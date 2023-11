Entregan beca Hawkins a los mejores de UTEP

Dos estudiantes universitarios, Arian Pérez Ramos, estudiante de Ingeniería Eléctrica, y Valeria López, estudiante de Bioquímica Celular y Molecular, obtuvieron la Beca Hawkins, el más alto premio al estudio y el liderazgo en la Universidad de Texas en El Paso.

El proceso de solicitud y selección de la beca Hawkins se basa en programas competitivos de becas de posgrado, incluidas las becas Rhodes, Marshall, Mitchell y Gates Cambridge. Cada beca Hawkins, otorgada anualmente a dos estudiantes de tercer año de UTEP, viene con un premio de $10 mil que puede usarse para gastos educativos o experiencias que mejoren la educación universitaria del académico en preparación para la escuela de posgrado. Estos gastos pueden incluir matrícula, cuotas, alojamiento y comida, libros y experiencias educativas especiales, incluida la investigación de pregrado y los estudios en el extranjero o fuera del campus.

¿Quiénes son los seleccionados para 2023?

Arian Pérez Ramos es un estudiante de primera generación y nativo de Ojinaga, México, cuyo tiempo en UTEP ha consistido en investigación en ingeniería eléctrica, además de servir a sus compañeros mineros. La experiencia de Ramos incluye trabajar como pasante de investigación de la Fundación Nacional de Ciencias (NSF) en la Universidad de Cincinnati y aplicar sus habilidades en Lockheed Martin, donde fue pasante de ingeniería de hardware. En el campus, se desempeña como senador general en la asociación de gobierno estudiantil de UTEP y es miembro de la Sociedad de Ingenieros Hispanos (SHPE) y de Latinos en Ciencias e Ingeniería (MAES).

Para Ramos, obtener la Beca Hawkins es un momento de emoción, así como una señal para continuar superando los límites de sus habilidades.

“Estoy emocionado y profundamente agradecido de haber sido seleccionado para la beca Hawkins. Es un honor increíble que me inspira a esforzarme aún más en mi trayectoria académica”, dijo. “Conocer a los estudiantes y exalumnos excepcionales del programa ha sido realmente inspirador. Su éxito es un testimonio del poder transformador de la educación y estoy entusiasmado de ser parte de la comunidad excepcional que es UTEP”.

Valeria López es originaria de Juárez, México, y ha participado en la investigación del cáncer de mama durante los últimos años bajo la dirección del Dr. Giulio Francia, profesor asociado del Departamento de Ciencias Biológicas. Además de su impactante experiencia de investigación, López también ha mejorado la experiencia académica de sus compañeros mineros. Es tutora de bioquímica en el Miner Athlete Academic Center y se ha desempeñado como líder de pares en química, donde facilitó pequeños grupos de aprendizaje y sesiones de tutoría individuales con estudiantes matriculados en grandes cursos de química. López también es miembro del Programa de becarios de pregrado de UTEP, que está diseñado para ayudar a estudiantes destacados de primer y segundo año que planean solicitar becas competitivas a nivel nacional durante su carrera universitaria.

Para López, el camino para obtener una beca Hawkins fue una experiencia gratificante que aprovechará para lograr sus objetivos a largo plazo.

“El proceso de solicitud de la Beca Hawkins fue una experiencia inspiradora y una oportunidad para reunirse con miembros del comité y establecer contactos con compañeros de estudios”, dijo. “Este premio es una oportunidad increíble que me ayudará a realizar estudios de posgrado como estudiante de doctorado”.

Acerca de la beca Hawkins

La Beca Hawkins lleva el nombre del primer teniente William Deane Hawkins, quien estudió ingeniería en UTEP, entonces llamado Texas College of Mines. Se enlistó en la Infantería de Marina después del ataque a Pearl Harbor y finalmente fue nombrado oficial antes de morir en combate mientras servía durante la Segunda Guerra Mundial. Se le concedió póstumamente la Medalla de Honor por sus actos heroicos más allá del cumplimiento del deber.

El comité de selección de becas estuvo integrado por Richard Hyde, cónsul general de Su Majestad del Reino Unido en Houston; Roberto Coronado, ex alumno de UTEP y vicepresidente senior del Banco de la Reserva Federal de Dallas a cargo de las sucursales de El Paso y San Antonio; Hilda Galván, ex alumna de UTEP y socia responsable del bufete de abogados Jones Day en Dallas; Kathrin Berg, ex alumna de UTEP y directora de Relaciones con Donantes de El Paso Community Foundation, y Jay Hone, coronel retirado de la Fuerza Aérea y abogado.

