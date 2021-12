Encanta a Disney talentosa paseña

Cuando la artista local Karla Chang Gonzalez tenía 14 años y vio la película “Tangled” (“Enredados”) quedó fascinada con el movimiento del cabello y la ropa de los personajes: fue ahí cuando supo que quería ser parte de la realización de películas animadas.

“La escena en la que Rapunzel está bailando en la aldea del reino fue una experiencia tan inmersiva y emocionante que quería saltar y bailar. Desde que experimenté eso, quise ser parte de Disney para ayudar a otras personas a sentirse tan inmersas e inspiradas como yo”, expresó Karla.

Ese interés, que se despertó a temprana edad, ahora a sus 24 años la ha llevado a concretar uno de sus más importantes sueños y participar como animadora técnica en “Encanto”, la primera película musical latina de los estudios Disney que apuesta a la diversidad cultural.

“Para mí, ‘Encanto’ es una película muy especial, no sólo porque es el primer proyecto en el que participo en la compañía de mis sueños, que es Disney, sino también porque despliega la belleza de las tradiciones y conexión familiar latinoamericana”, señaló.

Y agregó: “Yo tengo ascendencia peruana y me identifiqué de inmediato con ella”.

En su primera asignación su trabajo requirió de minuciosidad para lograr afinar los pequeños detalles en ciertas escenas.

“Mi rol como animadora técnica es agregar movimiento al cabello y la tela de varios personajes, me aseguro de que el cabello se mueva de manera natural, realista y atractiva; pero no sólo que se mueva, también debe reflejar las emociones de los personajes. Por ejemplo, cuando Isabela está enojada, su cabello se mueve de cierta manera, como agitado, o cuando está siendo una señorita perfecta su cabello es encantador. Mi trabajo es asegurarme de que cada cuadro tenga el apoyo y el movimiento de las simulaciones para el soporte de las emociones de los personajes”, explicó la artista.

Conexión con El Paso

Su afinidad con los personajes y la trama de la película viene de su ascendencia peruana. Karla llegó a esta comunidad después de que su padre, el doctor Carlos Chang, terminó un programa de doctorado en Ingeniería y fue contratado por la Universidad de Texas en El Paso (UTEP).

Fue precisamente aquí cuando de la mano de su madre, Blanca Chang, ella decidió involucrarse en diversas actividades extracurriculares, como el piano y la pintura, con el propósito de ampliar su conocimiento en diversas ramas del arte, y así empezar a seguir el camino que la llevaría a concretar su sueño de trabajar para la compañía Disney.

“Cuando estuve en la Franklin High School fue cuando me interesé más en trabajar en animación y participé en muchos grupos artísticos, en los que tuve la oportunidad de intercambiar ideas y conocimientos, y también recibir críticas constructivas para mejorar mis perspectivas. Fue aquí donde inicié mi camino para llegar hasta donde estoy ahora”, dijo Chang Gonzalez.

Fue ahí también cuando decidió inscribirse en el prestigioso programa de Visualización de la Universidad de Texas A&M, en la ciudad de College Station. El catálogo académico de dicha universidad describe esa carrera, en la facultad de Arquitectura, como una que involucra y desarrolla las “capacidades visuales, intuitivas y analíticas” de un estudiante a través de una combinación de bellas artes, diseño 3-D, programación y tecnología digital. Karla recibió su título de Licenciatura en Visualización en 2019.

“Sin duda la Universidad me brindó las herramientas para aprender a desempeñar el oficio, pero también he preguntado muchas cosas a otros artistas que admiro y venían a la universidad a hablar con nosotros. Siempre he tenido esa curiosidad de aprender y encontrar nuevas formas de mejorar lo que hago”.

Luego de graduarse Karla ha trabajado en proyectos que han catapultado sus animaciones a nivel global. En su primer empleo en la empresa Superplastic, en el estado de Vermont, participó en un equipo de diseñadores que crearon varios modelos de juguetes y que algunos de ellos ahora son personajes del popular videojuego Fortnite.

Sin embargo, a pesar de empezar a tener éxito en esa empresa, ella nunca abandonó su sueño de trabajar como animadora en Disney. Fue en enero de este año que su sueño se convirtió en realidad al ser aceptada para el programa de animadores aprendices.

Escena favorita

“Encanto”, que se estrenó en los cines durante el fin de semana de celebración del Día de Acción de Gracias, cuenta la historia de la familia Madrigal, cuyos miembros viven escondidos en las montañas de Colombia, en una casa mágica, ubicada en un lugar llamado Encanto.

La trama se desarrolla en torno a la magia del encanto que ha bendecido a todos los niños de la familia con un don único desde la superfuerza hasta el poder de sanar: todos los niños excepto uno, Mirabel. Hasta que ella descubre que su don especial es crear cactus.

Para Karla, esa escena de inmediato capturó su atención, ya que todas las personas que la conocen saben que tiene un amor especial por los cactus. Una planta desértica que capturó su corazón aquí en El Paso.

La animadora contó en exclusiva a El Diario de El Paso que en una de las juntas de producción vio que en el tablero de la historia había una escena donde había un cactus y pidió trabajar en ella.

“En sí me encanta toda la película, pero cuando Isabela se libera de ser perfeccionista y descubre que puede crear cactus, yo me identifiqué con ella porque crecí en El Paso y eran parte de mi vida diaria. Al igual que el personaje, también hay veces que yo he tenido que dejar llevarme creativamente y dejar que mis instintos corran libremente, trabajar en partes de esa escena fue algo muy especial para mí”, señaló.

Chang Gonzalez también dijo que espera que la comunidad de El Paso disfrute la película y pueda ver la belleza de esta ciudad y su gente reflejada en el filme. “Es muy especial, yo viajé a El Paso a ver el estreno de la película y el escuchar a la gente riéndose con las bromas en español, e identificarse con las escenas de la dinámica familiar fue algo muy bonito y hasta cierto punto conmovedor”.

Consejos para aspirantes

Radicada en California, y aunque ahora vive su sueño, Karla dice que su camino para llegar a Disney Animation no ha sido fácil. Sin embargo, afirma que la constancia y determinación es la clave del éxito.

“Yo creo que es importante que todos los artistas continuemos actualizándonos ya que la tecnología cambia, pero no nuestras metas. El camino que me trajo aquí puede ser distinto para otras personas, pero lo importante es que no hay que desanimarse si somos rechazados, hay que seguir luchando, preparándonos, ser disciplinados y aprender el oficio. A mí me dieron este trabajo después de solicitarlo en varias ocasiones y estoy muy agradecida por esta oportunidad”, expresó la destacada animadora.