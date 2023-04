Enfrenta Trump 34 cargos por ‘comprar silencio’

Nueva York— Los fiscales de Manhattan acusaron el martes a Donald Trump de encubrir un posible escándalo sexual durante la campaña presidencial de 2016, revelando 34 cargos por delitos graves –felonías–, los cuales abren un capítulo peligroso en la larga vida pública del magnate inmobiliario que llegó a la Presidencia y ahora enfrenta la vergonzosa perspectiva de un juicio penal.

Trump fue acusado la semana pasada de cargos relacionados con un pago de dinero secreto a una estrella porno, convirtiéndose en el primer ex presidente estadounidense en enfrentar cargos penales.

PUBLICIDAD

Se entregó en la Oficina del Fiscal de Distrito de Manhattan el martes por la tarde y luego compareció ante un juez para su lectura de cargos, donde se declaró inocente, una escena surrealista para un hombre que una vez ocupó la Oficina Oval y está preparando una tercera contienda rumbo a la Casa Blanca.

En un espectáculo notable que se desarrolló ante una nación dividida, la caravana de 11 vehículos de Trump llegó justo antes de la 1:30 p.m. (11:30 p.m. en El Paso) a la Oficina del Fiscal de Distrito, parte del imponente Edificio de Tribunales Penales de Manhattan.

Mientras estuvo bajo custodia, se le tomaron las huellas dactilares como a cualquier acusado de delito grave, pero se hicieron adaptaciones especiales para el ex presidente: pasó poco tiempo bajo custodia, no lo esposaron ni le tomaron la foto policial.

Trump estaba visiblemente enojado mientras caminaba por el pasillo hacia la sala del tribunal. Lo acompañaron su asesor legal, Boris Epshteyn, y los abogados que llevan este caso, Todd W. Blanche, Susan R. Necheles y Joseph Tacopina. Trump se negó a hablar antes o después de la audiencia e inmediatamente se fue para volar de regreso a su casa en Florida.

Blanche, hablando fuera del juzgado después de la lectura de cargos, dijo que el ex presidente estaba molesto por los cargos, pero que estaba decidido a prevalecer. “Está frustrado. Está molesto. Pero te diré qué, él está motivado. Esto no lo va a frenar”, dijo.

En medio de temores de protestas y amenazas inspiradas por Trump, los eventos en el juzgado fueron altamente coreografiados por el Servicio Secreto, el Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York, la seguridad del tribunal y la Oficina del Fiscal de Distrito de Manhattan, que ha estado investigando a Trump durante casi cinco años. Mientras los helicópteros sobrevolaban en círculos, las calles afuera del juzgado estaban abarrotadas de periodistas y cientos de manifestantes, con simpatizantes y críticos del ex presidente reunidos en un parque cercano, donde se gritaban unos a otros desde las barricadas de metal colocadas para mantener el paz.

El caso, presentado por el fiscal de Distrito de Manhattan, Alvin L. Bragg, acusa al ex presidente de 34 cargos de presentación de registros comerciales falsos en primer grado, un delito menor que conlleva un máximo de cuatro años de prisión por cada cargo, aunque si es condenado, un juez podría sentenciarlo a libertad condicional.

Si bien los cargos se centran en el pago a la estrella porno Stormy Daniels, los fiscales de Bragg también acusaron al ex presidente de orquestar un plan más amplio para influir en las elecciones presidenciales de 2016 al comprar historias dañinas sobre él para mantenerlas en secreto.

No sólo a Stormy Daniels

Junto con la acusación, que se centra en el soborno a Daniels, los fiscales presentaron la llamada declaración de hechos. Ese documento, que es común en casos complejos de cuello blanco, proporciona una especie de hoja de ruta de lo que los fiscales podrían revelar en el juicio. Y con base en la evidencia presentada ante el gran jurado, detalla otros dos tratos de dinero secreto que involucran al National Enquirer, que tiene vínculos de larga data con Trump.

El primer acuerdo involucró al tabloide pagando 30 mil dólares a un ex portero de la Torre Trump, quien afirmó saber que Trump tuvo un hijo fuera del matrimonio. La publicación luego determinó que la afirmación no era cierta.

El National Enquirer luego hizo otro pago a Karen McDougal, la playmate del año de Playboy en 1998, que quería vender su historia de una aventura con Trump durante la campaña de 2016. Llegó a un acuerdo de 150 mil dólares con el National Enquirer, que compró los derechos de su historia para suprimirla, una práctica conocida como “atrapar y matar”.

El pago final, que es el foco de la acusación, involucró un trato de $130 mil entre el mediador de Trump, Michael D. Cohen, y Daniels en los últimos días de la campaña. El pago, que Cohen dijo que hizo por orden de Trump, aseguró que Daniels no hiciera pública su historia de una relación sexual con Trump.

Mientras se desempeñaba como comandante en jefe, Trump reembolsó a Cohen, y ahí es donde comenzó el fraude, dicen los fiscales. En registros internos, la compañía de Trump clasificó falsamente el reembolso a Cohen como gastos legales, citando un acuerdo de retención. Sin embargo, no hubo tales gastos, dicen los fiscales, y el acuerdo de retención también era ficticio.

¿Apenas el principio?

El caso podría marcar sólo el comienzo del viaje de Trump a través del sistema de justicia penal. Se enfrenta a otras tres investigaciones penales relacionadas con acusaciones de socavar una elección y mal manejo de registros gubernamentales confidenciales, temas centrales de la democracia y la seguridad estadounidenses.

Pero tal vez no sea nada sorprendente, dada la era política grosera y circense que marcó el comienzo de la elección de Trump, una marcada por la elevación de las celebridades de la lista D, las publicaciones groseras en las redes sociales y una relación informal con la verdad, que su primera acusación se deriva de mentiras sobre una cita con una estrella porno.

“Todos son iguales ante la ley”, dijo Bragg en una conferencia de prensa después de la lectura de cargos. “Ninguna cantidad de dinero y ninguna cantidad de poder” cambia eso, agregó.

Para Bragg, un demócrata, una condena no es algo seguro. Los cargos de falsificación de registros comerciales parecen depender de una nueva aplicación de la ley.

Y Trump ha negado haber actuado mal, así como cualquier encuentro sexual con Daniels, y ha arremetido contra Bragg con un lenguaje amenazante y, en ocasiones, racista, llamando al fiscal de Distrito, quien es afroamericano, un “animal” y convocando a sus seguidores a “PROTESTAR” su detención. Su retórica ha sido una reminiscencia de sus publicaciones en el período previo al ataque al Capitolio de los Estados Unidos el 6 de enero de 2021.

Algunos de los partidarios de Trump en los últimos días pronosticaron que el juez que presidía el caso, Juan M. Merchan, dictaría una orden de mordaza y lo criticaron de antemano. Pero Merchan se apresuró a dejar en claro que no tenía intención de hacerlo y dijo: “Ciertamente, el tribunal no impondría una orden de mordaza”, incluso si los fiscales lo hubieran solicitado, lo cual no hicieron.

Blanche se quejó de la publicidad del caso y lo atribuyó a filtraciones, alegando que habían frustrado al ex presidente.

“No comparto su opinión de que cierto lenguaje y cierta retórica se justifican por la frustración”, dijo el juez, refiriéndose a las publicaciones de Trump.

En contexto…

• La rendición de Trump fue la culminación de un drama de un mes que primero se centró en la cuestión de si sería acusado, y pronto se amplió para incluir predicciones sobre cómo respondería. Alternativamente, se ha preocupado y fanfarroneado ante la perspectiva de un arresto, mientras que sus ayudantes han aprovechado la acusación para aumentar la recaudación de fondos y empujar a los principales rivales a un baile incómodo entre criticar a los fiscales y respaldar a Trump.

• Bragg es el primer fiscal que acusa a Trump y ya ha entrado en el centro de atención política, una posición incómoda para un fiscal de Distrito que nunca antes había ocupado un cargo electo.

• La acusación, producto de una investigación de casi cinco años, da inicio a una fase nueva y volátil en la vida pospresidencial de Trump, que se postula por tercera vez para la Casa Blanca. Y llevará la carrera por la nominación republicana, que lidera en la mayoría de las encuestas, a un territorio desconocido.

• Algunos de los asesores de Trump creían que lo acusarían tanto de delitos menores como de delitos graves, y se sorprendieron con los informes de que, en cambio, enfrentaría docenas de cargos por delitos graves.

• Trump ha pasado casi medio siglo defendiéndose de cargos criminales. Fue investigado por primera vez en Nueva York a fines de la década de 1970, un episodio que marcó la pauta de cómo lidió con los fiscales durante décadas.

• Los fiscales federales están examinando por separado a Trump por sus acciones en torno a su derrota electoral y su manejo de documentos confidenciales. Y un fiscal de Georgia se encuentra en las etapas finales de una investigación sobre los intentos de Trump de revertir los resultados electorales en ese estado.

• Cohen, quien se separó de Trump en 2018 después de que salió a la luz el acuerdo de dinero secreto, es el testigo estrella de la Fiscalía. Se declaró culpable de delitos federales relacionados con el dinero del silencio y cumplió más de un año en prisión, lo que los abogados de Trump probablemente usarán para atacar su credibilidad.

• Los aliados de Trump se han centrado mucho en la idea de que podría enfrentar una orden de mordaza, algo que sus asesores también saben que es una posibilidad después de sus andanadas contra Bragg, quien presionó para que lo acusaran, y el juez Juan Merchan, quien preside el caso. Hasta el momento no hay indicios de que el juez planee hacerlo.

• La representante Marjorie Taylor Greene, la republicana de extrema derecha de Georgia que está estrechamente alineada con Trump, realizó un mitin en el parque frente al juzgado. Hablando a través de un megáfono, denunció al Partido Demócrata, aunque sus palabras a menudo fueron ahogadas por los manifestantes, y los contramanifestantes, que tocaban silbatos y cantaban. Después de hablar durante unos cinco minutos, la Policía la sacó del parque.