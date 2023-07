Enviados por Abbott; llegan migrantes a NY en busca de algo mejor

The New York Times | Darwin Valbuena, a la derecha, con compañeros de clase de inglés The New York Times | Pedro Pérez, un migrante de Venezuela, en el centro

PUBLICIDAD

Empleos.com.mx Encuentra el empleo ideal para ti en Ciudad Juárez - Visitar Nueva York­— Alrededor de las 7 a.m. un día del pasado mes de agosto, los primeros migrantes que fueron enviados a la Ciudad de Nueva York por el gobernador de Texas arribaron con pocas advertencias a bordo de un autobús y caminaron somnolientos hacia sus nuevas vidas. Se unieron a otros que fueron trasladados a albergues y luego a hoteles, después a tiendas de campaña de color blanco situadas en una isla del Río Este y cuando llegaron más, en edificios de oficinas vacíos y gimnasios escolares. Inscribieron a sus hijos en las escuelas cercanas, comieron alimentos empacados en un contenedor servidos por el ayuntamiento y se vistieron con pantaloneras y camisetas donadas por voluntarios. PUBLICIDAD Para el mes de junio, la ciudad había registrado más de 80 mil recién llegados. Casi la mitad fue enviada a albergues públicos y el sistema de refugios de la ciudad llegó a 100 mil personas en ese mes. Los funcionarios de la ciudad absorbieron los costos para albergarlos: un estimado de 4.3 billones de dólares para el siguiente verano. El alcalde Eric Adams solicitó ayuda federal, criticó al presidente Joe Biden y advirtió que la ciudad estaba siendo “destruida”. Sin embargo, economistas y científicos sociales no fueron vistos ni escuchados cuando señalaron que la controversia inmediata ha opacado una verdad establecida: La ciudad estaba teniendo oleadas de migrantes que se han asentado, pagado impuestos, se integraron a la fuerza laboral, iniciaron negocios y generalmente levantaron a las comunidades a las que se unieron. El grupo más reciente hará lo mismo, argumentaron. Sin extranjeros, la Ciudad de Nueva York podría hundirse. Aun si nunca recupera lo que está gastando en este momento, los economistas e historiadores aseguran que los migrantes eventualmente serán benéficos para la ciudad. “De muchas maneras, los inmigrantes siempre han hecho y vuelto a hacer a Estados Unidos”, dijo Nancy Foner, historiadora de inmigración del Colegio Hunter. “Y lo están haciendo nuevamente”. Algunos recién llegados ya empezaron a rehacer su vida y la ciudad que los rodea. Eso incluye a Pedro Pérez, un migrante de Venezuela quien habla fluidamente el inglés y que pasó la mañana del lunes estudiando para el examen de admisión y planeando sus solicitudes a universidades de elite. “Mi sueño es graduarme de Princeton y ser abogado”, comentó Pérez, de 22 años. También incluye a Wilfredo Yáñez, de 29 años, quien arribó de Venezuela un viernes y para el martes ya había conseguido trabajo en una construcción en Manhattan. “No quiero ser una carga para la ciudad ni depender de ellos para obtener ayuda”, dijo Yáñez. Y también está Beisy Antolinez, quien utiliza un pequeño scooter azul para entregar comida por toda la ciudad y comparte un apartamento con otros migrantes en Corona, Queens, en donde está criando a sus tres hijos. “Mi sueño es tener un restaurante porque lo que más amo es cocinar”, señaló Antolinez de 35 años. Al igual que la mayoría de los extranjeros que arriban a la Ciudad de Nueva York, ellos tres necesitaron ayuda cuando llegaron por primera vez, pero fueron impacientes y se convirtieron en autosuficientes. “Sí, durante un rato, tal vez algunos de ellos necesiten un poco de ayuda”, comentó Giovanni Peri, economista de la Universidad de California en Davis. “Pero si uno se toma un respiro, ve que las ciudades estadounidenses se beneficiarán de esas personas que vienen a trabajar”. A largo plazo, los economistas e historiadores ven un panorama familiar: Un aumento en la inmigración que provoca un candente debate político, aun cuando las personas que inmigran, tanto legal como ilegalmente, empiezan a plantar raíces y comienzan a contribuir económicamente. “La inmigración es integral para el crecimiento económico de la nación”, de acuerdo a un reporte de la Academia Nacional de Ciencias publicada por 29 de los principales economistas y demógrafos del país. “Es muy difícil encontrar un economista que no piense eso”, comentó Tara Watson, economista de Williams College. Dentro de este amplio consenso se encuentra una estrecha banda de desacuerdo. Los economistas que incluyen a Peri hacen hincapié en décadas de investigación que ha encontrado que los extranjeros han mejorado los salarios de los trabajadores que han nacido en Estados Unidos o no han tenido ningún impacto. Gordon Hanson, economista de la Universidad Harvard, asegura que los migrantes podrían disminuir los salarios de los trabajadores de este país, pero solo en ciertas ciudades y condiciones económicas. Esos impactos negativos recaen desproporcionadamente en los estadounidenses con menos educación, inmigrantes anteriores y trabajadores afroamericanos. Sin embargo, dijo Hanson, sigue estando de acuerdo en mayores ventajas económicas. “Creo que lo más significativo es que podríamos estar de acuerdo en la declaración inicial, que la inmigración es positiva para Estados Unidos”, señaló. El camino de Antolinez y su esposo Darwin Valbuena es acorde a las expectativas que tienen los economistas para los migrantes. La familia huyó de San Cristóbal, una pequeña ciudad de Venezuela, hace más de año y medio, después que la bodega que tenían fue robada. Antolinez tenía siete meses de embarazo. Después de cruzar a California, la pareja solicitó asilo, tomaron un vuelo en el aeropuerto LaGuardia y en enero del 2022 se mudaron a un apartamento de dos recámaras de Rut Ostos, un pastor evangélico que los casó en su ciudad natal. Ahora, con ajetreo y poca ayuda, la familia ya tiene un punto de apoyo en la Ciudad. Un miembro de la iglesia de Ostos les ofreció a los Valbuena un apartamento de cuatro recámaras en Corona que rentaron junto con otras dos familias. Valbuena, ex jugador profesional de soccer, tiene dos empleos como entrenador de soccer y planea abrir su propia academia. “Es difícil dejar todo para empezar de nuevo en un país que no conocemos”, dijo Darwin Valbuena de 37 años. “Pero así somos y siempre trabajamos”. Sin embargo, Valbuena tiene ciertas ventajas que muchos migrantes no disfrutan. Además de un lugar en donde quedarse, tiene una carrera profesional y un permiso temporal que le permite trabajar. Otros que buscan asilo no tienen éxito. Se convertirán en inmigrantes no autorizados, que generalmente reciben salarios más bajos y pagan menos cantidades de impuestos, comentaron Hanson y Peri. También enfrentarán riesgos más grandes de explotación y posiblemente de deportación. La escasez de vivienda ha sido especialmente difícil para que las personas –neoyorquinos y recién llegados por igual– puedan encontrar una casa permanente. Muchos migrantes arribaron sin tener conexiones que los ayudaran a navegar una ciudad desafiante, por lo menos al principio. Sin embargo, la llegada de miles de extranjeros, independientemente de su estatus legal o nivel de educación, llega en un momento ideal para solucionar los problemas demográficos de la ciudad, aseguran expertos. Casi medio millón de residentes dejaron la Ciudad de Nueva York entre el 2020 y 2023, lo cual representa un descenso del 5 por ciento, de acuerdo al Buró del Censo. Estudiantes universitarios y familias con hijos han dejado la ciudad en números récord. La población de trabajadores de la ciudad que viven en Estados Unidos con permisos legales también disminuyó en aproximadamente 60 mil durante la década que terminó en el 2018. Esos descensos son malos para la economía, de acuerdo al Banco de la Reserva Federal de Kansas City. Las políticas de la administración Trump para reducir la inmigración, combinadas con un descenso en la llegada de extranjeros provocado por la pandemia del coronavirus, dejaron 2 millones de “migrantes desaparecidos”, según detectó Peri. “Vemos pocos más extranjeros que están llegando, pero apenas estamos recuperándonos un poco de ese descenso dramático en la inmigración en los años recientes”, dijo Peri. La situación nos recuerda a los años 1970, cuando un influjo de migrantes salvó a la ciudad de un colapso económico, ya que negocios y familias anglosajonas de clase media dejaron NY, comentó Tom Wright, director ejecutivo de la Asociación de Plan Regional. “La política pública más exitosa en Nueva York en los años 1970 fue abrirse a la inmigración”, dijo Wright. “Si no hubiera sido por eso, la ciudad hubiera terminado en una trayectoria similar a Detroit”. Si no fuera por los migrantes, toda la región metropolitana podría haber perdido 600 mil personas entre el 2000 y 2006, de acuerdo a Foner. En este momento, la Ciudad de Nueva York está enfrentando escasez de mano de obra y necesitan 10 mil empleados para bares y restaurantes, el estado necesita 40 mil asesores de salud familiar y 70 mil enfermeras y asistentes de enfermería, de acuerdo a investigadores y grupos industriales. La creciente escasez laboral se debe en parte a la demografía de la población de Estados Unidos, que en 38.9 años es la más antigua de edad media en la historia del país. En tan solo un sector –las empresas de construcción en el estado de Nueva York– el retiro de trabajadores de mediana edad podría provocar vacantes laborales en más del triple hasta más de 150 mil en los próximos cinco años, comentó Brian Sampson, presidente del capítulo Empire State de Constructores y Contratistas Asociados, un grupo comercial. Los inmigrantes serán cruciales para llenar esos puestos vacantes, dijeron líderes industriales. “Los extranjeros tienden a venir en su mejor edad laboral, así que encajan exactamente en donde tenemos algún hueco”, comentó David Dyssegaard Kallick, director de la Iniciativa de Investigación sobre Inmigración, un grupo de expertos no partidista. No todos los nuevos migrantes se quedan. Algunos se han ido a otras partes del país o a Canadá, que ha alentado la migración legal para impulsar su economía. Entre más rápido encuentren trabajo los migrantes y apartamentos para vivir, más pronto podrán ayudar a nuevas personas, señaló Neeraj Kaushal, profesor de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad Columbia, quien estudia la inmigración. Valbuena está haciendo lo que le corresponde. Recientemente, se reunió con recién llegados a la ciudad: Mateo Miño de 14 años y su prima Cristina, quienes vienen de Quito, Ecuador. En su segundo día en la ciudad, Mateo experimentó un ataque de pánico. Arribó después de una travesía en la que atestiguó el ataque contra su tría Cristina en México y luego pasó tres meses en un albergue de Estados Unidos para migrantes jóvenes. Afortunadamente, el ataque de ansiedad ocurrió en la iglesia de Ostos en Long Island City, Queens. Cristina, quien solicitó que su apellido no fuera publicado porque teme represalias de sus atacantes, se enteró de la iglesia en el albergue en donde su familia se está quedando. Ostos sugirió que Miño participara en el soccer a través del equipo de Valbuena. Cristina empezó a trabajar como voluntaria en la iglesia. También encontró trabajo vendiendo comida en las calles y está buscando algo más estable. “No tenía nada”, dijo Cristina sobre su llegada a Nueva York y agregó “pero encontré una comunidad que me ha ayudado”. PUBLICIDAD