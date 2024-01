En juego pena de muerte vs Crusius

La forma en que avance el caso estatal de pena de muerte contra el sospechoso del tiroteo masivo en Walmart de 2019 podría depender de a quién seleccionen los votantes de El Paso este noviembre como próximo fiscal de distrito del condado.

Como el caso del estado sigue estancado, sin fechas fijadas para las mociones previas al juicio y otros pasos necesarios antes de que se pueda siquiera contemplar un juicio, parece casi seguro que no se llevará a cabo ningún juicio en 2024. Dos de los tres candidatos demócratas a fiscal de distrito el jueves dijeron que al menos considerarían no solicitar la pena de muerte en el caso estatal contra el tirador, Patrick Crusius, y en su lugar buscarían una sentencia de cadena perpetua.

Los fiscales federales del caso decidieron no solicitar la pena de muerte. Crusius en julio de 2023 fue sentenciado a 90 cadenas perpetuas consecutivas en una prisión federal.

“En este punto, hablando con los votantes, hay quienes creen que la pena de muerte es apropiada y quienes piensan que la vida es apropiada”, dijo James Montoya, un defensor público del condado de El Paso que se postula para fiscal del distrito.

“El hecho de que el Departamento de Justicia (DOJ) y el fiscal general decidieran no (imponer la pena de muerte), creo que dice algo”, comentó Montoya en una entrevista, advirtiendo que no ha visto la evidencia que influyó a los fiscales federales para no perseguir la pena capital.

El Departamento de Justicia nunca ha explicado los motivos de la decisión, aunque los abogados defensores y los fiscales insinuaron durante la audiencia de sentencia de tres días de Crusius en julio de 2023 que su diagnóstico de trastorno esquizoafectivo influyó.

“Para mí, el factor más importante a la hora de resolver el caso es ¿dónde estaremos en enero de 2025?”, señaló Montoya, de 33 años. “Si tenemos un escenario de prueba a principios de 2025, seguiremos adelante. Si para entonces el caso sigue estancado, tendremos que esperar y ver”.

Alma Trejo, de 59 años, una candidata que sirvió como jueza del Tribunal Penal N° 1 del condado de El Paso desde 2002 hasta que renunció el otoño pasado, dijo que si es elegida probablemente continuará con el caso de pena de muerte, pero eso no es una garantía, señaló.

“Sin ver las pruebas por mí mismo, en este momento tendría que ser la pena de muerte. ¿Es algo que pueda considerar en el futuro una vez que sepa todo? Quizás, quizás”, dijo Trejo.

“Pero por ahora, la pena de muerte”, afirmó. “Porque para poder obtener la pena de muerte, hay que demostrar que este individuo es demasiado peligroso y que no existen circunstancias atenuantes. No sé qué hay ahí”.

Nancy Casas, de 49 años, otra candidata a fiscal de distrito, todavía trabaja como fiscal del condado, lo que significa que no puede comentar directamente sobre el caso de Walmart. Sam Medrano Jr., el juez del distrito 409 que preside el caso Walmart, emitió una orden de silencio que prohíbe a los abogados comentar públicamente sobre el caso.

“Recibí la directiva del fiscal del condado de que la orden de silencio también pertenece al condado. Así que tengo que cumplir con eso”, declaró Casas.

Los tres candidatos demócratas comparecieron el jueves en un foro estilo debate celebrado por la Cámara de El Paso. Bill Hicks, un republicano que fue nombrado fiscal del distrito por el gobernador Greg Abbott en diciembre de 2022, se presentará a las elecciones en noviembre contra el ganador de las primarias demócratas del 5 de marzo. Abbott nombró a Hicks después de que la anterior fiscal del distrito, Yvonne Rosales, dimitiera.

Si bien no pudo comentar directamente, Casas dijo que hay baja moral entre los abogados que trabajan actualmente en la oficina del fiscal de distrito, en referencia a la rotación entre los fiscales que supervisan el caso Walmart. La ex fiscal adjunta de distrito Loretta Hewitt renunció en noviembre como fiscal principal en el caso del tiroteo en Walmart.

La votación anticipada para las primarias del 5 de marzo comienza el 20 de febrero. El último día para registrarse para votar en las primarias es el 5 de febrero.

Financiamiento de campañas

En el frente de la recaudación de fondos, Montoya al 31 de diciembre lideraba a sus oponentes después de recibir $53,000 en contribuciones políticas desde principios del año pasado. Tiene la mayor cantidad de efectivo disponible (más de 72 mil dólares), respaldado por un préstamo de 40 mil dólares que obtuvo.

Trejo recaudó alrededor de $18,600 el año pasado y obtuvo un préstamo de $10,000. Al 31 de diciembre, tenía la menor cantidad de efectivo entre los candidatos, con $3,384. Casas, por su parte, recaudó más de 39 mil dólares en 2023.

Hasta ahora, Casas ha gastado más que sus oponentes, con alrededor de $51,700 en gastos el año pasado, en comparación con $28,000 gastados por Trejo y más de $26,000 por Montoya. Casas gastó 11 mil dólares en carteles para el jardín y su campaña pagó a la firma de consultoría política Y Strategy, con sede en Austin, más de 30 mil dólares en honorarios entre julio y diciembre.

Hicks, de 54 años, generó poco menos de 11 mil 300 dólares a partir de 39 donaciones, la menor cantidad de donantes entre los cuatro candidatos. Eso incluyó una donación de $2,500 de Salvador Perches, propietario de Perches Funeral Homes. Hicks gastó alrededor de $8,850 en gastos políticos el año pasado.

Los principales donantes de Montoya incluyeron a Linda Estrada, una jueza que donó 3 mil dólares; Steve Ortega, abogado y ex concejal de la ciudad, que aportó 2,500 dólares; y Denise Butterworth, ex fiscal, que donó 2,200 dólares. Rebecca Tarango, actual fiscal del caso Walmart, donó 240 dólares. Ella no donó dinero a Hicks.

El representante estatal demócrata Joe Moody donó $1,000 a Trejo, quien también recibió $2,500 del bufete de abogados Wyatt & Underwood. Casas recibió la mayor cantidad de donaciones individuales (115) que promediaron $140. Recibió un puñado de donaciones de mil dólares, incluidas las de los abogados locales Jesse Herrera y Russell Aboud, entre otros.

Renovación de la asediada oficina

Durante el foro a finales de la semana pasada, los tres candidatos dijeron que aumentar el personal en la oficina del fiscal sigue siendo una prioridad después de que Rosales despidiera a decenas de abogados y otros empleados cuando asumió el cargo en enero de 2021. La escasez crónica de personal después de los despidos masivos –y las interrupciones causadas por la pandemia– plagaron la oficina durante todo el mandato de Rosales, lo que llevó a varios jueces a criticar a la oficina por no estar preparada para juzgar los casos.

“Hasta el día de hoy, la oficina del fiscal del distrito nunca se ha recuperado completamente de los despidos masivos de la Sra. Rosales en 2020”, dijo Montoya, quien no fue contratado por Rosales después de que la desafió sin éxito en las primarias demócratas de 2020. “Los abogados que están ahí no están suficientemente capacitados y están abrumados… Cada semana veo que los fiscales no cumplen con los plazos de presentación, faltan testigos en las listas de testigos –cosas muy básicas que no se están haciendo”.

Casas, quien ha trabajado como fiscal durante 21 años, fue despedida de la fiscalía cuando Rosales asumió el cargo. Había trabajado como asistente del fiscal de distrito durante 19 años bajo el ex fiscal del distrito Jaime Esparza, quien se jubiló en 2020.

“Fui parte de ese equipo que se aseguró de que el señor Esparza nunca apareciera en las noticias por incumplir nuestros plazos o intentar desestimar miles de casos”, señaló Casas.

Reducir la acumulación de casos que enfrenta la oficina del fiscal del distrito y colaborar con las autoridades locales son sus otras prioridades importantes más allá de la contratación, dijo Casas.

En una entrevista con El Paso Matters, Hicks culpó a Rosales de la actual escasez de personal, quien, según dijo, despidió a casi la mitad de los abogados de la oficina del fiscal del distrito cuando asumió el cargo. Hicks dijo que había 60 abogados trabajando en la oficina cuando llegó, y que aumentó esa cifra a 80 desde que fue designado para el puesto.

“Eso es cierto: estamos faltos de personal”, afirmó Hicks en respuesta a los comentarios de sus oponentes. “Aún tenemos muchas vacantes en la oficina. Pero seguimos construyendo”.

Trejo enfatizó que el fiscal debe ser más un administrador que un litigante o un abogado litigante. Trejo dijo que su tiempo como jueza administrativa de 2015 a 2019 le brindó experiencia en la elaboración de presupuestos y la toma de decisiones sobre personal para el sistema judicial local. La toma de decisiones gerenciales y administrativas es “el 95% del trabajo” del fiscal de distrito de El Paso, dijo.

“El papel de un fiscal del distrito no es juzgar casos”, dijo Trejo, y agregó que Esparza sólo juzgó 14 casos en 28 años en el cargo.

“Todo lo que hace el fiscal del distrito, lo he hecho antes”, dijo. “No necesito ruedas de apoyo el primer día. No necesito que un equipo venga, me cargue y me muestre qué hacer. Yo soy el equipo”.

Montoya respondió que un fiscal del distrito debe tener lugartenientes fuertes trabajando con él y comparó a Trejo con Rosales.

“En la fiscalía no basta con ser administrador. Lo que la oficina necesita ahora es un líder”, señaló Montoya. “Y que alguien diga ‘puedo hacerlo sola’ es peligroso, porque esa es la misma mentalidad que tenía la señora Rosales cuando despidió a todas estas personas: ‘Puedo hacerlo sola’”.

Sobre la cuestión de la dotación de personal, Montoya dijo que ha conseguido compromisos de una docena de abogados que estarían dispuestos a trabajar en la Oficina del Fiscal de Distrito si es elegido. También dijo que se quedaría con los fiscales que actualmente están trabajando en el caso del tiroteo en Walmart.

Trejo respondió a Montoya, diciendo que permitirá que los candidatos presenten sus solicitudes y compitan por puestos en la oficina del fiscal del distrito.

“No voy a contratar a mis amigos para que trabajen para mí”, dijo Trejo. “Puedo decirles que voy a esperar. Y luego la gente se postulará”.

Trejo dijo que su principal objetivo como fiscal del distrito sería establecer una unidad de salud mental para abordar los delitos cometidos por personas con enfermedades mentales graves. Y también dijo que eliminaría rápidamente una acumulación de 111 casos de asesinato y homicidio capital que, según ella, todavía tienen que ir a juicio.

Las renuncias de los principales fiscales en el caso de Walmart muestran que “no existe ningún sistema establecido para manejar este caso” bajo el gobierno de Hicks, aseveró Trejo. “Simplemente se pasa de un fiscal a otro”.

Mientras tanto, Hicks dijo que espera eliminar el retraso en los casos que enfrenta su oficina “probablemente para mediados de febrero”.

Hicks admitió que muchos de los abogados empleados actualmente en la oficina del fiscal del distrito están trabajando en su primer trabajo como abogados profesionales y han cometido algunos errores, como el incumplimiento de plazos que señaló Montoya. Pero bajo su liderazgo, la oficina también obtuvo importantes victorias en juicios, comentó Hicks. Señaló la reciente condena de un hombre por cargos de asesinato capital por la muerte a tiros de Peter Herrera, un ayudante del sheriff del condado de El Paso, así como condenas por DUI.

“¿Hemos perdido algunos y hemos tenido algunos problemas con personas que no cumplieron con algunos plazos al presentar sus documentos? Sí. Pero también hemos tenido algunas victorias fantásticas en las pruebas”, dijo Hicks.

“Durante el año pasado, hemos estado reconstruyendo una Fiscalía de Distrito y un sistema de justicia penal que estaba en caída libre”, dijo. “El trabajo no está hecho. Yo sigo trabajando. Y creo que el camino en el que estamos es un buen camino”.