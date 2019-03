Entrega Cohen documentos sobre proyecto de bienes raíces en Moscú

Washington— Michael Cohen, ex abogado del presidente Donald Trump, entregó el miércoles a la comisión de espionaje de la Cámara Baja documentos relacionados al proyecto de bienes raíces de Trump en Moscú, tema sobre el que le mintió al panel en 2017.

Los documentos son relevantes a la declaración falsa de Cohen, de acuerdo con una persona familiarizada con la entrevista al ex abogado de Trump que habló bajo condición de anonimato. Es el cuarto día que Cohen testifica ante el Congreso.

Los legisladores han estado interesados en interrogar a Cohen sobre el proyecto de Moscú desde que se declaró culpable de mentirle al Congreso sobre el tema. Al declararse culpable el año pasado, Cohen reconoció que engañó a los legisladores al decir que había abandonado el proyecto en enero del 2016, cuando en realidad siguió trabajando en él durante muchos meses más mientras Trump desarrollaba su campaña presidencial.

La semana pasada, Cohen testificó públicamente ante la Comisión para la Supervisión y Reforma del Gobierno de la Cámara de Representantes que Jay Sekulow y otros abogados de Trump habían revisado y editado el testimonio que él presentó ante el Congreso.

Sekulow ha negado haber hecho algo ilegal, diciendo en un comunicado después de la audiencia que “el testimonio de Michael Cohen que dice que los abogados del presidente editaron o cambiaron su declaración ante el Congreso para alterar la duración de las negociaciones de la Torre Trump en Moscú es completamente falso”.

El proyecto de la Torre Trump es uno de varios asuntos que está siendo investigado como parte de una pesquisa de un panel demócrata sobre la interferencia rusa en las elecciones del 2016 y sobre si la campaña de Trump estuvo involucrada, entre otros temas, incluyendo las transacciones financieras del magnate en el extranjero.

Cohen se ha convertido en una figura clave de las investigaciones del Congreso tras darle la espalda a su ex jefe y cooperar con la investigación del fiscal especial Robert Mueller.

Las comisiones de espionaje de ambas cámaras lo entrevistaron en privado la semana pasada, y el miércoles iba a testificar todo el día a puertas cerradas ante el panel de espionaje de la Cámara de Representantes.

Cohen se declaró culpable el año pasado de mentirle al Congreso, de violaciones a las regulaciones financieras de campaña y de otros cargos, y en mayo comenzará a cumplir una sentencia de tres años de cárcel. Al testificar la semana pasada tachó a Trump de estafador, tramposo y racista.