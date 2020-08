Enfrentarán en puentes revisiones exhaustivas

Gabriel Cardona / El Diario / Desde el viernes viajeros enfrentan más tiempo de espera o revisiones secundarias

Los viajeros que cruzan de Ciudad Juárez a El Paso a través de los puentes internacionales enfrentarán mayores revisiones por parte de los agentes de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de los Estados Unidos.

La medida, dada a conocer por la corporación este fin de semana, tiene como objetivo retardar la propagación del Covid, al desalentar los viajes no esenciales a través de la frontera.

A partir de marzo, a través de un acuerdo bilateral, los gobiernos de México y Estados Unidos decidieron bloquear los cruces fronterizos terrestres “no esenciales” para evitar la propagación del nuevo coronavirus. La medida excluye a ciudadanos estadounidenses y residentes legales de EU, en tanto que restringe a los mexicanos que pueden venir a El Paso.

No obstante, el flujo hacia Estados Unidos ha aumentado de manera paulatina, por lo que CBP anunció medidas más drásticas.

“Necesitamos que la gente se lo piense dos veces sobre los viajes que no son esenciales y que se pregunte si vale la pena arriesgar sus vidas y las vidas de los demás”, dijo Roger Maier, portavoz de la agencia en el Sector El Paso.

Agregó que México continúa experimentando picos en casos positivos de Covid-19 a lo largo de la frontera Suroeste.

“Es nuestro deber hacer todo lo posible para proteger a nuestra nación, incluida la educación de los ciudadanos e incluso desalentar los viajes no esenciales a México”, dijo.

Para Martha Elisalde, residente del lado Oeste de El Paso, el cierre parcial de los cruces internacionales ha tenido un fuerte impacto en su vida personal.

Su pareja, con ciudadanía mexicana, reside en Ciudad Juárez y posee visa de turista, por lo que no puede cruzar a El Paso, así que Elisalde atraviesa la línea fronteriza varias veces por semana. Su caso ejemplifica el de miles de familias separadas por la pandemia de Covid.

“Me han tocado filas hasta de cuatro horas en estos días, por las mayores revisiones. Ahora me pregunto si el visitar a un ser querido lo van a considerar un viaje no esencial y me someterán a un mayor escrutinio”, dijo. “Creo que no quedan claras las reglas”.

De acuerdo con Maier, una encuesta reciente de más de 100 mil viajeros en la frontera Suroeste encontró que la gran mayoría de los viajes transfronterizos de ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes legales se realiza para fines que no se consideran esenciales.

Precisó que para reducir el riesgo de una mayor propagación de Covid-19 en los Estados Unidos, CBP está ajustando las operaciones en puertos de entrada seleccionados en la frontera Suroeste, a fin de reducir el movimiento de viajeros no esenciales. En el área de El Paso, que incluye los cruces Paso del Norte, Puente de las Américas, Ysleta y Stanton.

Facultades discrecionales

Los viajeros no esenciales deben esperar más interrupciones en su viaje, incluido un aumento de los tiempos de espera y la posibilidad de una inspección secundaria.

Bajo el nuevo esquema, agentes en los puertos de entrada a EU tendrán la facultad discrecional de remitir a los viajeros no esenciales a una inspección secundaria para investigar más a fondo la naturaleza de su viaje y proporcionarles material educativo de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) sobre los riesgos de los viajes transfronterizos.

Las restricciones son para viajeros particulares, precisaron las autoridades. Las cadenas de suministro, incluido el transporte por carretera, no están sujetas a restricciones temporales de viaje.

“CBP se mantiene firme en su compromiso de facilitar el movimiento transfronterizo de alimentos, combustible, trabajadores y medicamentos que salvan vidas y que son necesarios para proteger a nuestra nación”, señaló el vocero por escrito.

Enfatizó que mantendrán los controles para evitar que se utilicen estos medios legales para introducir narcóticos y otro tipo de contrabando.

“La reducción de los viajes no esenciales reducirá el riesgo de propagar aún más el Covid-19. Creemos que estas medidas desalentarán los viajes no esenciales y reducirán la propagación del virus”, concluyó Maier. (Armando Vélez / El Diario de El Paso)

