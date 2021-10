Enfrenta El Paso pérdida de un distrito legislativo estatal

El primer borrador de un nuevo mapa de la Cámara de Representantes de Texas otorga al Condado de El Paso menos representación en la Legislatura estatal y enfrenta –una contra la otra– a dos legisladoras que se negaron a poner fin a la ruptura del quórum de los demócratas en Austin.

La propuesta de los republicanos de Texas, que tienen mayorías en la Cámara y el Senado de Texas, elimina el Distrito 76 de la Cámara, actualmente en manos de la representante estatal Claudia Ordaz Pérez. El área que representa pasaría a formar parte del Distrito 77 de la Cámara de Representantes estatal, que ahora ocupa Lina Ortega.

Ambas se rehusaron a regresar a Austin para la segunda sesión especial del verano, incluso después de que los republicanos consiguieron suficientes miembros en el piso para votar varias leyes, incluido el proyecto de ley electoral al que se opusieron los demócratas.

“Este es un ataque directo a nuestra comunidad fronteriza y debilita la representación de las minorías en la Legislatura de Texas”, dijo Ortega en un comunicado.

Ortega anunció que se postularía para un tercer mandato de dos años el 27 de septiembre. Ordaz Pérez, una legisladora recién estrenada en el cargo, dejó en claro sus planes de reelección luego de la publicación del mapa revisado el jueves.

“El mapa de redistribución de distritos propuesto afirma una práctica de larga data de los republicanos y demócratas en la Cámara de Texas: que aquellos que venden sus valores, su partido y sus electores, son recompensados”, dijo Ordaz Pérez en un comunicado. “Esta propuesta enfrenta a las dos representantes hispanas de El Paso que no vacilaron en su reciente lucha por los derechos de voto”.

“Me niego a vender mis valores o los de las personas a las que represento para obtener ganancias políticas”, continuó su declaración. “Permítanme ser absolutamente clara: tengo la intención de regresar a la Cámara de Representantes de Texas en la próxima sesión legislativa para luchar por la gente de El Paso”.

Uno menos

El Paso ha tenido cinco miembros en la Cámara de Representantes de Texas desde la década de 1980, pero la desaceleración de la tasa de crecimiento del condado ha hecho que ese número sea difícil de mantener bajo la redistribución de distritos. Los distritos se vuelven a dibujar cada 10 años después del Censo de Estados Unidos.

La población del Condado de El Paso creció aproximadamente un 8 por ciento, alrededor de la mitad de la tasa de crecimiento del estado, según los resultados del Censo de 2020.

Los límites rediseñados reducen los tres escaños restantes de la Cámara de El Paso. Los representantes estatales Joe Moody, Art Fierro y Mary González, demócrata de Clint, perderían partes de sus distritos ante el Distrito 74 de la Cámara de Representantes, una representación enorme que actualmente se extiende desde la línea del Condado de El Paso-Hudspeth hasta el borde del Condado de Webb. El Distrito 74 incluiría Fort Bliss, el Aeropuerto Internacional de El Paso y partes del condado sobre la Autopista 82, similar al primer borrador republicano de un nuevo mapa del Congreso.

El distrito está actualmente en manos del demócrata Heriberto “Eddie” Morales Jr. de Eagle Pass. Anteriormente, el demócrata Alfonso “Poncho” Nevárez, también de Eagle Pass, ocupó el cargo durante ocho años.

El Condado de El Paso constituiría sólo el 26 por ciento del Distrito 74 según la propuesta del Partido Republicano. Según las reglas de redistribución de distritos de Texas, se podrían haber trazado líneas para permitir que el Condado de El Paso tenga cuatro distritos completos y entre el 24.3 y el 70 por ciento de la población en un quinto distrito.

Contrapropuesta

En un comunicado, Moody dijo que la delegación de El Paso presentó una propuesta a principios de este mes que incluía cuatro escaños “completamente dentro” del condado y “un quinto escaño mayoritario en El Paso para mantener centrados los intereses de nuestro condado”.

Moody reconoció que el condado no tiene la población necesaria para mantener cinco escaños, pero dijo que las cifras del censo reciente no reflejan la población real de la región. El censo “se politizó tanto a nivel estatal como nacional, lo que llevó a un subconteo significativo en comunidades como la nuestra, que ya se conocen como poblaciones 'difíciles de contar'”, dijo en un comunicado. “Entonces, si bien no hay atajos para los desafíos que enfrentamos ahora, esos desafíos no fueron creados por accidente”.

La propuesta aumentaría la mayoría de los republicanos en la Cámara. Según el nuevo mapa, 86 de los 150 distritos del estado habrían ido al ex presidente Donald Trump en 2020, frente a 76, según un análisis del Texas Tribune.

Se espera que las propuestas iniciales de límites pasen por múltiples revisiones antes de ser aprobadas por la Cámara y el Senado de Texas y firmadas como ley por el gobernador Greg Abbott.

El Comité de Redistribución de Distritos de la Cámara de Representantes escuchará el testimonio público sobre el mapa propuesto el lunes.