribieron mal el nombre de su hija menor. “A ambas les pusieron Albanis”.

La documentación incorrecta impidió que la familia venezolana abordara un autobús chárter patrocinado por el estado hacia Denver, donde Génesis espera encontrar trabajo. Ella trabajó en el campo de enfermería en Venezuela, pero ahora busca trabajar como empleada doméstica, lavaplatos o cocinera, cualquier cosa que ayude a crear una vida estable para ella y sus hijas, dijo.

Hasta que se corrijan y aclaren sus documentos y puedan encontrar una salida, Génesis y sus hijas saltarán por los refugios de la zona o incluso dormirán en las calles, una historia muy familiar entre miles de migrantes que continúan llegando a la frontera en oleadas.

“Suficiente es suficiente. ¿Cuánto tiempo podremos seguir así? dijo un hombre que condujo hasta Union Depot para ver la situación por sí mismo después de ver a un grupo de personas caminando hacia la estación de tren la semana pasada.

Cuatro autobuses esperaban a que los trabajadores procesaran a los inmigrantes, la gran mayoría ese día familias con niños pequeños.

“Lo siento por ellos, especialmente por los niños, pero no podemos seguir haciendo esto”, dijo el hombre que sólo se identificó como Josh, un contribuyente y un ciudadano preocupado.

Durante varios días de la semana pasada, decenas de migrantes volvieron a arrastrarse a través del alambre de púas instalado en el Río Grande por la Guardia Nacional de Texas para llegar a Estados Unidos a través de El Paso. Esperaron junto al muro fronterizo para solicitar asilo.

Entre ellos estaban Génesis y sus hijas.

“Arriesgándonos la vida”, dijo Génesis en español. “Arriesgar nuestras vidas, arriesgarnos a desfigurarnos la cara, abrirnos la cabeza o incluso perder una extremidad. Arriesgamos nuestras vidas durante todo el viaje; todos lo hacemos… eso debería indicar lo desesperados que estábamos por abandonar nuestros países de origen”.

A continuación, aspectos que los lectores deben saber sobre la situación de los migrantes en la comunidad un año después de que la región vio una oleada de personas llegar a la frontera y miles de personas durmiendo en las calles.

¿Siguen los inmigrantes saliendo en autobús de El Paso?

Desde el 23 de septiembre, tras la afluencia de inmigrantes a la comunidad y el traslado de inmigrantes desde otras ciudades fronterizas, han salido alrededor de 300 autobuses chárter de El Paso.

La Ciudad de El Paso ha pagado alrededor de 40 de esos autobuses con fondos federales; mientras que la gran mayoría recibe dinero del Departamento de Manejo de Emergencias de Texas en el marco de la Operación Estrella Solitaria.

En total, más de 13 mil inmigrantes han sido transportados en autobús a la ciudad de Nueva York , Chicago y Denver desde El Paso a través de estos chárter desde finales de septiembre.

El Condado de El Paso todavía opera su Centro de Servicios de Apoyo a Migrantes, que ayuda a organizar viajes para migrantes que tienen fondos para ir a otra ciudad. El centro ha ayudado a casi 5 mil 350 personas sólo en el último mes, alrededor de mil 900 de ellas en la semana que finalizó el 3 de diciembre, según muestran documentos del Condado. El centro opera con fondos federales.

¿Dónde se alberga a los inmigrantes ahora?

La red de más de una docena de refugios de Annunciation House y los tres refugios del Centro (el Centro de Oportunidades para Personas sin Hogar, la Misión de Rescate de El Paso y la Iglesia católica del Sagrado Corazón) continúan albergando a la mayoría de los migrantes que pasan por la comunidad.

Los operadores de refugios dicen que los inmigrantes llegan en oleadas, algunas más grandes que otras. El año pasado, algunos refugios ampliaron sus instalaciones, capacidad y red de voluntarios, pero persiste la necesidad de más.

¿La Ciudad sigue utilizando hoteles para inmigrantes?

Durante una gran afluencia en septiembre, los refugios se vieron desbordados y la Ciudad comenzó a alojar a inmigrantes en varios hoteles (hasta mil personas a la vez). Los hoteles sólo se utilizaron unos pocos días en octubre y noviembre para albergar temporalmente a unas 20 personas a la vez, según el panel de migrantes de la Ciudad.

La semana pasada, la Ciudad alojó hasta 100 inmigrantes en hoteles, ya que los refugios volvieron a registrar un aumento en el número de llegadas. Los funcionarios de la Ciudad dijeron que a veces es más eficiente utilizar hoteles en vez de abrir otras instalaciones.

¿Qué pasó con el refugio en el Centro Recreativo Nations Tobin y el de la Escuela Morehead?

Nations Tobin era un refugio temporal, que cerró debido al bajo número de personas desbordadas de otros refugios. El Distrito Escolar Independiente de El Paso completó la venta de Morehead a la Ciudad, que está listo para usarse como refugio de emergencia si se desbordan los demás albergues, dijeron funcionarios de la Ciudad en un correo electrónico a El Paso Matters.

¿Por qué los migrantes siguen durmiendo en las calles alrededor de la iglesia del Sagrado Corazón?

Algunos migrantes salen temporalmente de otros refugios o son rechazados cuando están al máximo de su capacidad. Sagrado Corazón permite a los migrantes dormir dentro de su gimnasio por la noche, dando prioridad a mujeres y niños debido a la limitación de espacio y recursos, dejando que otros duerman al aire libre.

Algunos inmigrantes optan por dormir en las calles porque no quieren abandonar la zona donde les dijeron a sus familiares, aún bajo custodia, que estarían o porque tienen miedo de abandonar la zona donde se sienten seguros.

La Ciudad mantiene seis baños portátiles y grandes contenedores de basura en el sitio, y equipos de limpieza limpian el área con regularidad. Aun así, la basura se acumula y los malos olores plagan la zona, se quejan los vecinos.

¿Seguiremos viendo a los soldados de DPS y a la Guardia Nacional de Texas?

Los policías y guardias estatales que trabajan bajo la Operación Estrella Solitaria han estado en El Paso desde diciembre pasado, cuando el alcalde Oscar Leeser emitió una declaración de desastre por la crisis humanitaria de los migrantes. En abril se emitió una segunda declaración de desastre.

La Legislatura de Texas recientemente inyectó más de mil millones de dólares más en la operación para levantar más barreras fronterizas y al mismo tiempo mantener a los policías estatales en las carreteras y a la Guardia Nacional de Texas estacionada a lo largo del Río Grande.

Human Rights Watch, una organización internacional sin fines de lucro que investiga abusos contra los derechos civiles, publicó recientemente un informe que mostró que el 68% de todas las persecuciones de vehículos de agentes del DPS en el estado se produjeron en 60 condados de la Operación Lone Star, incluidos más de 300 en el Condado de El Paso hasta ahora.

¿Qué es lo último del proyecto de ley de inmigración SB4?

El proyecto de ley 4 del Senado, que permitiría a la Policía arrestar a personas sospechosas de haber ingresado ilegalmente al país y permitiría a los jueces locales ordenarles que abandonen el país, fue aprobado por la Legislatura el mes pasado.

El gobernador Greg Abbott dice que firmará el Proyecto de Ley Senatorial 4, que convertiría en delito estatal cruzar la frontera entre puertos de entrada, permitiría a la Policía arrestar a las personas que lo hagan y requeriría que los jueces les ordenen regresar a México.

El proyecto de ley aún está esperando la firma del gobernador Greg Abbott y probablemente entraría en vigor en marzo. Quienes apoyan la ley argumentan que es necesario detener el flujo de migrantes y culpan al presidente Biden y a la administración por no hacer lo suficiente para proteger la frontera.

¿Por qué la SB4 enfrenta oposición?

Llamándola la “ley muéstrame tus papeles”, los opositores dicen que conducirá a la discriminación racial y posiblemente someterá injustamente a residentes, ciudadanos y otras personas autorizadas para estar legalmente en el país a través del sistema de justicia.

“Cualquier encuentro policial, ya sea una detención o una interacción consensuada, podría dar lugar a investigaciones inadmisibles sobre el estatus migratorio de alguien y llevarlo al proceso de deportación”, dijo Aron Thorn, abogado del Programa Más Allá de las Fronteras del Proyecto de Derechos Civiles de Texas.

Thorn estuvo entre un grupo de expertos legales, defensores de los derechos civiles y organizaciones religiosas que la semana pasada celebraron una conferencia de prensa virtual dirigida por el Centro de Defensa de Inmigrantes de Las Américas en El Paso para discutir las implicaciones de la SB4, instando al Departamento de Justicia a dar un paso al frente y evitar que avance.

Representantes de la ACLU de Texas dijeron que planeaban presentar demandas contra la SB4, calificándola de inconstitucional.

¿Veremos otra gran ola de inmigrantes antes de que la SB4 se convierta en ley?

Los operadores de refugios de la zona dicen que no anticipan una afluencia tan grande como la ola récord que vio la frontera antes de que expirara el Título 42: en diciembre de 2022, cuando estaba previsto que expirara por primera vez, o en mayo, cuando realmente lo hizo. Pero no descartan nada.

Más que nada, dijo el director ejecutivo de Rescue Mission of El Paso, Blake Barrow, es el empeoramiento de la inestabilidad y la creciente inseguridad en países sudamericanos como Venezuela lo que continúa impulsando a los migrantes a Estados Unidos.

John Martin, director del Centro de Oportunidades para Personas sin Hogar de El Paso, dijo que hubo un aumento en el número de personas en los refugios del área la semana pasada, pero no podía predecir si duraría.

“Todavía no estamos viendo la próxima gran ola: una cuarta ola”, dijo Martin. “Pero eso no significa que no sucederá”.

¿Qué puedo hacer para ayudar a los migrantes en la comunidad?

Los refugios necesitan voluntarios, asistencia monetaria y donaciones de ropa, alimentos, mantas, artículos de tocador y otros artículos, especialmente chaquetas de invierno a medida que llegan las temperaturas más frías.

El Centro de Oportunidades y la Misión de Rescate también ayudan a las personas sin hogar del área que necesitan ayuda con los mismos artículos.