En una semana, gira Texas a la derecha

Austin— Hace dos años, el vicegobernador Dan Patrick estaba en la radio explicando por qué no apoyaba el llamado “Proyecto de Ley del Latido del Corazón” para bloquear los abortos desde las seis semanas, mientras impulsaba una serie de otras medidas antiaborto.

“Sobre el ‘Proyecto de Ley del Latido del Corazón', para ser sincero, hubo mucha discusión en el ámbito pro vida... y no era algo que fuera la más alta prioridad”, dijo Patrick en la entrevista de mayo de 2019.

El miércoles de esta semana, esa propuesta exacta se convirtió en la ley del territorio en Texas.

“Rezo para que todos los demás estados sigan nuestro ejemplo en defensa de la vida”, dijo Patrick en un comunicado el jueves por la mañana.

La nueva prohibición casi total del aborto en Texas, una de las más restrictivas de la nación, marcó una semana que puso de relieve hasta qué punto el péndulo político del estado se ha inclinado hacia la derecha desde las elecciones de 2020.

Otra ley buscada durante mucho tiempo por los conservadores de línea dura, que permite a los texanos portar armas de fuego sin una licencia o capacitación, también entró en vigencia el martes.

Un día después, los legisladores le presentaron al gobernador Greg Abbott el proyecto de ley electoral que hizo que los demócratas de la Cámara de Representantes boicotearan la Legislatura en protesta durante casi seis semanas, lo que puso al estado en el precipicio para tener las leyes de votación más estrictas del país.

Mientras tanto, una gran cantidad de otras propuestas conservadoras defendidas por los líderes republicanos estatales continuaron avanzando en la Legislatura, incluido un proyecto de ley que casi triplica el gasto estatal anterior en seguridad fronteriza que contribuirá a la construcción de un muro fronterizo financiado por el Estado.

Cambio en un año

Hace un año, el estado estaba en un lugar muy diferente políticamente. Los demócratas estaban optimistas y seguros de que estaban al borde de un avance histórico en un bastión republicano, con la esperanza de que el ahora presidente Joe Biden ganaría el estado, que el senador estadounidense John Cornyn perdería la reelección y que obtendrían múltiples escaños en el Congreso y conquistarían la mayoría de la Cámara estatal. Se quedaron lamentablemente cortos en cada frente.

“Fueron unas elecciones bastante difíciles en 2020, pero ganamos y ganamos bastante, francamente, con el nivel de oposición que enfrentamos, y ahora era el momento de hacer lo que dijimos que íbamos a hacer”, dijo el representante estatal Mayes Middleton, republicano por Wallisville, presidente del grupo conservador llamado House Freedom Caucus.

Ha habido al menos algunos factores que impulsaron el giro a la derecha desde noviembre de 2020. Un nuevo presidente de la Cámara de Representantes que dejó pasar proyectos de ley a los que sus predecesores se resistieron. Un gobernador más ansioso que nunca por tener bajo control su flanco derecho. Y los republicanos en el poder en todas partes que han estado menos agobiados por los temores sobre las próximas elecciones de lo que estaban antes de las elecciones de 2020, cuando utilizaron la sesión para priorizar cuestiones básicas como la educación pública y los impuestos a la propiedad.

Demócratas devastados

Para los demócratas, el aluvión de políticas conservadoras este año ha sido especialmente devastador considerando lo que podría haber sido.

“Es tan profundamente decepcionante que hayamos logrado avances [como demócratas], es posible que no veamos lo peor de lo que está sucediendo en este momento”, dijo Joanna Cattanach, la demócrata que se postuló y perdió en lo que se suponía que era uno de los distritos de la Cámara estatal más cambiantes en Dallas el año pasado. “Este no es el estado que reconozco”.

En otro golpe para los demócratas que pasaron un verano dramático luchando contra el proyecto de ley, los republicanos finalmente prevalecieron en su esfuerzo por endurecer aún más las reglas de votación en un estado donde ya son conocidos por su rigor. El proyecto de ley final, que se espera que Abbott firme en los próximos días, prohibiría los esfuerzos locales para expandir el acceso a las urnas, como el voto por drive thru y la distribución universal de las solicitudes de boleta electoral por correo.

La cruzada conservadora en el Capitolio se ha desarrollado mientras los texanos lidian con problemas que trascienden la política, incluidas las secuelas del desastre de la tormenta invernal que dejó a millones de personas sin electricidad y la pandemia de coronavirus en curso.

Abbott ha buscado en gran medida poner al estado en respuesta a esas dos crisis en el espejo retrovisor, afirmando que la Legislatura hizo todo lo necesario para responder a los cortes de energía durante la sesión regular e insistiendo en que Texas está más allá de los “mandatos de gobierno” cuando se trata de Covid-19.

Un estado dividido

Los texanos se han quedado “adustos y divididos”, dijeron los encuestadores de la Universidad de Texas (UT) el jueves cuando dieron a conocer su última encuesta. La encuesta encontró que el 52 por ciento de los texanos cree que el estado va en la dirección equivocada, el peor porcentaje desde que comenzó la encuesta en 2008. El 41 por ciento de los votantes aprueba su desempeño laboral y el 50 por ciento lo desaprueba.

Sin embargo, hubo buenas noticias para los republicanos. En el tema legislativo principal del verano, el proyecto de ley electoral, los votantes dijeron que lo apoyaban por un margen de 14 puntos porcentuales y desaprobaban la ruptura del quórum demócrata sobre la legislación por un margen de 11 puntos.

Rodney Ellis, un ex senador estatal demócrata de Houston que ahora es el comisionado del Condado de Harris, dijo que ha visto la erosión de una tradición bipartidista en la Legislatura que surgió de un “respeto por la institución” que él cree que falta hoy.

“El vicegobernador Bill Hobby, el vicegobernador Bob Bullock, el gobernador George W. Bush tenían un sano respeto por las instituciones y creo que lo que está sucediendo ahora es que la gente está siendo impulsada por una ambición ciega”, dijo. “La gente deja que su ambición personal se adelante a la institución”.

Aborto y armas

Si hay dos cuestiones que personifican el rumbo de derecha de los republicanos de Texas este año, son el aborto y las armas. Durante múltiples sesiones legislativas, los legisladores republicanos habían estado reduciendo el acceso al aborto en Texas, pero una de las propuestas más extremas no había ganado fuerza: un proyecto de ley que lo prohibiría a las seis semanas de embarazo.

Eso cambió esta primavera, cuando la Legislatura aprobó fácilmente la prohibición del procedimiento que no hizo ninguna excepción para la violación o el incesto.

Los republicanos contaron esta vez con la mayoría conservadora recién consolidada en la Corte Suprema de los Estados Unidos con la incorporación de la jueza Amy Coney Barrett el año pasado. La nueva composición 6-3 significó que las leyes antiaborto de Texas, que a menudo son objeto de extensas batallas legales, tendrían una audiencia decididamente más receptiva con el tribunal más alto del país.

John Seago, director legislativo de la organización Texas Right to Life, dijo que la nueva composición de la Corte Suprema removió la última justificación que tenían algunos legisladores vacilantes para no apoyar las restricciones al aborto: el temor a enfrentarse en las Cortes. Su fe en la mayoría conservadora expandida se reafirmó esta semana cuando la Corte declinó bloquear por ahora esta ley.

“Se quedaron sin excusas”, dijo Seago, “y simplemente sabían que tenían que hacer algo grande y audaz”.

Elecciones 2022

Los republicanos rebosan confianza a medida que se acercan a las elecciones de 2022. Controlan el proceso de redistribución de distritos, dándoles el poder de trazar distritos legislativos estatales y federales más favorables. Será la primera elección de mitad de período con un nuevo presidente, lo que históricamente favorece al partido fuera del poder. Y están jugando a la ofensiva recientemente en el Sur de Texas, donde Biden tuvo un desempeño inferior el año pasado.

“Estoy extremadamente seguro de que ganaremos escaños en la… Cámara de Representantes de Texas”, dijo el nuevo presidente del Partido Republicano de Texas, Matt Rinaldi, en una entrevista reciente. “Estoy extremadamente seguro de que ganaremos escaños en el Congreso de los Estados Unidos. Estoy extremadamente seguro de que será una gran elección para todos los republicanos”.

A los demócratas todavía les falta un candidato serio para gobernador, una ausencia que se volvió más evidente esta semana con todos los ojos puestos en los republicanos de Texas. Muchos están esperando ver si el excongresista de El Paso Beto O’Rourke se presenta, aunque ha sugerido que no tomará esa decisión hasta que vea a través de la actual batalla por los derechos de voto en Washington, DC, lo que ofrece una línea de tiempo ambigua. Mientras tanto, se ha mantenido políticamente activo, recaudando dinero para los demócratas estatales que estaban luchando contra el proyecto de ley electoral y registrando votos en todo el estado.

“No sé qué está haciendo Beto, pero seguro que me parece una campaña”, dijo Cattanach.

Más allá de O’Rourke, el banco de posibles retadores de Abbott es escaso.

Un demócrata que ya se ha presentado para postularse en todo el estado es Mike Collier, quien desafía a Patrick para vicegobernador después de acercarse a 5 puntos porcentuales de él hace cuatro años. Una vez que O’Rourke se decida, dijo Collier, está “muy seguro de que tendremos un candidato a gobernador muy fuerte de manera oportuna”, ya sea O’Rourke o alguien más.

Collier dijo que las probabilidades de que un demócrata gane en todo el estado el próximo año han “aumentado drásticamente en las últimas dos semanas”.

“No sienten que tienen competencia, simplemente siguen dando bandazos hacia la derecha, hacia la derecha, hacia la derecha”, dijo Collier sobre los republicanos de Texas. “Siempre supe que llegaría el día en que irían tan lejos a la derecha que no podrían regresar y ganar las elecciones generales”. (Patrick Svitek/James