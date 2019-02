En el limbo, fianza a adolescente acusado de violencia familiar

Julián Saucedo, uno de los adolescentes que aparece en un video viral que involucra a un oficial de la Policía de El Paso (EPPD), se encuentra nuevamente tras las rejas, ahora por violencia familiar.

Saucedo de 17 años, enfrenta tres cargos por violencia familiar y lesiones, por presuntamente agredir a su hermana, por lo que fue detenido el pasado 22 de febrero.

El martes, durante la audiencia de fianza de Saucedo, la abogada de la defensa solicitó a la juez Penny Hamilton permitirle a su cliente llevar su proceso en libertad, ya que esta perdiendo días de escuela.

“Él es ciudadano estadounidense y actualmente es Sophmore (de décimo año) en la preparatoria Jefferson”, dijo la abogada.

Cuando Hamilton preguntó dónde viviría Saucedo en caso de permitirle salir, la abogada contestó que en casa de su madre y eso provocó una negativa por parte de la juez.

“En esa casa también vive la víctima, no puedo permitir que (Saucedo) vuelva ahí”, indicó Hamilton.

La abogada señaló que previo a la audiencia habló con Elizabeth Carol Flores, madre de Saucedo y aseguró que ésta le comentó que tenía una casa en Ciudad Juárez y que uno de sus hijos podría vivir ahí.

“Obviamente él (Saucedo) no va a vivir en Juárez, así que necesito que la madre me asegure que él no saldrá del país y estará viviendo con ella aquí en el Condado de El Paso, de otro modo no le otorgaré una fianza”, comentó la juez.

A pesar de los numerosos intentos de la abogada por comunicarse con Flores, esta nunca respondió el teléfono, por lo que Hamilton le dio a la defensa de Saucedo hasta las 4:30 de la tarde del martes para obtener una respuesta.

“Los documentos estarán preparados y solo necesitan mi firma. Si para las 4:30 no tengo una confirmación de la madre la fianza será negada, porque si no tiene donde vivir no lo dejaré salir”, enfatizó Hamilton.

Antes de que Saucedo volviera a su celda, la juez indicó a la abogada que el menor tiene una fianza de 2 mil 500 dólares por el primer cargo, mientras que los dos cargos restantes tienen una fianza de mil 500 dólares cada uno.

En caso de que Saucedo logre llevar su proceso en libertad, tendrá que cumplir con las siguientes restricciones:

- No tener ningún tipo de contacto con la víctima identificada como K.S.

- No salir de su casa de 8 de la noche a 6 de la mañana

- No consumir drogas o alcohol

- No tener armas

- Reportarse con un oficial de libertad condicional una vez al mes





Video viral





El 5 de julio de 2018, Saucedo fue detenido mientras grababa con su celular el arresto de su hermano Jacob, de 15 años, quien presuntamente junto con su grupo de amigos había invadido propiedad privada.

En el video se observa cómo un oficial de la Policía de El Paso tiene a Jacob contra la pared, mientras era rodeado por al menos ocho adolescentes que le gritaban groserías por lo que el uniformado sacó su arma de cargo y les apuntó para obligarlos a retroceder.

Durante la grabación se puede escuchar como el oficial le dice a Saucedo que se aleje del detenido, el adolescente lo ignora y sigue hablando con su hermano mientras seguía grabando.

Al no acatar sus instrucciones el oficial se acerca a Saucedo para arrestarlo. El adolescente fue llevado a la Cárcel del Condado de El Paso bajo un cargo por interferir con labores policiacas.

En esa ocasión el adolescente recuperó su libertad días después, luego de que el juez Robert Anchondo le concediera una fianza de reconocimiento personal, lo que significa que Saucedo salió de la cárcel sin pagar un centavo.

Tras poco más de dos meses del incidente, la fiscalía decidió desechar el caso por lo que los cargos contra Saucedo fueron retirados.