Envía Texas autobuses con familias a casa de Kamala

Más de 100 inmigrantes en autobús procedentes de Texas llegaron a la residencia de la vicepresidenta Kamala Harris en Washington, D.C., en la víspera de Navidad, soportando temperaturas bajo cero en el último caso de ese estado en que envía inmigrantes a ciudades lideradas por demócratas.

El Washington Post informó el domingo que los voluntarios que recibieron a los migrantes supieron que el gobernador Greg Abbott había enviado entre 110 y 130 hombres, mujeres y niños en tres autobuses que llegaron al Observatorio Naval el sábado por la noche. Los videos compartidos en las redes sociales muestran a muchos de ellos agarrando mantas sobre sus hombros en el clima de 18 grados Fahrenheit (-8º Celsius) después del viaje de dos días.

Abbott, un republicano, comenzó a enviar inmigrantes que llegaron a la frontera entre Texas y México a otras ciudades en abril como una forma de antagonizar a la administración Biden. Cuando llegó el primer autobús enviado a la residencia de Harris en septiembre, Abbott apareció en el programa “Meet the Press” de NBC y dijo: “Ella es la zar de la frontera, y sentimos que si ella no baja a ver la frontera, si el presidente Biden no bajará y verá la frontera, nos aseguraremos de que la vean de primera mano”.

Las ciudades también incluyen Chicago, Nueva York y Filadelfia, y sus líderes demócratas han visto en gran medida el programa como un truco político que utiliza a las personas como peones.

A fines de agosto, el estado ya había pagado casi $13 millones para enviar autobuses llenos de inmigrantes fuera de Texas.

La oficina del gobernador no ha confirmado que envió los últimos autobuses y no respondió a una solicitud de comentarios el domingo por la tarde. Pero en un comunicado el mes pasado, Abbott dijo que “la estrategia de transporte en autobús ha brindado con éxito el alivio que tanto necesitaban nuestras comunidades fronterizas”.

En un comunicado a The Washington Post, la Casa Blanca condenó la acción y dijo que Abbott no se coordinó con las autoridades federales o locales antes de que dejaran a los migrantes en medio del frío.

Los grupos de ayuda y los funcionarios en El Paso y otras ciudades de Texas han tenido problemas para mantenerse al día con la cantidad de inmigrantes que ingresan en medio de la incertidumbre sobre si el Título 42 continuará.

La Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó la semana pasada que la política de salud de la era de la pandemia, que permite al Gobierno federal expulsar rápidamente a los migrantes, incluidos los que buscan asilo, puede continuar mientras la batalla legal para poner fin al programa aún está en curso.

En una carta a Biden el martes, Abbott dijo que el estado está mal equipado para albergar a miles de inmigrantes que ingresan al país. Abbott también hizo saber sobre las bajas temperaturas en Texas.

“Sus políticas dejarán a muchas personas en un frío amargo y peligroso a medida que el vórtice polar avanza hacia Texas”, escribió Abbott. La carta no menciona planes para enviar más autobuses de inmigrantes a la casa de Harris.

El Paso declaró estado de emergencia la semana pasada en respuesta a las bajas temperaturas y a que los refugios no podían albergar a todos los migrantes. El viernes por la noche, el Cabildo de la Ciudad amplió esa declaración por 30 días.