En medio de pandemia, cuidan de pacientes en sus últimos días

Cortesía / Nallely Ramírez, voluntaria, pintó un dibujo que incluía un par de botas en la ventana de un paciente que solía ser zapatero

Las agencias de cuidados paliativos, han tenido que ajustar los horarios de trabajo y servicios de sus empleados y voluntarios debido a la pandemia de Covid-19 que azota la región fronteriza.

Las personas en los últimos días de sus vidas reciben atención, compasión y apoyo de las agencias de cuidados paliativos. Estos trabajadores de la salud son conscientes de esta necesidad humana vital incluso en estos tiempos estresantes.

Desde sus fundación en 1978 y cuando abrió sus puertas en 1981, “Hospice of El Paso” ha atendido a muchos pacientes en El Paso a través de una atención continua basada en el respeto y el amor.

Tina-Marie Hew Len-Castro, directora de Operaciones de Hospice El Paso, dijo que se mantienen al día con las pautas ofrecidas por los funcionarios de la ciudad, el condado y el estado, así como el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés).

“Implementamos un proceso de evaluación de la salud”, dijo Len-Castro. “Nadie puede pasar por nuestra puerta principal sin pasar por esta evaluación. Después de que las personas se hacen la prueba, deben usar una pulsera fluorescente para confirmar que han sido examinadas. Nuestro departamento de recursos humanos elaboró procedimientos dando prioridad al uso de PPE (equipo de protección personal)”.

Ayudar a los miembros de las familias y a los pacientes del hospicio a estar juntos es algo en lo que Len-Castro se enfocó en hacer realidad.

“Cuando vas al hospital, no se te permite entrar excepto cuando se está muriendo el paciente”, dijo. “Cuando nuestros pacientes van al Center for Compassionate Care, permitimos que entren cuatro visitantes a la vez. Tuvimos mucha gente involucrada en esta decisión. Aumentamos la cantidad de personas permitidas en la habitación y no permitimos a nadie en las áreas comunes”.

Tranquilizar a los pacientes-en-casa y a sus familias

Amy Selph, administradora de casos de Hospice El Paso, dijo que han trabajado para asegurarse de que los pacientes en el hogar y sus familias sepan que son importantes y amados incluso en medio del Covid-19.

“Para nuestros pacientes que permanecen en su hogar, lo que hemos hecho es tranquilizarlos al llegar a acuerdos con las familias”, dijo Selph. “Pasamos una vez por semana; para algunas familias, estamos en sus casas cada dos semanas”.

Selph dijo que la mayoría de los hogares de ancianos y otros lugares de cuidado prohibieron las visitas en marzo.

“Lo que hicimos como grupo colectivo en Hospice El Paso es dejar que los miembros de la familia vengan y vean a sus seres queridos en sus últimos días”, dijo. “Es importante que estos seres queridos sepan cuando sus familias están presentes”.

Selph admite que es difícil para los pacientes de cuidados paliativos cuando no pueden tener visitas regulares con sus familiares. “Si mamá o papá están en una instalación y en un hospicio y no los han visto ni siquiera en sus últimos días, es realmente difícil”, dijo.

Los seres queridos que viven lejos de El Paso además han tenido que lidiar con problemas relacionados con los viajes en avión.

“Esos miembros de la familia ya estarían aquí”, dijo Selph. “Volar puede ser arriesgado. Los miembros de la familia en casa no tienen gente alrededor que les dé consuelo. Eso hace que sea haga más difícil”.

Chris Hardman, portavoz de Elara Caring Network, que supervisa Cima Hospice en el Este de El Paso, dijo que la pandemia de Covid-19 presentó desafíos únicos para Elara Caring y la industria del cuidado de la salud en el hogar en general.

“Si bien nuestros pacientes necesitaban servicios más que nunca, también estaban en grave riesgo de exposición y necesitaban que se les asegurara que pueden permanecer sanos mientras reciben atención”, dijo Hardman. “Elara Caring lideró la industria en el lanzamiento de nuestros servicios de telesalud, que permite a los pacientes recibir la atención compasiva que esperan de forma remota.

“Nuestros pacientes ahora tienen acceso a la atención de calidad que merecen de una manera que minimiza el contacto de persona a persona y aún les permite continuar con sus servicios habituales”, dijo. “Además, nuestros cuidadores permanecen seguros y protegidos mientras hacen su trabajo”.

Se unen voluntarios

Len-Castro y Selph dijeron que los voluntarios de Hospice El Paso pintaron ventanas fuera de las habitaciones de los pacientes con diferentes colores y también les escribieron mensajes de esperanza.

“Los voluntarios van a los hogares de ancianos para que, cualquiera que no quiera hacer llamadas telefónicas, les decoren las ventanas”, dijo Len-Castro. “Nos hemos asociado con algunas de las escuelas de la zona y tenemos a gente de escuelas primarias haciendo tarjetas y entregándoselas”.

La coordinadora de voluntarios de Hospice El Paso, Virginia González, dirige el Programa Sunshiner, que fue creado específicamente para pacientes y familias que no pueden tener contacto físico durante la pandemia de Covid-19.

González, en un correo electrónico compartido por Len-Castro, dijo que la voluntaria Nallely Ramírez pasó un tiempo pintando la ventana de un paciente, que solía ser zapatero, que incluía un par de botas.

A medida que las agencias de cuidados paliativos se adaptan y cambian en estos tiempos, asegurarse de que el corazón y el alma de una persona se nutran y se cuiden sigue siendo tan importante como siempre.

AMOR Y RESPETO

Que los pacientes y sus familias estén juntos es una prioridad para centros como Hospice of El Paso