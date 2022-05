En las urnas, definen partidos a candidatos

La espera terminará para los candidatos de los partidos Demócrata y Republicano que no obtuvieron más del 50 por ciento de los votos en los comicios primarios del 1 de marzo.

Hoy martes 24 de mayo, ambos partidos elegirán a sus nominados finales para las elecciones generales de noviembre, cuando serán electos o reelectos los funcionarios que regirán los destinos del estado a partir del próximo año.

La participación hasta ahora en la segunda vuelta electoral ha sido extremadamente escasa. Hasta el jueves, sólo el 2 por ciento de los casi 500 mil votantes registrados del Condado de El Paso habían votado.

La votación anticipada terminó el viernes, y las urnas estarán abiertas este martes de las 7 a.m. a las 7 p.m., tiempo local. Esto significa que los comicios cerrarán en El Paso una hora después que en el resto del estado por la diferencia de horario.

Para los republicanos, la gran contienda es la batalla del actual fiscal general Ken Paxton para defenderse del desafío del comisionado de Tierras, George P. Bush.

La única segunda vuelta del Partido Republicano en El Paso es la competencia por el Precinto 4 del Condado, entre Blanca Trout y David Adams.

Los demócratas resolverán las segundas vueltas para vicegobernador, fiscal general, contralor y comisionado de Tierras. En El Paso, las dos contiendas demócratas más importantes son por el Precinto 2 de la Corte del Condado, entre el titular David Stout y Judy Gutiérrez; y el Precinto 4 del Condado, donde Sergio Coronado está desafiando al titular Carl Robinson.

En el Precinto 2 del Condado, la ex empleada de la Ciudad de El Paso, Judy Gutiérrez, obligó al titular David Stout a una segunda vuelta, recibiendo el 39.6% de los votos contra el 43 por ciento del titular, una diferencia de sólo 347 votos.

Las primarias demócrata y republicana para el comisionado del Condado por el Precinto 4 llaman la atención.

Del lado demócrata, el retador Sergio Coronado recibió el 38.2 % de los votos, mientras que el titular Carl Robinson obtuvo el 34.8 %, una diferencia de 331 votos. En las primarias republicanas, Blanca Trout obtuvo el 37.4% de los votos y David Adams el 37.2%, separados por sólo 15 votos.

En la primaria demócrata para la jueza del Tribunal de Distrito 327, Monique Velarde Reyes, recibió el 31.3 % de los votos frente al 28.9 % del abogado Chris Daniel Anchondo.

En la primaria demócrata para el Tribunal del Condado 3, la abogada Melissa Baeza obtuvo el 36.5 % de los votos frente al 33.2 % de la abogada Mónica Lupita Pérez.

Las primarias demócratas para el juez de Paz del Precinto 5: la aspirante Lucilla “Lucy” Nájera nuevamente obligó al titular John Chatman a una segunda vuelta para el escaño de Lower Valley, como lo hizo en 2018. Nájera recibió el 37.1 % de los votos mientras que Chatman recibió el 33.9 %: la diferencia, 162 votos.

Las primarias demócratas para la Junta Estatal de Educación: la ex maestra de Ciencias de escuela intermedia Melissa Ortega obtuvo el 46% de los votos, mientras que la ex paraprofesional de educación especial Laura Márquez recibió el 35.5%. Aunque el fundador de la Academia de Liderazgo de El Paso, Omar Yanar, recibió $200,000 de un Comité de Acción Política pro-chárter en las semanas previas a las primarias, no fue suficiente para llevarlo a la segunda vuelta.