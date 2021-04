Enfrenta EPISD elección que definirá su destino

Internet / Instalaciones de las oficinas del distrito escolar

El próximo 1 de mayo se llevará a cabo el día de Elección Uniforme por medio de la cual se elegirá, entre otros puestos públicos, a los representantes de los Distritos 1, 3, 4 y 5 del Consejo de Administración del Distrito Escolar Independiente de El Paso (EPISD).

Estas elecciones tienen vital importancia ya que una vez que se elija a los nuevos integrantes del Consejo de Administración se podrá avanzar en la selección de un nuevo superintendente, después de la salida de Juan Cabrera por señalamientos de aprovechar su puesto para realizar negocios externos a EPISD para beneficio personal.

Bob Geske, presidente del Consejo de Administración y representante del Distrito 1, así como Chuck Taylor, representante del Distrito 5, no buscarán su reelección.

Sin embargo, Diane Dye, actual secretaria del Consejo y representante del Distrito 4, y Josh Acevedo, representante del Distrito 3, sí buscarán la reelección en una nutrida campaña electoral donde el apoyo de figuras públicas y controversias legales han tomado relevancia.

Una vez que Geske quedó fuera de la boleta electoral, el Distrito 1 será disputado en las urnas por Leah Hanany, Jennie Tipton Lasley y Arturo Domínguez, quienes no se han visto ajenos a la controversia.

El candidato Arturo Domínguez se opuso a que Leah Hanany apareciera como opción en la boleta electoral, afirmando que dicha candidata no había sido residente de la demarcación del Distrito 1 el tiempo suficiente para ser elegible al puesto.

La moción de Domínguez llegó a la Octava Corte de Apelaciones de Texas, y se espera una resolución el próximo 12 de abril, pero Hanany ha sostenido que efectivamente ha vivido en la zona dentro del distrito casi durante un período de dos años.

A la fecha su nombre efectivamente se ha integrado en la boleta electoral que presenta como muestra el Departamento de Elecciones de El Paso, en donde también figura una tercera candidata que ha acaparado atención al serle retirado un apoyo clave en esta carrera.

La representante Verónica Escobar apoyó en un inicio la candidatura de Jennie Tipton Lasley, consultora en temas educativos, sin embargo, se anunció que el “endorsement” de la congresista fue retirado el sábado por la mañana, debido la visión que la candidata tiene respecto a la proliferación de las escuelas charter (autónomas) en El Paso, y por temas de transparencia.

“Las elecciones de la Junta Escolar se encuentran entre las contiendas más importantes de nuestra comunidad. Nuestros distritos escolares representan el mayor porcentaje de nuestros impuestos, históricamente han recibido muy poca supervisión y representan la mayor oportunidad para construir un futuro sólido para nuestros niños”, dijo Escobar en un comunicado.

“He sido muy pública sobre mis preocupaciones sobre la proliferación de escuelas charter en El Paso y la amenaza que representan para el éxito de nuestras escuelas públicas”, sostuvo la congresista.

“Recientemente apoyé a Jennie Lasley para el Distrito 1 después de conversar con ella sobre éste y otros temas, además de haberla conocido durante 20 años. Basada en nueva información que me ha llamado la atención, retiro mi respaldo a Jennie Lasley”, afirmó Escobar.

“A menos que pueda estar segura de la posición de un candidato en temas tan importantes como las escuelas autónomas y la transparencia, así como otros valores fundamentales para mí, no puedo brindar un respaldo. Esta situación me ha entristecido y decepcionado y me ha llevado a reevaluar cómo respaldaré a los candidatos en el futuro”, afirmó la congresista.

La noticia del retiro de este respaldo fue bien vista por la Federación de Maestros de América en El Paso (EPAFT, por sus siglas en inglés), que tomó como “buena noticia” el anuncio de Escobar.

“Me complace anunciar que esta mañana (del sábado) la congresista Verónica Escobar se ha retractado públicamente de su respaldo a Jennifer Tipton-Lasley como candidata en la carrera del Distrito 1 de EPISD”, dijo la EPAFT.

“La congresista Escobar retiró el respaldo a Tipton-Lasley, y el propósito de esto es compartir muy buenas noticias para el futuro de las Escuelas Públicas en EPISD”, agregó el gremio.

Cabe mencionar que el Distrito 1 representa a las comunidades del extremo Oeste de la ciudad, la zona Central, el Segundo Barrio y el Barrio Chamizal.

Distrito 3

Josh Acevedo buscará ser reelegido para representar el Distrito 3, y disputará el voto de los electores ante René Fierro y Leslie Hoard.

Acevedo ha abogado durante su gestión por la transparencia, y tuvo un papel destacado en la salida de Cabrera, pero ahora uno de los principales puntos en su campaña es el de elegir al nuevo superintendente en El Paso, después de que este proceso se ha llevado fuera de la ciudad.

Por su parte la paseña Leslie Hoard, agente de bienes raíces y madre de familia, sostuvo que sus prioridades en caso de ser electa se enfocarían en mejorar el rendimiento de los estudiantes, la preparación para la universidad y la responsabilidad fiscal al interior de EPISD.

René Fierro, un padre soltero que perdió su trabajo debido a la pandemia, completa la terna con la intención de llevar una adecuada reapertura de las escuelas, elegir a quien cubrirá el puesto vacante de superintendente en EPISD, y abogar por la comunidad y el área central más grande de El Paso.

Distrito 4

La maestra en retiro Diane M. Dye, secretaria del Consejo de Administración y representante del Distrito 4, tendrá una férrea oposición para su reelección al contar con 5 oponentes en la boleta electoral.

Frances De Santos Whitaker, Isabel Hernández, Fainot Pierre, Claudia Soto y Betty Ann Halliburton buscan dar un rostro nuevo a la representación de este Distrito, que incluye principalmente la zona Noreste de la ciudad.

Dye ganó sin oposición este puesto en el año 2013, y en el 2017 se impuso en una elección especial de desempate a Rusell Wiggs por una diferencia de 118 votos.

Entre los temas principales de su campaña están el mejorar los sistemas de asesoramiento de EPISD, tener una mayor asociación con agencias de servicios sociales, mejorar la transparencia presupuestaria de EPISD y la contratación de un superintendente.

Distrito 5

Charles “Chuck” Taylor decidió no buscar la reelección para el Distrito 5, después de fungir en el puesto desde el año 2015, a pesar de haber ganado la elección en el 2013, cuando el comisionado de Educación de Texas reemplazó a los representantes electos con una junta de administradores debido a un escándalo de fraude que llevó a una acusación legal en contra del entonces superintendente Lorenzo García.

El nuevo representante del Distrito 5 surgirá entre los candidatos Willeta I. Corbett, Israel Irrobali, Jerome Tilghman, Cordia L. “Vanessa” Betts y Stephen W. Hayes.

La elección se llevará a cabo el sábado 1 de mayo de 2021, mientras que el período de votación anticipada se abrirá el lunes 19 de abril y se extenderá hasta el martes 27 de abril de 2021. (Roberto Carrillo/El Diario de El Paso)

