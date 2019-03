Encuentra O’Rourke aliados… y rechazo presidencial

Luego del esperado anuncio de Beto O’Rourke, como futuro candidato demócrata para presidente en 2020, se han presentado en esta frontera diversas opiniones encontradas.

“Me postulo para servir como el próximo presidente de los Estados Unidos”, expresó O’Rourke el jueves en un video mediante redes sociales. “Éste es un momento que definirá la verdad para este país”, agregó.

Funcionarios, politólogos y líderes locales, se han pronunciado en relación a la decisión de O’Rourke, dejando claro que, independientemente de su postura, ningún paseño ha logrado postularse para significante posición en el pasado.



El fenómeno Beto



Hasta que se postuló contra el senador republicano Ted Cruz el año pasado, O’Rourke era poco conocido más allá de El Paso.

En marzo de 2017, el paseño lanzó una campaña de 19 meses para representar a los 28 millones de texanos en el Senado de los Estados Unidos. Visitó personalmente cada uno de los 254 condados de Texas mientras sostenía más de 350 discusiones en el Congreso.

Empero, el demócrata de 46 años de edad se convirtió en una sensación durante su campaña que usó redes sociales para animar a los votantes jóvenes y las minorías.

“Beto es un fenómeno que no hemos visto en El Paso, es el único de nuestros políticos locales que haya alcanzado esta candidatura. Beto define a nuestra comunidad”, dijo Óscar Martínez, profesor retirado de la Universidad de Texas en El Paso (UTEP).

Aunque O’Rourke perdió ante Cruz por sólo 3 puntos porcentuales en el estado más grande de tendencia republicana, batió récords en recaudación de fondos y provocó especulaciones de su próximo paso: la Presidencia.

“Yo creo que su decisión es muy buena noticia para nuestra comunidad. Beto es una persona bien preparada y cuenta con habilidad política, ya lo demostró en su anterior campaña”, agregó Martínez.

La sucesora en el Congreso por el Distrito 16, Verónica Escobar, dijo apoyar en esta campaña a O’Rourke y se dirigió a él como ‘hijo de la frontera’. Además, comentó agradecerle que se haya enfrentado a la xenofobia y al fanatismo que han impulsado los actuales debates políticos.

“No hemos tenido una elección presidencial tan importante como la que viene, nuestro país se encuentra en una encrucijada histórica, y si continuamos en este camino imprudente, todos tenemos mucho qué perder”, declaró Escobar.

“Es ese tipo de coraje que necesitamos hoy, ahora más que nunca”, añadió.



Preocupa postulación



En conferencia en la Oficina Oval el jueves, el presidente Donald Trump expresó en relación a Beto O'Rourke: “Bueno, creo que tiene mucho movimiento de manos”. Luego agregó: “¿Está loco o es así como actúa?”

Localmente, Adolpho Telles, presidente del Partido Republicano del Condado de El Paso, expresó que aunque O’Rourke haya nacido en El Paso, no representa a un gran porcentaje de esta frontera.

“Él ha dicho que está de acuerdo con el aborto, con ideas graves como el incremento a los impuestos. Se han basado mucho en su personalidad, en su apariencia y nada más, creo que eso es preocupante”, manifestó Telles.

El republicano señaló que durante la administración de O’Rourke en el Congreso en representación de los paseños, no se lograron importantes cambios para la frontera.

“E incluso cuando fungió como representante de la Ciudad de El Paso, no logró nada, no hizo nada. Es necesaria la inteligencia, conocer de temas no sólo del país, sino de temas globales y creo que Robert Francis O’Rourke no cuenta con ello”, comentó Telles a El Diario de El Paso.

Después de graduarse de la Universidad de Columbia con un título en literatura inglesa, O’Rourke regresó a El Paso y comenzó un negocio de tecnología.

Se postuló para el Concilio Municipal de El Paso en 2005 y al ser elegido se convirtió en uno de los miembros más jóvenes en formar parte del mismo. Cumplió dos administraciones antes de postularse para el Congreso de los EU, en donde representó al Distrito 16.

O’Rourke llevará a cabo su lanzamiento de campaña en El Paso el 30 de marzo.