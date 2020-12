‘Enfocaré mi esfuerzo en que crezca Socorro’

Cortesía / La funcionaria electa y su padre

Consumada la voluntad popular en las pasadas elecciones de segunda vuelta, la ciudad de Socorro contará en 2021 con una estructura de Gobierno renovada encabezada por la alcaldesa electa Ivy Ávalos, quien resultó triunfadora al derrotar a Jesús ‘Chuy’ Hernández por un amplio margen.

La alcaldesa electa obtuvo 624 votos, el 60.64 del total de la votación mientras que Hernández 405, el 39.36 de porcentaje de un total de mil 29 votos.

Para Ávalos, agente de bienes raíces desde hace 9 años, la confianza depositada por los electores le representa una gran responsabilidad pero sobre todo un gran reto: mejorar la calidad de vida de las familias.

“Quiero enfocar mis esfuerzos en el crecimiento de la ciudad, en el desarrollo económico para atraer buenos y atractivos empleos para los residentes de Socorro y de esta manera mejorar la calidad de vida de todos”, dijo visiblemente emocionada en entrevista exclusiva con El Diario de El Paso.

La agente inmobiliaria, quien ocupará la silla de la actual alcaldesa Elia García,

expresó “mi sueño es ayudar a la gente de Socorro y me voy a enfocar en ello. Lo que vi en la campaña es que Socorro se está uniendo para un cambio que es necesario y para el bien de todos”.

Agregó que hay muchas cosas por hacer pero con una buena administración y la participación de la comunidad se logrará llevar los servicios que requieren los ciudadanos.

Indicó que con la llegada de compañías nacionales al Condado y el interés que han mostrado otras para instalarse en la ciudad de Socorro, se avizoran buenos tiempos y oportunidades de desarrollo.

“Creo que todos merecemos vivir mejor, hay muchas necesidades, por lo que al llegar a la alcaldía me abocaré a trabajar duro. Hay muchos desafíos pero juntos los enfrentaremos para tener una ciudad mejor”, expresó tras agradecer el apoyo en las urnas de los socorrenses.

“Me siento muy feliz, el haber logrado el triunfo, y muy agradecida con todos los ciudadanos de Socorro. Espero hacer mucho por ellos y no los defraudaré... sé que puedo y voy hacerlo por todos los que me ayudaron, a todos los que votaron y por los que no votaron por mí. Trabajaré y gobernaré para todos”.

Nacida y criada en la ciudad de Socorro y proveniente de una familia modesta, Ávalos egresó de Socorro HS para luego cursar la academia de bienes raíces y dedicarse a la industria inmobiliaria.

En los últimos cuatro meses decidió separarse de su trabajo para dedicarse de tiempo completo a la campaña. “Mi deseo era tener una oportunidad de servir a mi comunidad por lo que decidí entregarme del todo junto con mi familia”.

Para la alcaldesa electa el triunfo le representa un orgullo personal, mismo que comparte con sus padres, Roberto y Eva, así como con sus dos hermanos.

Reeligen a regidora

En la contienda de segunda vuelta resultaron ganadores Ivonne Colón-Villalobos, quien fue reelecta como representante del Distrito 4 y Rubén Reyes, quien se sumará al equipo de regidores como concejal general en el Ayuntamiento.

Colón-Villalobos obtuvo el 52.30 por ciento en la segunda vuelta electoral, aunque prácticamente había resultado ganadora luego de la descalificación de Jaime Huereca, quien fue dado de baja de la contienda al ser detectado un fraude en su registro por proporcionar información falsa y tener adeudos en el pago de sus impuestos.

Rubén Reyes fue otro de los que se levantaron triunfadores de la contienda al vencer a su oponente Jesse Montelongo. Reyes tuvo el 54.37 por ciento de la votación al alcanzar 548 votos, entretanto Montelongo recibió 460 votos, el 45.63 por ciento.

“Supercontenta con los resultados pero más porque la gente de Socorro tendrá más obra y servicios. Seré una vez más su voz, siempre lo he hecho y siempre lo voy a hacer”, dijo la regidora reelecta, y quien también se desempeña como agente de bienes raíces.

Expresó que en esta nueva administración se enfocará en dar continuidad a los programas de obra pública como la colocación de banquetas y mejoras urbanas a la calle Passmore, ampliación del sistema de alumbrado y pavimentación y mejoramiento de calles.

Indicó que el 2021 será un buen año, en el cual se espera dar respuesta a las necesidades comunitarias más apremiantes tanto de su distrito como al resto de las áreas de la ciudad. “La realización del Censo 2020 nos ayudará a tener mayores recursos para atender a la población actualizada que tenemos”.

Agradece servir

Rubén Reyes, electricista de profesión, se estrenará como nuevo concejal general, y al igual que sus compañeras le emociona el tener la oportunidad de servir a su comunidad e influir en el mejoramiento de la calidad de vida de los cerca de 30 mil habitantes de la ciudad.

“Siempre fue mi sueño el poder estar en una posición donde se pudiera servir a mi gente y por ello entré a esta carrera política sin ser político”, dijo el originario de Ciudad Juárez, tras afirmar que pondrá todo su empeño para mejorar las condiciones de vida de las familias.

Manifestó que como ciudadano y desde que llegó a esta población, percibió que las cosas no estaban bien por lo que decidió involucrarse para mejorar y ampliar el servicio público hacia los contribuyentes ahora como concejal.