Entrará con desafíos nuevo alcalde de Houston

Associated Press | Aunque la carrera por la alcaldía no es partidista, la mayoría de los candidatos son demócratas. Buscan reemplazar al alcalde Sylvester Turner, quien ha servido ocho años y no puede postularse nuevamente

PUBLICIDAD

Empleos.com.mx Encuentra el empleo ideal para ti en Ciudad Juárez - Visitar Houston– Los desafíos que enfrenta el próximo alcalde de Houston son familiares para muchas grandes ciudades: crimen, infraestructura en ruinas, déficit presupuestario y falta de viviendas asequibles. Pero en las principales elecciones a la alcaldía de Estados Unidos en noviembre, los principales candidatos que prometen cambiar Houston son dos demócratas que han mantenido el poder en la ciudad por más tiempo que casi cualquier otro, dejando a los forasteros luchando por afianzarse mientras la votación anticipada comenzará el lunes. La representante estadounidense Sheila Jackson Lee asumió el cargo en 1995, unas dos décadas después de que el senador estatal John Whitmire comenzara en la Legislatura de Texas. Ambos han acaparado la atención y el dinero en la carrera por liderar la cuarta ciudad más grande de Estados Unidos, donde el crecimiento en auge ha causado dolores de cabeza municipales pero también ha convertido el área de Houston en un bastión en expansión para los demócratas de Texas. “Este (nuevo) alcalde llega en un momento en que a la ciudad le está yendo bien, aunque enfrenta problemas”, dijo Bob Harvey, presidente y director ejecutivo de Greater Houston Partnership, un grupo empresarial local. Antes de las elecciones del 7 de noviembre, muchos de los 18 candidatos que compiten por liderar Houston han tratado de lograr un equilibrio. Destacan lo que ven como fallas de Houston mientras la promocionan como una ciudad internacional llena de diversidad. Se centran en cómo la ciudad hace mucho tiempo se despojó de su imagen de lugar tallado en hormigón donde los vaqueros urbanos trabajan en la industria del petróleo y el gas. Aunque la carrera por la alcaldía no es partidista, la mayoría de los candidatos son demócratas. Buscan reemplazar al alcalde Sylvester Turner, quien ha servido ocho años y no puede postularse nuevamente debido a límites de mandato. Poco probable, obtener el 50% de votos Con un campo tan lleno, es poco probable que algún candidato obtenga el 50% de los votos para evitar una segunda vuelta. Otros en disputa son el ex jefe del sistema de transporte público de Houston, Gilbert García; el abogado Lee Kaplan, el concejal de la Ciudad de Houston, Robert Gallegos, y los exconcejales Jack Christie y M.J. Khan. Las personas que no viven en Texas lo ven como “inculto” y “dominado por el petróleo y el gas”, dijo García. “Si vinieran aquí, verían que somos mucho más. Somos una ciudad cosmopolita. Pero podemos hacerlo mejor y deberíamos ser mejores”, dijo García, quien ha invertido más de $3 millones de su propio dinero en la contienda. A los demócratas también les preocupa que lo que está en juego en las elecciones vaya más allá de elegir un nuevo alcalde. Una nueva ley firmada por el gobernador republicano Greg Abbott allana el camino para que el Estado tome el control de la votación en el condado de Harris, que incluye a Houston, si determina que las elecciones no se llevan a cabo adecuadamente. Los grupos de derechos electorales han expresado su preocupación de que los republicanos aprovechen los problemas de las próximas semanas, como la apertura tardía de los centros de votación o las largas colas debido a problemas con las máquinas de votación, como pretexto para asumir la supervisión de las elecciones en el condado más grande de Texas en 2024. Si bien la delincuencia en Houston, como en otras ciudades importantes, aumentó drásticamente durante la pandemia, desde entonces ha disminuido. El jefe de Policía de Houston, Troy Finner, dijo el miércoles que la delincuencia en general ha bajado un 5% en comparación con el mismo período del año pasado, y que los asesinatos se han reducido casi un 18%. A pesar de la tendencia a la baja, Whitmire ha hecho hincapié en reducir la delincuencia. “Ciertamente, la seguridad pública será mi máxima prioridad”, dijo durante un debate de alcalde el jueves. Crecimiento explosivo Los desafíos de la ciudad se deben en parte a su crecimiento explosivo durante la última década. En comparación con las 20 áreas metropolitanas más pobladas de Estados Unidos, Houston ocupó el tercer lugar en crecimiento, sumando más de 140 mil residentes entre 2012 y 2022, dijo Patrick Jankowski, economista jefe de Greater Houston Partnership. Houston creció rápidamente y no hizo las inversiones necesarias para mantener sus calles, sistemas de agua y otras infraestructuras, dijo Bill King, un empresario y ex candidato a alcalde que escribe un blog sobre política. Lo que complicará los esfuerzos del próximo alcalde para abordar las calles plagadas de baches será un posible déficit presupuestario de hasta 300 millones de dólares. Todos estos problemas impedirán los esfuerzos de la Ciudad para invertir en su futuro, uno en el que Houston está tratando de alejarse de una economía ligada principalmente a la industria petrolera, dijo Brandon Rottinghaus, profesor de ciencias políticas de la Universidad de Houston. Jackson Lee, cuya campaña ha promocionado su experiencia en la obtención de fondos federales en el Congreso, dijo que está consciente de los desafíos financieros de Houston para abordar problemas como la vivienda y el crimen. “Lo que vamos a hacer es encontrar la forma más creativa de generar ingresos y colocar a esta ciudad en la cima de todas las demás grandes ciudades de Estados Unidos”, dijo en un debate a principios de este mes. Johnny Mata, un veterano activista de la Coalición por la Justicia del Gran Houston, dijo que espera que el próximo alcalde trabaje para satisfacer las necesidades de los pobres y marginados de la ciudad, pero también equilibre las preocupaciones sobre el crimen con una supervisión adecuada de la Policía. “Tenemos muchos desafíos por delante. Y, por supuesto, tenemos que involucrarnos colectivamente para enfrentar esos desafíos”, dijo Mata. La diversidad de la ciudad se ha promocionado durante mucho tiempo como uno de sus puntos fuertes. De los 2.3 millones de residentes de la ciudad, el 45% son latinos, el 23% afroamericanos y el 24% blancos. Uno de cada cuatro residentes de Houston nació fuera de Estados Unidos, dijo Jankowski. Diversidad, uno de los grandes puntos La diversidad será uno de los grandes puntos de venta que el próximo alcalde destacará como el principal vendedor de la ciudad cuando intente atraer nuevas inversiones, dijo Harvey. “Es difícil estar orgulloso de los centros comerciales”, dijo Harvey sobre los anodinos y ridiculizados centros comerciales que salpican el paisaje urbano de Houston. “Pero lo que los centros comerciales permiten es que un inmigrante venga a Houston y abra un restaurante o un pequeño establecimiento minorista a pequeña escala y tenga éxito”, dijo Harvey. “Construimos nuestra ciudad en torno a esta idea de que damos la bienvenida a los recién llegados y que estamos construyendo, creando oportunidades”. PUBLICIDAD