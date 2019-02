Entre halagos, inician segunda cumbre nuclear en Vietnam

Hanoi, Vietnam— El presidente Donald Trump le dio un abrazo en público al líder norcoreano Kim Jong Un este miércoles al inicio de la cumbre nuclear que durará dos días en este lugar; se refirió al brutal y autoritario dictador como “mi amigo” y declaró que se siente “satisfecho” con el avance que han tenido sus negociaciones.

“Algunas personas quisieran que todo fuera más rápido, pero yo estoy satisfecho y tú estás satisfecho”, le dijo Trump a Kim antes de tener una reunión privada a solas, seguida de una cena social con un pequeño grupo de asesores en el lujoso hotel Metropole de cinco estrellas.

“Hay que sentirnos contentos con lo que estamos haciendo”, reiteró.

Trump señaló que considera que su primera cumbre en Singapur fue un éxito y agregó que su reunión en Hanoi “será igual o mejor que la primera”. Puso a Vietnam como modelo de crecimiento económico para Corea del Norte, de la que dijo tenía un potencial “ilimitado”.

“Estoy ansioso por ver lo que va a suceder y nosotros vamos a lograr que suceda”, aseguró Trump, quien se sentó enseguida de Kim y frente a una fila de banderas estadounidenses y norcoreanas.

El presidente vistió un traje oscuro y una corbata a rayas, mientras que Kim lució su tradicional traje al estilo Mao. El líder norcoreano sonrió mientras Trump hablaba.

La cálida bienvenida que le dio Trump a Kim sugiere que el presidente espera que esa buena relación ayude a acortar las brechas en las negociaciones entre los asesores de bajo nivel antes de la cumbre.

Trump agregó que el área en la que ha habido más progreso desde Singapur fue su “relación” y en un tweet que publicó después de la cena, dijo que los dos habían tenido un “diálogo muy bueno”.

La cena consistió en un corte de sirloin a la parrilla y pastel de chocolate y se realizó con la intención de seguir fomentando la confianza antes de una serie de reuniones que se efectuarán hoy jueves, durante las cuales, las dos partes intentan concretar los términos del acuerdo.

Los negociadores de Estados Unidos están tratando de obtener compromisos detallados de Pyongyang para desmantelar por lo menos algunas de sus instalaciones de armas nucleares, mientras que el régimen de Kim quiere tener un alivio del castigo de las sanciones económicas y una declaración para dar por terminada formalmente la Guerra de Corea.

Durante la cena, el secretario de Estado Mike Pompeo y el jefe de gabinete de la Casa Blanca Mick Mulvaney acompañaron a Trump y a Kim, junto con dos asesores norcoreanos de alto rango, Kim Yong Chol y Ri Yong Ho, y dos intérpretes.

“La desconfianza y los malos entendidos estuvieron en todos lados, además de que los antiguos hábitos hostiles se cruzaron en nuestro camino, pero ya los superamos muy bien, nos vimos cara a cara y logramos llegar a Hanoi en 260 días”, dijo Kim Jong Un durante la sesión fotográfica con Trump.

“Yo creo que ha sido un período en el que he sufrido, me he esforzado y he tenido más paciencia que nunca. Confío en que en esta ocasión se producirá un gran resultado, que sea bienvenido por todos, yo voy a poner lo mejor de mi parte para lograr ese objetivo”, afirmó.

Asesores de la Casa Blanca dijeron que el presidente está decidido a venderle a Kim una visión de modernidad y presentarle una opción entre seguir aislado globalmente o tener un pujante crecimiento económico si cede ante el programa de armas nucleares de Corea del Norte.

Antes de la reunión con funcionarios vietnamitas durante la mañana de ayer miércoles, Trump elogió a Vietnam en Twitter por haber “logrado una prosperidad como pocos lugares en la Tierra” y agregó que Corea del Norte tenía la oportunidad de hacer lo mismo “muy rápido”.

“Es INCREIBLE el potencial que tiene y ésta es una gran oportunidad casi como ninguna otra en la historia mi amigo Kim Jong Un”, escribió Trump. “Lo sabremos muy pronto –¡es algo muy interesante!”.

En las breves declaraciones que le dio al presidente vietnamita Ngyen Phu Trong, Trump dijo que estaba maravillado con los proyectos de construcción que vio por donde pasó la caravana durante su trayecto hacia Hanoi desde el aeropuerto, la tarde del martes.

“Vietnam está prosperando”, dijo Trump, quien firmó un acuerdo comercial bilateral con Hanoi, que comprará motores de avión y otro equipo fabricados en Estados Unidos.

Al referirse a Kim Jong Un, Trump agregó: “Los dos nos sentimos muy bien por tener esta cumbre tan importante en Vietnam debido a que ustedes son realmente un ejemplo de lo que puede suceder si se tienen buenos pensamientos”.

Aunque en ocasiones, Trump pareció distraído, se retiró a su hotel durante varias horas para descansar antes de su cena con Kim. Trump aprovechó el tiempo para publicar una andanada de comentarios en Twitter contra el senador Richard Blumenthal, demócrata por Connecticut, mofándose de él como lo ha hecho anteriormente por las cuestionables declaraciones que Blumenthal ha hecho sobre su servicio militar.

“He pasado más tiempo en Vietnam que Da Nang Dick Blumenthal, el senador de tercera de Connecticut, ¿qué está haciendo Connecticut?”, escribió Trump.

“Sus historias de guerra acerca de su heroísmo en Vietnam fueron un fraude total –nunca estuvo allí. El día de hoy hablé acerca de eso con líderes vietnamitas!”, anotó.