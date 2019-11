Enfrenta NM crisis de crímenes violentos

Albuquerque, NM— El estado de Nuevo México posee una alta tasa de crímenes violentos, lo cual ha obliga a operativos conjuntos de los niveles federal, estatal y local para detener fugitivos.

El asunto se ha politizado, toda vez que el Fiscal General de Estados Unidos, el republicano William Barr, estuvo hace unos días en Albuquerque, para anunciar los resultados de la Operación Triple Beam, haciendo énfasis en la mano dura para combatir al delito.

Por su parte, las autoridades estatales demócratas, a quienes criticó Barr, consideran que el Gobierno Federal debe proveer acciones de fondo para acabar con el problema,

Las cifras más recientes del FBI muestran que Nuevo México tuvo la segunda tasa de delitos violentos más alta del país y su tasa de delitos contra la propiedad más alta el año pasado. Eso a pesar de que Albuquerque informa una ligera disminución en ambas categorías por primera vez en años.

El Operativo Triple Beam logró el arresto de 330 fugitivos, según reveló Barr.

El crimen en la ciudad más grande de Nuevo México representó más de la mitad del crimen general del estado. Los datos ofrecen una visión general del crimen en miles de ciudades de EU. pero pueden ser inconsistentes e incompletos.

De visita en el estado el martes, Barr dijo que un impulso en los últimos dos años para aumentar los arrestos bajo el programa ha allanado el camino para más esfuerzos federales de lucha contra el crimen que verán un impulso en las próximas semanas. No dio detalles ni dijo qué ciudades serían el blanco durante una conferencia de prensa en Albuquerque, donde dijo que las tasas de delitos violentos "siguen siendo obstinadamente altas" en comparación con el resto del país.

"No creo que sea un secreto para nadie aquí que Nuevo México en general y Albuquerque específicamente están experimentando una crisis criminal violenta", dijo Barr.

El estado ha luchado durante mucho tiempo para superar las tasas de criminalidad persistentemente altas, que ha tratado de frenar con las unidades estatales de aplicación de la ley desplegadas para arrestar a fugitivos. Los legisladores también han impulsado una serie de medidas de reforma, incluida una ley que pedía que más reclusos se inscribieran en Medicaid para que tengan un mejor acceso a las opciones de tratamiento de drogas y salud mental después de su liberación.

Acciones a largo plazo

Jessie Damazyn, portavoz del alcalde de Albuquerque, Tim Keller, demócrata, no comentó directamente sobre la visita de Barr en un correo electrónico a The Associated Press.

Pero dijo que el mandato de seguridad pública entre los miembros de la comunidad exigía asociaciones a largo plazo y más vigilancia comunitaria, lo que generalmente exige que los oficiales pasen suficiente tiempo en vecindarios específicos para convertirse en una cara familiar y confiable entre los residentes.

"Nos lleva a todos trabajar juntos con nuestra comunidad para combatir el crimen violento", dijo Jessie Damazyn, portavoz del alcalde de Albuquerque, Tim Keller.

Barr calificó el sistema de justicia penal del estado como "deficiente", y culpó a las políticas que otorgan a los jueces una amplia discreción sobre si detener a los sospechosos en espera de juicio.

Juego de culpas

Bennett Bauer, el principal defensor público del estado, dijo que no ha visto evidencia de que el sistema de liberación preventiva del estado haya estimulado más crímenes en el estado. Agregó que las críticas de Barr equivalían a un "juego de culpa" para los jueces.

"Si los federales realmente quieren ayudar a nuestras comunidades, deberían quedarse y ayudar a financiar soluciones a los problemas subyacentes del crimen", dijo Bennett Bauer, el principal defensor público del estado. "Ayúdenos a brindar más tratamiento de drogas, educación, empleos y rehabilitación en nuestro sistema penitenciario".

De los 330 arrestos en Nuevo México, 10 de los sospechosos eran buscados en casos de homicidio y 50 enfrentaron cargos de asalto, dijo el Departamento de Justicia. Alrededor de 90 de los arrestados fueron buscados por cargos de drogas, y se incautaron aproximadamente 56 libras de metanfetamina y otras drogas.

El año pasado, las autoridades federales también promocionaron los arrestos y las incautaciones de armas y drogas bajo el programa en Salinas, California; Phoenix; Tucson, Arizona; y Lawrence, Massachusetts.

En Nuevo México, los arrestos fueron el resultado de una operación de tres meses.

Contra fugitivos

La gobernadora Michelle Lujan Grisham anunció que que una unidad especial de aplicación de la ley estatal renovaría los esfuerzos para encontrar fugitivos.

Se espera que los siete policías estatales y los siete correccionales de la unidad ayuden a reducir las mil 600 órdenes de arresto para personas vinculadas a crímenes violentos en Nuevo México.

El sheriff del condado de Bernalillo, Manuel Gonzales, dijo que agradecía la ayuda para combatir el crimen. Su oficina asignó a 100 oficiales, un tercio de su fuerza, para ayudar con la Operación Triple Beam, dijeron las autoridades.

"No hemos terminado", dijo. "Esto es solo el comienzo".