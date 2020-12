En jaque familias por falta de servicios

Cortesía / Ninos atienden clase virtual desde una guardería

La pandemia ha causado estragos en las familias fronterizas, principalmente en niños sin cuidado. El cierre de escuelas y guarderías ha impactado severamente en las rutinas diurnas de miles de familias, en donde ambos padres trabajadores se ven orillados a buscar soluciones transfronterizas.

“Tenemos que llevar a los niños con mi mamá en Juárez porque la escuela sigue virtual, entonces vamos entre semana a llevarlos y allá se quedan, se llevan su computadora y desde allá le dan a la escuela”, expresó Maribel Rodríguez, residente del Este de El Paso.

Rodríguez es gerente de tiempo completo de una tienda de deportes y accesorios; su esposo también labora cuarenta horas semanales, por lo que tienen que buscar quién cuide de los niños durante la jornada laboral.

“Así le hemos tenido que hacer, aunque nos acomodemos con horarios, mi esposo y yo, hay ocasiones en donde nos toca trabajar a los dos en el mismo turno, entonces es cuando tenemos que estar moviendo a los niños, con todo y sus cosas de la escuela”, comentó.

Así como la familia Rodríguez, son cientos de familias de esta ciudad que cada día están en busca de ‘en dónde dejar a los niños’.

“Ni modo, así tendremos que estar por un tiempo, en lo que vuelven a la escuela, no hay de otra; la guardería en donde estaban cerró y en las que están abiertas el costo es demasiado alto”, expresó la madre de dos niños, de 7 y 9 años.

Aunado a la consternación de padres de familia por las clases en línea, los contagios imparables en El Paso, se adjuntan los cierres de negocios de cuidado infantil, que simplemente ‘se quedaron sin niños’.

“Si cerramos, no pueden ir a trabajar”, expresó Diana, quien labora en una estancia infantil en el Este Central de El Paso. Agregó que algunos niños no dejaron de asistir, pero registraron una reducción significativa en el cupo de hasta un 40 por ciento. “Cerramos por dos meses, después de que volvieron a abrir, regresaron digamos, unos 19 niños, de 32 que llegamos a tener”, dijo la trabajadora de la guardería.

Los centros de cuidado infantil son de los pocos negocios a los que se les permitió permanecer abiertos durante la pandemia. Sin embargo, algunos de ellos han tenido que cerrar sus puertas permanentemente ante la falta de clientela.

Según un estudio realizado recientemente a nivel nacional, se estima que más mujeres que hombres han abandonado la fuerza laboral y no han regresado a sus puestos desde el inicio de la pandemia. La falta o el miedo al cuidado efectivo de los niños es el culpable, dejando consecuencias irrecuperables, basadas en desempleo, desestabilidad económica, e inseguridad alimenticia.

La razón es que el cuidado infantil conecta a toda la economía y se ha mostrado vulnerable cuando la comunidad fronteriza se dio cuenta de que si ‘no hay quién cuide del hijo del doctor, o de la enfermera, o del policía’ ¿quién hará su trabajo?

“Tenemos a dos niños hijos de médicos, si no vienen sus hijos, no pueden ir a trabajar. Tengo también cuatro niños que son hijos de policías o del Sheriff y dos niñas que sus madres son enfermeras”, compartió con El Diario de El Paso, Diana, quien tiene ya 4 años en el negocio de cuidado infantil.

“Si no pueden ir a trabajar, pues ya no habrá personal de emergencias, o seguridad en la calle; si no laboran, pues no hay dinero, no hay gastos en tiendas. Necesitamos tener todas estas piezas para que la rutina funcione”, expresó.

Diana dijo además que ha gastado más que nunca en artículos de limpieza y en compañías de especialistas en higiene. Además de termómetros, cubrebocas, y guantes de látex, cuyo costo ha pasado de aproximadamente 3 dólares por 100 pares, a casi 15 dólares durante la pandemia. Esto sin mencionar que las cuidadoras siempre los han usado para cambiar pañales, pero ahora todo el mundo parece necesitarlos, afirma Diana.

De acuerdo con el sitio web de DayCares, en El Paso el costo promedio para el cuidado infantil ronda los 497 dólares mensuales.

Los propietarios de guarderías no ganan salarios extremadamente altos en comparación con otros propietarios de pequeñas empresas en los Estados Unidos.

A nivel nacional, las personas a cargo de una guardería tienen un ingreso medio de 9.81 dólares por hora, o poco menos de 20 mil dólares por año. El 10 por ciento gana alrededor de 15 dólares por hora o más, mientras que el 10 por ciento inferior gana menos de 7 dólares por hora.

Actualmente hay 298 proveedores de guarderías registradas en El Paso. Esto incluye proveedores de cuidado diurno a tiempo completo, parcial y en el hogar.

