Enfrentan saturación del sistema solicitantes de asilo

La saturación del sistema, la falta del correo de confirmación, e incluso la falta de un teléfono para descargar la aplicación móvil CBP One son parte de los problemas a los que se han enfrentado los migrantes que buscan desde Ciudad Juárez una excepción humanitaria al Título 42.

Aunque desde el 18 de enero Estados Unidos recibe todos los días a grupos de migrantes mexicanos y extranjeros, otros continúan sin poder finalizar el proceso para poder presentarse ante la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de los Estados Unidos.

Hay citas nuevas disponibles cada día a las 6 a. m., pero los migrantes se ven obstaculizados por los mensajes de error de CBP One del Gobierno de Estados Unidos, que ha estado sobrecargada desde que la administración Biden la lanzó el 12 de enero.

Muchos no pueden iniciar sesión. Otros pueden ingresar su información y seleccionar una fecha, sólo para que la pantalla se congele en la confirmación final.

Algunos reciben un mensaje que dice que deben estar cerca de un cruce con Estados Unidos, a pesar de que ya están en grandes urbes fronterizas como Juárez y Tijuana.

En Ciudad Juárez, la Casa del Migrante cuenta actualmente con 410 personas en busca de una cita a través de CBP One, pero sólo cuatro familias han logrado que el gobierno de Joe Biden les dé una fecha para cruzar el puente internacional, informó su trabajadora social, Ivonne López de Lara.

“Ya todos en el albergue pudieron acceder sus datos al sistema, pero cuando quieren capturar la foto final para la cita ya no los deja acceder, entonces hemos estado hablando con una abogada que siempre nos ha ayudado a nosotros, y nos dice que tienen que seguir intentando, porque está sumamente saturada”, informó la también coordinadora del Centro de Derechos Humanos de la Casa del Migrante.

Dijo que aunque Ciudad Juárez está más saturada, les han pedido a los migrantes que analicen el riesgo que existe en cada frontera, para que no tomen la decisión de acudir a otra ciudad sin conocer su realidad.

La misma trabajadora social y la psicóloga Kasandra Triana han asesorado a los migrantes del albergue católico para que descarguen la aplicación y se registren; sin embargo, no todos contaban con un teléfono para hacerlo, por lo que los propios migrantes han conseguido dinero para comprar un celular y en otros casos los trabajadores del lugar les han prestado sus teléfonos.

Otros migrantes no hablan ni leen español, por lo que por ejemplo en uno de los casos han guiado a un adolescente para que pueda registrar a su familia, la cual habla una lengua indígena.

“Hicimos una junta para explicarles cómo está el programa, lo que nos habían explicado a nosotros, y fue un caos porque todos tenían dudas, porque no saben cómo agregar a la familia, porque en esa misma aplicación hay que agregar a los hijos, hay gente que no habla muy bien el español o habla puro dialecto y con ellos hemos estado trabajando y ayudándoles como podemos”, comentó López de Lara.

El pasado 5 de enero, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) informó que “para facilitar la llegada segura y ordenada de los no ciudadanos que buscan una excepción a la orden de salud pública del Título 42, el DHS está ampliando el uso de la aplicación móvil gratuita CBP One para que los no ciudadanos programen los horarios de llegada a los puertos de entrada”.

La aplicación CBP One se puede descargar gratis y está disponible en las tiendas de aplicaciones de Apple y Google, así como en https://www.cbp.gov/about/mobile-apps-directory/cbpone.