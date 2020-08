Entrega presidenta de UTEP paquete de bienvenida

Para dar cumplimiento a las medidas sanitarias y evitar la propagación del coronavirus, las autoridades de la Universidad de Texas en El Paso (UTEP) organizaron un ‘drive thru’ para entregar el denominado paquete de Orgullo Minero (Miner Pride) a los cerca de 3 mil 500 alumnos de nuevo ingreso que iniciarán clases este verano.

“Me siento muy contenta y orgullosa de volver a la escuela e iniciar el ciclo escolar aquí en UTEP a pesar de la pandemia”, dijo Carolina Sotelo, luego de recoger su kit, el cual incluyó una camiseta, un calendario, una bolsa y una mascarilla facial.

Consideró que las acciones emprendidas por la universidad dan seguridad y confianza al estudiantado al seguir los protocolos que exigen las autoridades de Salud de la Ciudad y el Condado.

“La verdad me gustó mucho, se me hizo muy lindo el detalle que a pesar de que no estaremos de manera presencial se nos dio la bienvenida y con un detalle significativo”, dijo la originaria de Chihuahua y quien comenzará sus estudios en la carrera de Finanzas, después de haber cursado dos años en El Paso Community College (EPCC).

Ella, al igual que el resto de los alumnos, mostró su sorpresa al recibir de manos de la presidenta de UTEP, Heather Wilson, el obsequio en señal de bienvenida al campus. “No la conocía en persona y sentí mucha emoción cuando me entregó el paquete”.

“Hemos mantenido una estrecha comunicación con los estudiantes y hemos aplicado todos los protocolos de seguridad dentro del campus, que sin duda es el espacio más seguro de la ciudad para aquellos que vengan a sus clases presenciales”, expresó Wilson.

Manifestó que más del 75 por ciento del alumnado recibirá clases a distancia y el resto, aquellos que requieran de utilizar el laboratorio como las enfermeras, tendrá que acudir a clases debido a la exigencia de las prácticas.

Indicó que desde hace meses se trabaja en el nuevo sistema de trabajo y ahora se tiene activado el protocolo de seguridad médica que incluyen todos los aditamentos y equipo que requerido para garantizar la salud tanto de estudiantes como profesores y personal administrativo y mantenimiento.

“Es algo diferente, obviamente que los estudiantes no querían empezar su carrera de esta manera pero están emocionados y orgullosos de empezar su educación en este campus. Es grandioso”, indicó la presidenta, que al igual que ellos experimentará su primer verano.

Y es que durante tres días cientos de estudiantes universitarios sintieron la emoción desde que se les hizo la invitación y formaron una fila en su vehículo para recoger su paquete Miner Pride especial y gratuito, en las instalaciones del Centro de Recreación Estudiantil, ubicado en el 3450 Sun Bowl Dr.

Con esta entrega UTEP concluyó la experiencia de Orientación para Nuevos Estudiantes al estar presentes los profesores y líderes de la Asociación de Gobierno Estudiantil de la Universidad, quienes al igual que su presidenta entregaron el paquete Miner Pride a los futuros profesionistas.

De acuerdo a las autoridades universitarias, los alumnos y profesores que ingresen al campus deberán respetar los protocolos sanitarios y en caso de que uno de ellos sienta algún malestar en su salud deberá quedarse en casa para evitar cualquier contagio.

Se dijo que la universidad tiene capacidad de practicar mensualmente hasta dos mil 500 pruebas de Covid-19, por lo que cada semana se puede practicar hasta un 20 por ciento al personal que lo requiera y de esta forma evitar la propagación del virus.

Jaime Méndez, director del Programa de Apoyo y Servicios Estudiantiles de UTEP, dijo que el que se haya contado con la presencia de la presidenta Wilson al evento es motivo de orgullo y soporte, “al verla aquí nos da muestra que está con nosotros y nos hace sentir el orgullo Minero al estar conviviendo con nuestra líder”.