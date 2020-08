Entrenadora paseña avanza en concurso nacional Ms. Health and Fitness

Cortesía Cortesía Cortesía

(El Paso, TX) — La entrenadora personal paseña, Laura McLauglin, que busca el título nacional de Ms. Health and Fitness avanzó a la semifinal del concurso y se encuentra ahora entre las tres finalistas para obtener el título en su categoría, pero aún necesita más votos para lograr su sueño, se informó.

La votación para elegir a la ganadora de este año se llevará a casa el título Miss Health and Fitness, 20 mil dólares en efectivo, y aparecerá en la portada de Muscle and Fitness Hers, leída por más de 500 mil entusiastas del deporte y la vida sana. La votación termina hoy jueves a las 9:00 P.M hora local, 11:00 P.M. en el Este del país.

Laura McLauglin es una entrenadora personal en esta ciudad y es psicóloga de profesión. Es también madre soltera de cuatro hijos y sobreviviente de violencia doméstica; situación que la catapultó a buscar el balance perfecto entre el bienestar de su familia y el de ella misma— mediante un cambio holístico de alimentación, rutinas, y ejercicios.

“Todos podemos sanar y encontrar la paz personal y para esto se requiere un lugar seguro en el que estés libre de abuso físico y emocional, tal vez es la decisión más difícil que uno puede hacer en su vida al dejar eso atrás. Yo nunca pensé que o creí que pudiera hacerlo sola con cuatro hijos como madre soltera y mírenme ahora, simplemente me levanté”, expresó Laura en sus redes sociales.

McLauglin indicó además que está en busca de este título para resaltar las cosas positivas de El Paso y también para motivar a las personas a que busquen la mejor versión de sí mismas.

La entrenadora dice que llegó a esta ciudad tras un amargo divorcio en donde sus padres, un retirado Teniente Coronel del Ejército y pastores adjuntos de la Iglesia Luterana de San Pablo, le ofrecieron un lugar seguro en donde retomar su vida y criar a sus hijos en una bella comunidad multicultural y sobre todo bilingüe.

“Me encanta el español y yo no lo hablo, pero quiero que mis hijos sean perfectamente bilingües en este mundo y es por esto que ellos estudian en un programa dual de EPISD “, indicó.

La transformación de Laura y ver el antes y el después de su cambio físico es algo que impacta hasta sus conocidos más allegados. “Muchos amigos están muy orgullosos de mí y hay otros que no me han apoyado tanto en este proceso”, declaró McLaughlin.Gracias a su admirable transformación ahora Laura también persigue otro de sus sueños y ayuda a docenas de personas en su estudio personal Rise Mind and Body mediante entrenamientos y consejería personalizados.

“No a todas las personas les sirve la misma rutina de ejercicios, yo me especializo en concentrarme en las necesidades de cada persona y trabajar con ellos hasta lograr la meta deseada”, declaró.

Para votar por Laura todas las personas interesadas pueden visitar su página de perfil en el siguiente link: https://mshealthandfitness.com/2020/laura-mclaughlin?fbclid=IwAR1uL3TqB88rk1wN2XkwBqrfrBFDKtG1bLjDTrW29mU7GM-8yThRHBPpsSQ

Este concurso de salud y físico-culturismo está ligado a la liga de beneficencia The Wounded Warrior Project que brinda apoyo a los soldados que fueron heridos en la línea del deber. Dicha organización transforma los hogares de los veteranos en espacios inteligentes para que puedan realizar su vida de la forma más normal posible. (Aracely Lazcano@diariousa.com)