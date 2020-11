En suspenso, futuro del superintendente de EPISD

Archivo / Juan Cabrera

La Mesa Directiva del Distrito Escolar Independiente de El Paso (EPISD) votó este viernes para autorizar que unos asesores legales externos “le dieran seguimiento” a casi tres horas de discusiones a puerta cerrada sobre la “consulta” con el vicepresidente de la directiva, Al Velarde, acerca de una demanda en donde se acusa al superintendente de fraude.

Las siguientes medidas que tomará la directiva –y el futuro del superintendente Juan Cabrera– no quedaron claras al final de la reunión. Los miembros del Consejo no proporcionaron detalles sobre sus discusiones a puerta cerrada cuando regresaron a la sesión abierta, ni de sus recientes entrevistas con El Paso Matters.

El Consejo también hizo un llamado para una reunión que se llevará a cabo el 5 de noviembre. La agenda, que indica cuáles acciones está considerando la directiva, no ha sido dada a conocer.

Este viernes, el Consejo no solicitó que se haga una investigación independiente sobre el trabajo de Cabrera, siendo la escuela virtual el centro de la demanda, y como una posible acción enlistada en la agenda de la reunión.

La demanda entablada ante la Corte Superior del Condado de San Diego en el mes de septiembre acusa a Cabrera y a la ex presidenta de la Mesa Directiva de EPISD, Dori Fenenbock, de involucrarse en un fraude relacionado con una inversión en California para su escuela en línea. Alega que Cabrera tiene intereses financieros en la escuela y les dijo a los inversionistas que iba a renunciar al EPISD para dedicarse de tiempo completo a ese proyecto.

La escuela eSchool Prep, que tiene su sede en Texas, inició en agosto del 2019 e inscribe a estudiantes del quinto al doceavo grado. Está afiliada al Distrito Escolar Independiente de Texarkana.

Velarde y otros miembros de la Mesa Directiva –Josh Acevedo, Daniel Call y Freddy Klayel Ávalos– votaron a favor de que su abogado le diera seguimiento a la discusión que se llevó a cabo en la sesión ejecutiva.

Los consejeros Diane Dye, Bob Geske y Chuck Taylor votaron en contra.

No hubo una discusión anterior a la votación, aunque Dye trató de hacer comentarios posteriormente. Cezy Collins, asesora legal de EPISD, comentó que Dye no debería hacerlo porque ya había votado.

Dye le comentó a El Paso Matters que sólo quería hacer aclaraciones sobre su voto.

“Esta demanda es tan sólo una serie de alegatos y no están relacionados con el EPISD”, dijo y agregó, “está pendiente un litigio y no está relacionado con EPISD y no tenemos pruebas de que él haya actuado mal ni nada de eso”.

Cabrera y Fenenbock no han contestado a las múltiples peticiones que se les han hecho para que comenten sobre el asunto. Fenenbock les envió el sábado de la semana pasada un correo electrónico a sus amigos y familiares para negar los alegatos de fraude y dijo que Cabrera no es dueño de su empresa y es sólo un asesor que no recibe ningún tipo de pago.

Cuando El Paso Times reportó primero acerca de que Cabrera era el asesor de la escuela virtual de Fenenbock el pasado mes de octubre, Cabrera, a través del portavoz del Distrito, dijo que no le estaban pagando por dar esa asesoría y que lo hacía utilizando su tiempo libre.

El Times obtuvo las ligas del correo electrónico que revelaron que Cabrera se comunicaba para tratar asuntos de eSchool Prep durante su horario habitual en el que desempeñaba su puesto en la escuela. También visitó el Distrito Escolar Independiente de Texarkana, junto con el secretario José López el 30 de julio del 2019 –12 días antes de que el EPISD empezara su año escolar 2019-20– para una reunión de planeación de eSchool Prep.

López, cuyo Linkedln lo enlista como empleado del EPISD desde el 2009, tenía un correo electrónico de la empresa, al igual que Cabrera.

La demanda civil establece que Cabrera y Fenenbock se reunieron con los inversionistas en Los Angeles en febrero del 2019 para tratar asuntos relacionados con la responsabilidad limitada de la empresa que querían formar para operar la escuela.

Un reporte de viaje trimestral del superintendente que recibieron los consejeros en abril del 2019 muestra que Cabrera viajó a Los Angeles del 14 al 16 de febrero del 2019 para asistir a la Conferencia Nacional sobre Educación del 2019 de la Asociación de Superintendentes Escolares. Sin embargo, no presentó ningunos gastos de viaje para que se los pagaran.

El 14 de febrero del 2019 el abogado Rudy Colmenero, que tiene su sede en Austin y fue socio de Cabrera, registró a la empresa eSchool Texas LLC, de acuerdo a los registros de la Secretaría de Estado de Texas.

Ese mismo día, Colmenero registró la empresa Servicios de Educación Virtual LLC ante el Estado. Ambas empresas están enlistadas como acusadas en la demanda civil, junto con Fenenbock y Cabrera.

Cabrera estuvo en Austin para la Reunión de la Alianza Escolar de Texas y una reunión con la Agencia de Educación de Texas el 13 y 14 de febrero del 2019, de acuerdo a un reporte trimestral de viajes. Ese viaje le costó al Distrito aproximadamente mil dólares.

El contrato de Cabrera le permite dar asesorías mientras no “interfiera con el desempeño de sus deberes como superintendente”. También debe tomar vacaciones y pagar cualquier viaje relacionado con esas asesorías.

Aunque no necesita dar a conocer el trabajo de consultorías no pagadas a los administradores, el Consejo debe aprobar todo el trabajo que cobre, de acuerdo a la ley estatal.

Cabrera ha sido superintendente desde el 2013. El Consejo de administradores de EPISD designados por el Estado contrató a Cabrera para que encabezara el Distrito después del escándalo de engaños que dieron como resultado el arresto y despido del anterior superintendente, Lorenzo García.

El comisionado de Educación de Texas despidió al Consejo electo de EPISD en el 2012 por no supervisar adecuadamente a García.

El período en el que Cabrera ha prestado sus servicios no ha estado exento de controversias. En el 2017, una auditoría interna –como resultado de una investigación que realizó El Paso Times– encontró indicadores asociados con un favoritismo hacia unos vendedores y una propuesta relacionada con un contrato con Gafcon, una empresa constructora con sede en San Diego, que fue contratada para supervisar un subsidio millonario en el 2016. El reporte del periódico encontró que Cabrera ayudó a diseñar la propuesta ganadora de la empresa.

Cabrera y Fenenbock también fueron objeto de escrutinio por la frecuencia con la que viajaron juntos durante los dos años que ella pasó en el Consejo, del 2015 al 2017. Cabrera tuvo que pagarle al Distrito los gastos de un viaje realizado en el 2017 con Fenenbock a la Conferencia de Asuntos Públicos Americanos-Israelíes que no tuvieron ningún propósito educativo.