Enfrentan retrasos en devoluciones de taxes

Washington— Cientos de empleados del Servicio de Impuestos Internos (IRS) recibieron permiso para faltar a trabajar durante el cierre parcial del Gobierno debido a una privación financiera, y líderes sindicales dijeron el martes que esperan que dicha cifra se incremente como parte de una protesta coordinada que podría obstruir la habilidad del Gobierno para procesar los reembolsos a los contribuyentes a tiempo.

La semana pasada la administración de Trump ordenó que al menos 30 mil trabajadores del IRS regresaran a sus oficinas, donde han estado trabajando para procesar los reembolsos fiscales sin goce de sueldo. Fue uno de los pasos más grandes que el Gobierno ha dado para mitigar el impacto del cierre en la vida de los estadounidenses.

Pero los empleados del IRS de todo el país –algunos en una protesta coordinada, otros por necesidad financiera– no acudirán a sus trabajos, de acuerdo con Tony Reardon, presidente del Sindicato de Empleados de la Tesorería Nacional.

La acción laboral se ha extendido y ahora incluye a empleados de un centro de procesamiento en Ogden, Utah, perteneciente al campus Brookhaven en Long Island, Nueva York.

Tal acción representa uno de los más importantes contraataques que vienen desde dentro del IRS, y da señales de que los servidores civiles potencialmente podrían tomar acciones que llegarían a dejar inválidas las funciones del Gobierno mientras el estancamiento político del cierre gubernamental continúe en vigor en Washington. Los inspectores de carne del Departamento de Agricultura de Estados Unidos comenzaron a reportarse enfermos. Reportes similares en la Administración de Seguridad y Transporte en los aeropuertos han ido en aumento, y las agencias policiacas federales dicen que el cierre está incrementando el estrés entre los agentes y afectando las investigaciones que estos conducen.

“Definitivamente están enojados debido a que no se les está pagando, y quizás algunos de ellos estén lo suficientemente molestos para expresar su enojo de esta forma”, dijo Reardon, líder de un sindicato que representa a unos 150 mil empleados en 33 dependencias federales y departamentos. “Pero estos empleados viven de cheque en cheque, dependen de su salario, y no pueden conseguir el dinero para simplemente trasladarse a sus trabajo o pagar la guardería de sus hijos”.

No recibir un sueldo por más de un mes ha afectado mucho a los empleados de todas las ramas del Gobierno, pero especialmente a aquellos que no ganan un alto salario en sus trabajos. Los empleados a los que se les ordenó regresar de su suspensión para procesar los reembolsos fiscales se les paga entre 25 mil 800 y 51 mil dólares al año, dependiendo de su antigüedad. Los empleados del IRS no recibirán un cheque salarial por segunda ocasión el lunes si el Gobierno no es reabierto esta semana.