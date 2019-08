En riesgo, vales de comida para 125 mil texanos

Austin, Tx.— La administración Trump está proponiendo endurecer los requisitos del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria, SNAP por sus siglas en inglés –también conocida como vales de despensa o food stamps– que podrían dar por terminada la ayuda para alimentos para más de 3 millones de estadounidenses y poner en peligro la ayuda para miles de texanos.

La regla propuesta podría frenar la habilidad que tienen los estados de establecer los requisitos de elegibilidad para el programa de ayuda alimenticia que favorece cada mes a millones de estadounidenses.

No se sabe exactamente qué impacto tendrán los cambios propuestos en Texas, sin embargo, expertos en las políticas del Estado estiman que podría eliminar a 125 mil texanos del SNAP.

En el mes de junio, Texas distribuyó 383.4 millones de beneficios SNAP a aproximadamente 1.5 millones de personas –un promedio de 260 dólares por persona.

Aunque los vales de despensa son financiados federalmente a través del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, depende de los Estados el determinar la elegibilidad y distribuir la ayuda como se necesita.

La asistencia a través del SNAP y otros programas federales de bienestar es usualmente determinado al evaluar el ingreso, número de miembros de un hogar y estatus de empleo.

Sin embargo, cada Estado es diferente. Desde el 2001, Texas ha requerido que los solicitantes no ganen más del 165 por ciento del nivel federal de pobreza, que es de aproximadamente 42 mil dólares para una familia de cuatro integrantes, para ser considerado para los beneficios del SNAP.

De acuerdo a la nueva regla, ese número podría disminuir al 130 por ciento de la línea federal de pobreza, aproximadamente 33 mil dólares por familia con cuatro integrantes.

El Estado también toma en cuenta los bienes que poseen cuando determina la elegibilidad. De acuerdo a la ley de Texas, los participantes del SNAP no deben tener automóvil que cueste más de 15 mil dólares.

Si la regla propuesta del Departamento de Agricultura de Estados Unidos entrara en vigor, ningún beneficiario de SNAP podría tener un auto que costara más de 4 mil 650 dólares.

“Texas es un estado en donde exigimos que la gente trabaje de tiempo completo para poder permanecer en el SNAP”, comentó Rachel Cooper, analista de políticas de alto rango del Centro de Prioridades de Políticas Públicas que tiene su sede en Austin, un centro de estudios partidario de la izquierda.

“Hay que trabajar por lo menos 30 horas para retener sus beneficios, con 4 mil 650 dólares uno no se podría comprar un auto que no lo deje varado a un lado de la carretera”.

De acuerdo al Departamento de Agricultura, la regla propuesta es un intento para cerrar un “hueco” en el programa SNAP.

La ley federal permite que los Estados utilicen algo que se llama “elegibilidad categórica” cuando se trata de aprobar la ayuda de SNAP.

Un Estado podría certificar automáticamente a una familia para que reciba los vales de despensa si ya ha sido certificada por la Asistencia Temporal para Familias Necesitadas, TANF por sus siglas en inglés, que le entrega dinero en efectivo a las familias que tienen hijos pequeños cuyos padres necesitan ayuda.

En algunas instancias, según dijo el Departamento de Agricultura, las familias están recibiendo los beneficios del SNAP debido a que reciben asistencia de bajo nivel que no es en efectivo de programas del TANF sin ser aprobados para los requisitos de ingreso o bienes.

“Algunos Estados han expandido el uso de la elegibilidad categórica, para que muchos hogares que reciben el SNAP puedan participar únicamente en esos otros programas”, se lee en un reporte del Departamento de Agricultura.

“Por ejemplo, ellos pueden sólo recibir un folleto de información. Usualmente, ese tipo de ‘beneficios’ son otorgados sin determinar el ingreso o los bienes que tengan”.

Una portavoz de los Servicios Humanos y de Salud de Texas dijo que el Estado ha participado en la elegibilidad categórica desde 2002.

En el otoño del 2018, el Departamento de Agricultura enlistó a Texas entre los 42 estados que otorgan beneficios del SNAP a familias que reciben ayuda del TANF que no es en efectivo.

Sin embargo, los hogares que están inscritos en el TANF y que solicitan el SNAP deben reunir todos los requisitos de los otros programas, tales como los laborales o verificar su identidad.

Parte del cambio de la regla propuesta por el Departamento de Agricultura podría requerir que los beneficiarios del TANF reciban por lo menos 50 dólares al mes durante seis meses para ser elegibles para los beneficios del SNAP.

Cooper del Centro de Prioridades de Políticas Públicas, dijo que la organización sigue tratando de determinar cuál es el impacto que habrá en Texas.

Aunque dijo que queda claro que esta regla es un intento para limitar el acceso a los programas federales de bienestar.

“Los índices de inseguridad alimenticia han disminuido de la misma manera en que la participación del SNAP ha bajado”, dijo Cooper.

“La gente sigue batallando para pagar todos sus gastos y las rentas están subiendo. Por lo que, tienen menos dinero para gastar en comida. Realmente, éste es un ataque más contra la gente pobre trabajadora”, concluyó.