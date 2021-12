En riesgo, miles de paseños sin seguro

Gran parte de los últimos dos años ha sido surrealista para el personal del Centro de Salud Familiar La Fe, un centro de salud calificado a nivel federal en El Paso.

Aparentemente, de la noche a la mañana, el centro de salud para mujeres se convirtió en una unidad de coronavirus. Comenzaron a ofrecer pruebas de Covid-19 y luego, tan pronto como pudieron, módulos de vacunas. Han hecho anuncios de servicio público y han ido de puerta en puerta, animando a la gente a vacunarse.

Pero a pesar de la naturaleza sin precedentes de la pandemia, algunas cosas no fueron una sorpresa, como lo mucho que afectó a sus clientes de bajos ingresos y sin seguro.

“Esta zona ha estado sufriendo durante mucho tiempo”, dijo la portavoz Estela Reyes-López. “No obtenemos la financiación que necesitamos. No tenemos los proveedores médicos que necesitamos. La situación con el coronavirus simplemente agravó las cosas que ya estaban sucediendo”.

La Fe atiende principalmente a texanos de bajos ingresos y sin seguro, y ha visto de primera mano el impacto dispar que la pandemia ha tenido en las comunidades más vulnerables. Muchos trabajan por horas, realizan labores con contacto directo con el público que no les permiten esperar en la fila para las pruebas de Covid-19 o tomarse un tiempo libre para ponerse en cuarentena.

Otros tienen condiciones de salud crónicas que no se tratan, lo que los hace más susceptibles a casos graves de la enfermedad. A nivel nacional, las personas sin seguro médico se han quedado rezagadas en las tasas de vacunación.

Y ahora, con una nueva ola de Covid-19 que amenaza con estrellarse en las costas de Texas, el personal de La Fe se está preparando una vez más para que golpee con más fuerza a estas mismas comunidades.

“La mayor crisis que tenemos entre los no asegurados en este momento es la confusión sobre el costo de hacerse las pruebas y dónde pueden hacerse las pruebas”, dijo el administrador de salud comunitaria de La Fe, Jorge Salazar. “Y luego las vacunas, que no cuestan nada, pero cuando la gente no está acostumbrada a eso, todavía duda”.

Vulnerabilidades médicas

Quedan muchas preguntas sobre ómicron, la nueva variante de coronavirus altamente contagiosa, pero los expertos en atención médica dicen que la preparación ha demostrado ser clave para la forma en que una comunidad sobrelleva la enfermedad. Y muchos texanos de bajos ingresos y sin seguro médico pueden tener un déficit de preparación después de décadas de carecer de servicios médicos.

En 2019, más del 18 por ciento de los texanos no tenían seguro médico, la tasa más alta del país y más del doble del promedio nacional. Texas es uno de los 12 estados que optaron por no ampliar el acceso a Medicaid en virtud de la Ley de Atención Médica Asequible (Obamacare).

En el Condado de El Paso, donde tiene su sede La Fe, aproximadamente una cuarta parte de los adultos menores de 65 años no tienen seguro médico. Salazar dijo que esto significa que el área ya estaba rezagada cuando golpeó la pandemia.

“El problema es la falta histórica de seguro médico, no sólo la falta de seguro médico ahora”, dijo Salazar. “No han podido acudir a cuidados preventivos ni mantener su salud”.

Salazar dijo que los clientes del centro de salud a menudo están lidiando con condiciones de salud crónicas o no tratadas que comprometen su sistema inmunológico y los hacen más vulnerables a contraer un caso severo de Covid-19. Este tratamiento insuficiente puede haberse exacerbado durante la pandemia, dijo, ya que muchas personas evitaron o no pudieron recibir tratamiento en las salas de emergencia, lo que puede ser un punto de entrada al sistema de atención médica para pacientes sin seguro.

Es una historia similar a la que ocurre en el Valle del Río Grande, que, como El Paso, tiene una de las tasas de seguro médico más bajas del estado.

“Hay muchas personas aquí que tienen comorbilidades como diabetes no diagnosticada o no tratada, por ejemplo”, dijo Michael Dobbs, vicedecano de asuntos clínicos y director médico de la Universidad de Texas Health Rio Grande Valley. “Es posible que sus sistemas inmunológicos no funcionen tan bien. Son más propensos a las infecciones. Por lo tanto, estar en el hospital durante mucho tiempo con un ventilador es muy peligroso para esos pacientes”.

La tormenta perfecta

Con las fechas navideñas y el ómicron en aumento, muchos texanos luchan por hacerse con las pruebas de Covid-19. Pero eso también será más difícil para los texanos de bajos ingresos y sin seguro, muchos de los cuales no podrán pagar los costosos kits para el hogar o esperar en largas filas en los sitios de prueba gratuitos.

“Al principio, había mucho más acceso a los centros de pruebas de acceso público, de forma gratuita”, dijo Brian Sasser, director de comunicaciones de la Fundación de Salud Episcopal. “Obviamente, eso fue beneficioso para todos, especialmente para aquellos sin seguro”.

Pero si las pruebas requieren pagar de su bolsillo o visitar a un médico, dijo Sasser, muchas personas sin seguro simplemente no se harán las pruebas. Eso es particularmente cierto para las personas que trabajan en empleos que no les ofrecen tiempo libre remunerado o seguro.

“Es uno de esos bucles de refuerzo en los que es más difícil hacerse una prueba, y también hay menos incentivos para hacerse una prueba, porque si descubres que eres positivo, no te pagan por el trabajo”, dijo.

“El resultado final es que las personas corren riesgo... y potencialmente podría poner en riesgo a otras personas. Todo se convierte en la tormenta perfecta”.

Sasser espera que la pandemia haya subrayado la fragilidad de un sistema de seguro médico que está vinculado al empleo y, a menudo, sólo al trabajo profesional a tiempo completo. Para mayo de 2020, sólo dos meses después de la pandemia, se estimaba que más de 650 mil texanos habían perdido su seguro médico patrocinado por el empleador.

Tasas de vacunación rezagadas

Una de las preguntas más urgentes para los trabajadores de la salud en este momento es cuán efectivas son las vacunas Covid-19 contra la cepa ómicron y cómo obtener más vacunas y refuerzos en la comunidad.

En el Condado de El Paso, el 65 por ciento de los residentes están completamente vacunados, aproximadamente 10 puntos porcentuales arriba que en el estado. Salazar, de La Fe, dijo que conseguir esas vacunas en los brazos ha requerido mucho trabajo.

“La parte más importante es el acercamiento: tocar puertas, dejar que la gente sepa que estamos allí, dejar que la gente sepa que no estamos exigiendo seguro y ni siquiera exigir más papeleo que la identificación para que podamos vacunar a todo el mundo”, dijo.

Las vacunas contra el coronavirus y las de refuerzo son gratuitas, independientemente de que el paciente tenga seguro. Texas no rastrea el estado del seguro de las personas vacunadas, pero una encuesta nacional de la Fundación de la Familia Kaiser en septiembre encontró que los adultos sin seguro estaban muy atrasados en la vacunación.

Los trabajadores de la salud que atienden a pacientes sin seguro dicen que escuchan preocupaciones sobre los costos ocultos, como los efectos secundarios que requerirían atención médica. O, les preocupa, es posible que las personas sin seguro no cuenten con profesionales médicos de confianza a los que puedan pedir consejo.

Y en comunidades fronterizas como El Paso, dijo Salazar, están luchando contra una creciente ola de desconfianza del Gobierno. Dijo que el gobernador Greg Abbott y el ex presidente Donald Trump han avivado los temores sobre la aplicación de la ley de inmigración en comunidades predominantemente latinas.

“Entonces, de repente, dicen que tenemos que vacunarnos, y estamos empezando a ver aparecer algunos de estos fantasmas de la falta de confianza pasada”, dijo.

“Ponte en los zapatos del inmigrante que es un trabajador de primera línea que no puede hablar el idioma, que vive en una colonia, que tiene que trabajar para sobrevivir y, al mismo tiempo, puede tener a alguien en su casa que no lo hace”.

Salazar dijo que estas circunstancias personales, además de la creciente retórica y aplicación de la ley contra la inmigración, son una “combinación volátil” de fuerzas que desalientan a las personas del área a buscar servicios públicos, incluidas las vacunas.

Este miedo no se limita a la frontera. En otras partes del estado, los líderes afroamericanos se han movilizado para abordar las dudas sobre las vacunas que se derivan de la desconfianza hacia el Gobierno y los sistemas de atención médica que a menudo son adversarios de los pacientes afroamericanos. También hubo preocupaciones desde el principio de que las comunidades afroamericanas e hispanas no estaban obteniendo el mismo acceso a los lugares de vacunación.

Si bien los hispanos ahora se vacunan a tasas ligeramente más altas que los blancos en Texas, las personas afroamericanas continúan teniendo las tasas de vacunación más bajas del estado.