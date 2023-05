Enfrenta Biden punto crítico al concluir restricciones

Washington– El presidente Biden comenzó a dejar de lado las políticas de inmigración restrictivas de su predecesor en su primer día en el cargo, pero dejó una medida importante de Trump: las expulsiones fronterizas relacionadas con la pandemia conocidas como Título 42.

El jueves, esa política expirará, junto con el estado de emergencia por coronavirus del Gobierno federal.

El cambio es un momento potencialmente crucial para Biden. Sus promesas de campaña de un enfoque más acogedor en la frontera se han visto obstaculizadas repetidamente por nuevas oleadas de personas que cruzan ilegalmente, y ex funcionarios dicen que se ha enfadado visiblemente a veces a puerta cerrada mientras sus ayudantes discutían sobre si medidas más duras podrían detener el flujo.

Los migrantes ansiosos por ingresar a los Estados Unidos ya están cruzando la frontera en números récord.

Las estaciones de la Patrulla Fronteriza (USBP) y las instalaciones de detención están más allá de su capacidad, y los funcionarios esperan que los cruces ilegales aumenten aún más cuando expiren las restricciones de salud del Título 42. Los alcaldes de las tensas ciudades fronterizas de los Estados Unidos, como El Paso y Brownsville, Texas, han declarado estados de emergencia.

Biden movilizó la semana pasada a mil 500 soldados en servicio activo para unirse a los 2 mil 500 miembros de la Guardia Nacional que apoyan a los agentes fronterizos de Estados Unidos. La administración insistió en que las fuerzas militares no se utilizarán para interceptar a los inmigrantes.

“Va a ser caótico por un tiempo”, dijo el presidente a los periodistas el martes.

¿Desafío u oportunidad?

Los funcionarios de Biden describen el fin de las reglas de pandemia del Título 42 como un desafío inminente, pero también como una oportunidad para que la administración implemente un modelo de aplicación de la ley de inmigración que considera más equilibrado y humano que el del presidente Donald Trump, que incluía separar a los niños de sus padres.

Biden está usando su autoridad ejecutiva para ofrecer a cientos de miles de migrantes más por año la oportunidad de venir legalmente a Estados Unidos, con la esperanza de disuadir a millones más de cruzar ilegalmente. Sin embargo, sus propuestas de reformas más amplias al sistema de inmigración de Estados Unidos tienen pocas posibilidades en un Congreso profundamente dividido.

La administración ha tenido dos años para prepararse para el fin de las medidas pandémicas. Si las próximas semanas van mal para Biden y resultan en un caos fronterizo, el presidente podría pagar un alto precio político por un tema que se ubica entre los peor calificados en las encuestas.

“No estoy seguro de que estemos preparados para las consecuencias”, dijo Leon Panetta, ex secretario de Defensa y miembro del consejo asesor del Departamento de Seguridad Nacional, que brinda orientación al secretario Alejandro Mayorkas. “Cuando elimine el Título 42, habrá nuevos desafíos que deberán enfrentar”.

Más de 2 millones fuera

Los funcionarios de Biden han utilizado el Título 42 más de 2 millones de veces para devolver rápidamente a los migrantes en la frontera con México o expulsarlos a sus países de origen sin permitirles defender sus casos. La gran cantidad de expulsiones era difícil de imaginar cuando Biden se postulaba para el cargo y su personal de campaña publicó una apasionada declaración de política de 6 mil 600 palabras repudiando el enfoque de línea dura de Trump.

Bajo las restricciones pandémicas de Trump, las detenciones en la frontera se desplomaron y los centros de detención tenían mucho espacio. Biden prometió restaurar la reputación del país como un “faro” para los refugiados y las víctimas de la persecución y reformar el sistema de inmigración de Estados Unidos.

Biden ordenó una pausa temporal en la aplicación de la ley de inmigración en las comunidades de Estados Unidos mientras comenzaba a desmantelar el legado de Trump, pero a medida que aumentaron los cruces fronterizos en las semanas siguientes, Biden comenzó a recurrir a algunas de las mismas medidas disuasorias que Trump y el presidente Barack Obama antes que él, haciendo que su enfoque pareciera contradictorio con sus promesas de campaña.

Biden terminó rápidamente con un programa de Trump que requería que los solicitantes de asilo “permanecieran en México” hasta que un juez pudiera escuchar su caso, por ejemplo, pero al mantener el Título 42 en vigor durante tanto tiempo, el presidente terminó expulsando a muchos más inmigrantes que Trump.

Conflicto interior

Como candidato, Biden condenó a Trump por acusar a los migrantes del delito de cruzar la frontera ilegalmente, pero Biden ahora amenaza con aplicar esas mismas sanciones penales de manera agresiva cuando finalicen las reglas de pandemia del Título 42.

El presidente está personalmente en conflicto con el tema, dicen ex asesores. Sus raíces de inmigrantes irlandeses son fundamentales para su identidad política, y Biden muestra una genuina simpatía por las familias trabajadoras que ve tomando trabajos operativos en la búsqueda de sus sueños americanos.

Sin embargo, también está profundamente preocupado por el caos en la frontera y los problemas aparentemente intratables del sistema de inmigración de los Estados Unidos, a veces molesto cuando los asistentes ofrecen lo que él ve como excusas para la inacción.

“Cuando Biden tenía explosiones, y tuvo un montón de ellas, decía: 'Maldita sea, no me ha dicho nada diferente de lo que me dijo la semana pasada'“, dijo un ex funcionario, quien habló bajo condición de anonimato para describir el comportamiento del presidente.

“Luego, 10 minutos después, decía: 'Mira, lo siento, sé que todos lo están intentando'“.

Los primeros dos años de la presidencia de Biden han incluido un estira y afloja entre progresistas liberales y moderados sobre cómo manejar la afluencia de inmigrantes que ha hecho que la administración parezca abrumada e incoherente.

Los funcionarios de la Casa Blanca han dicho que Biden se ha visto afectado por un conjunto complejo de factores, incluidas las economías devastadas por la pandemia que estimularon la migración masiva desde América Latina, los fallos judiciales que le impidieron poner fin al Título 42 el año pasado y los republicanos que critican sus políticas en las redes sociales mientras bloquean la reforma migratoria en el Congreso.

Las políticas de inmigración más restrictivas de Biden estaban destinadas a encontrar la resistencia de la base del Partido Demócrata, incluso cuando a menudo las combinó con vías nuevas y ampliadas para que la inmigración legal presentara un enfoque equilibrado.

Impacto electoral

El manejo de la frontera por parte del presidente podría fracturar su frágil coalición electoral mientras se postula para un segundo mandato, dijo Terrance Woodbury, un encuestador demócrata. Woodbury señaló que Biden se desempeñó mejor en 2020 que Obama entre los votantes varones blancos, los estadounidenses mayores y las personas con títulos universitarios, grupos que podrían ser particularmente susceptibles a los anuncios de ataques republicanos sobre el caos en la frontera.

Al mismo tiempo, los demócratas han perdido parte del apoyo de los votantes jóvenes de minorías que durante mucho tiempo han desconfiado del compromiso del octogenario presidente con los ideales liberales, dijo Woodbury.

“Ya eran cautelosos y este giro al medio solo los hace más cautelosos”, dijo. “El cálculo que está haciendo es que podrá continuar atrayendo a ambos grupos: este electorado más joven y el electorado más viejo”.

A pesar del lenguaje progresista en la plataforma de inmigración de Biden, que desde entonces se eliminó del sitio web de su campaña, los funcionarios moderados de la administración siempre favorecieron una aplicación más estricta en la frontera que en el interior de los Estados Unidos.

El presidente quería crear un camino hacia la ciudadanía estadounidense para los 11 millones de inmigrantes indocumentados que han vivido durante años en la sombra. Biden también dijo que no quería una migración masiva y estragos en la frontera, pero los cruces ilegales a lo largo de la frontera sur llegaron a 2.4 millones el año pasado, la cifra más alta de la historia.

En las semanas previas a que Biden asumiera el cargo, el jefe de gabinete de la Casa Blanca, Ron Klain, le pidió a la recién nombrada asesora de Seguridad Nacional, Elizabeth Sherwood-Randall, que describiera algunas opciones de cumplimiento que el presidente podría usar para desalentar los cruces fronterizos ilegales, según dos ex funcionarios de la Casa Blanca que hablaron sobre la condición de anonimato para describir las deliberaciones internas.

El equipo de seguridad nacional entrante de Biden redactó un “memorando de disuasión”, dirigido por Roberta Jacobson, ex embajadora de Estados Unidos en México, y Katie Tobin, ex oficial de asilo de Estados Unidos que había trabajado en México para las Naciones Unidas. El memorándum describía herramientas de aplicación convencionales como la detención y la deportación, pero encontró la oposición de los asesores de inmigración progresistas de la Casa Blanca, Esther Olavarria y Tyler Moran, quienes argumentaron que las medidas de disuasión no funcionan. El equipo llegó a un callejón sin salida y el memorándum nunca llegó al escritorio de Klain.

Herencia de Trump

El equipo de asesores de inmigración de Biden estaba igualmente dividido sobre qué tan rápido deshacer las políticas fronterizas de Trump. La ley federal dice que los migrantes pueden solicitar asilo si se encuentran en suelo estadounidense, y vieron las políticas de Trump como una flagrante violación de esos derechos. Los miembros del equipo de Biden creían que tenían la obligación moral y el mandato político de reabrir por completo el sistema de asilo de Estados Unidos.

Biden detuvo la política de “Permanecer en México” después de asumir el cargo, pero en cuestión de semanas su equipo de inmigración se enfrentaba a un nuevo aumento en la frontera y se cuestionaba si se habían apresurado demasiado. “Fue el peor de los mundos posibles”, dijo el ex funcionario. “Habíamos dicho que lo eliminaríamos, y ahora teníamos que pensar en volver a ponerlo”.

La disonancia más extrema se produjo en medio de la voluntad de Biden de deportar inmigrantes a países que su administración ha declarado peligrosos. La administración ha ofrecido repetidamente permisos de trabajo y protección temporal contra la deportación a los haitianos, citando la escasez de alimentos, el asesinato del presidente en 2021, los secuestros desenfrenados y la actividad de pandillas en Puerto Príncipe.

Pero después de que miles de haitianos llegaron a la ciudad fronteriza de Del Río, Texas, en septiembre de 2021, muchos de ellos provenientes de países como Chile, a donde habían huido anteriormente, las autoridades expulsaron a los migrantes horrorizados en aviones con destino a Haití.

En Washington, algunos funcionarios progresistas de Biden quedaron devastados.

El enviado especial de Estados Unidos a Haití, Daniel Lewis Foote, renunció después de enterarse de las deportaciones en las noticias de la noche y dijo que era irresponsable enviar deportados a una nación en crisis que no podía absorber a los recién llegados.

“Estaba furioso”, dijo Foote en una entrevista telefónica. “Socavó nuestro trabajo para restaurar la seguridad y la democracia en Haití”.