En San Elizario, a la espera para mejorar calidad de vida

Jaime Torres / El Diario de El Paso / Antonio Araujo, alcalde de San Elizario

Jaime Torres / El Diario de El Paso

Mientras los electores deciden quienes serán los alcaldes que representen a las ciudades de El Paso y Socorro, en San Elizario, su titular, quien repetirá en el cargo, trabaja en los planes que definirán el rumbo de la ciudad para los próximos años.

Pavimentación, alumbrado, construcción y remozamiento de parques, mejoras urbanas e introducción de servicios públicos y seguridad, entre otras serán las obras que junto con el concilio pretende llevar a cabo la ciudad para mejorar la calidad de vida de los 10 mil habitantes que por ahora conforman la ciudad.

Antonio Araujo, alcalde de San Elizario, dijo que desafortunadamente en el último año la pandemia del Covid-19 paralizó parcialmente la ciudad y a su vez varios de los programas de obras y servicios que se tenían contemplados.

Sin embargo agregó que continuará enfocando su gestión en la infraestructura de la ciudad, en preservar el legado histórico y continuar incorporando a la ciudad barrios adyacentes.

“Me he sentido bien, estamos haciendo las cosas bien, pero esta pandemia nos afectó al igual que a todos los gobiernos”, expresó tras reiterar su intención de retomar el rumbo con mas bríos una vez que se apruebe y salga la vacuna contra el coronavirus.

Mencionó que junto con el Cabildo han estado trabajando en el presupuesto de ingresos y egresos para el año fiscal 2020-2021, el cual asciende alrededor de los 600 mil dólares.

Los pobladores tienen confianza que con la reciente encuesta del censo 2020 el Gobierno federal destine los fondos suficientes para dotar de infraestructura a esta comunidad rica en cultura, tradición y que forma parte de la ruta inscrita como Patrimonio de la Humanidad.

Al mismo tiempo dijo estar en comunicación con las diversas agencias de Gobierno, estatal y federal, con el fin de atraer recursos para canalizarlos a los diferentes programas de beneficio público.

“Otro de los aspectos que estamos viendo es el aspecto de seguridad. Queremos que nuestros habitantes se sientan seguros al salir de casa sobre todo en las noches y no sean asechados por la gente malosa”.

Aunado a ello, dijo, se prevé dotar a la ciudad de mayor infraestructura vial para evitar accidentes en las calles, “queremos evitar choques y poner los semáforos en algunos cruceros conflictivos”.

Apunto que aún hay sectores que carecen de los servicios básicos así como del servicio del gas natural, en el cual aunque ha habido avance hay colonias que aún lo requieren.

Dentro de las prioridades están el incorporar a todo el personal del municipio a sus tareas y de tiempo completo para ser más eficientes en los quehaceres gubernamentales.

Manifestó que desde el inicio de la pandemia el personal se vio afectado con la reducción de horas al igual que la comunidad en su conjunto por lo que espera en un futuro corto mantener las reuniones de planeación de manera directa y no remota.

“Mi intención es y ha sido siempre la de trabajar con lo que tenemos y con lo que tenemos llevarlo al máximo nivel”, indicó tras resaltar el trabajo de su equipo, el cual a pesar de la emergencia sanitaria que se libra siempre ha estado dispuesto a servir.

Aunque consiente de la crisis económica que padecen todos los sectores del país, incluyendo a la población, dijo estar optimista a pesar de los tiempos que se avecinan y en los cuales las agencias proveedoras de recurso tendrán menos dinero que repartir a los estados y municipios.

El alcalde comentó que otro de los proyectos pendientes está el iniciar las obras de lo que será el nuevo edificio gubernamental de la ciudad, en el cual estarán todas las dependencias municipales. “Si ya tenemos el terreno es tiempo de tener nuestro propio edificio y así ya estar pagando renta por los dos locales que ocupamos actualmente”.

Queremos que nuestra ciudad se mire bonita, por eso estamos trabajando en equipo e invitamos a la gente a participar en la limpieza de sus yardas para cuando los turistas nos visiten se lleven una buena impresión, indicó.

Agregó que cada año miles de turistas visitan la ciudad por la impresionante cultura que posee y gracias al trabajo de promoción que realiza el artista Al Borrego, presidente de la Sociedad Genealógica e Histórica de San Elizario.

Recordó que recientemente organizó la 29 edición de la Conferencia Anual del Camino Real Tierra Adentro, a la cual asistieron historiadores y catedráticos tanto de México como de Estados Unidos para resaltar la basta cultura de este camino histórico que conecta desde la Ciudad de México hasta Santa Fe, Nuevo México, capital de ese estado.

“Eventos como estos sin duda nos proyecta a nivel internacional gracias al hermanamiento que tenemos con diferentes municipios como Ciudad Juárez, con la cual firmamos el ‘Convenio de Hermandad’ junto con Valle de Allende”, mencionó.

Esa visita del alcalde de Juárez Armando Cabada a nuestra ciudad fue muy positiva, y aunque siempre se ha tenido esa hermandad ahora se hizo oficial dijo Araujo, tras resaltar que a lo largo de los siglos la convivencia familiar, comercial e industrial se ha dado en ambos lados de la frontera.

“Mucha gente quiere intercambiar su cultura y admirar esos edificios históricos de cada una de las regiones del también conocido como Camino de la Plata y vivir esa experiencia”, añadió tras resaltar la transmisión hecha a nivel mundial por la plataforma Youtube y a la cual se conectaron cientos de personas.

En su mensaje a la comunidad pidió a no perder la esperanza y que sigan manteniendo los protocolos de seguridad implementados por el sector salud y no salir de casa si no hay necesidad.

“Sabemos que todo esto se va a terminar. Ahora hay mucho miedo, la gente tiene miedo de lo que está pasando y ojalá ya salga rápido la vacuna para poder salir de esto”.

Antonio Araujo refrendó su compromiso con la comunidad y dijo que en este segundo mandato, al igual que en el primero, mantendrá una comunicación directa con el Concilio, su personal y contribuyentes para que juntos lograr una comunidad unida y progresista.

