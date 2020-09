En duda, celebración de Halloween aquí

Tras los incrementos en el número de casos positivos por Covid-19, con cifras de tres dígitos en los últimos días –posiblemente por las reuniones y festividades del Día del Trabajo–, funcionarios de Salud de la Ciudad de El Paso han estado evaluando los lineamientos que se pretende implementar durante las celebraciones de Halloween y el Día de los Muertos, las cuales enfrentan la posibilidad de ser suspendidas.

“Seguimos viendo ese incremento y esperamos ver qué tanto va a seguir aumentando, pero seguiremos trabajando, instando a la comunidad a no confiarse y seguir los lineamentos de salud. Se presentaron incrementos significativos en los casos de Covid durante los días festivos”, dijo en entrevista Héctor Ocaranza, médico de la Autoridad de Salud del Condado y la Ciudad de El Paso.

Este martes, los Centros de Control de Enfermedades (CDC) señalaron que las condiciones no eran propicias para salir a pedir dulces bajo la leyenda de “Trick or Treat”, y que las máscaras de disfraces no son suficientes para frenar al virus.

“Aunque sabemos que la gente celebra Halloween y el Día de Muertos, nos tienen más preocupados el Día de Acción de Gracias y Navidad, que es cuando la gente tiende a reunirse”, comentó Ocaranza.

El martes, tres personas más murieron a causa de Covid-19, lo que elevó la cifra total a 494 muertes, de acuerdo con un comunicado del Departamento de Salud Pública (DPH) de El Paso.

De acuerdo con los datos establecidos en el mapa dado a conocer por los CDC, el Condado de El Paso se encuentra en el semáforo naranja, que determina que se pueden llevar a cabo las festividades de Halloween siempre y cuando se sigan las medidas necesarias de higiene y distancia.

“Le pedimos a la gente que no se reúna, que no haga fiestas. Esto está prohibido”, expresó Ocaranza.

“La gente se pregunta si los niños van a poder salir. El Paso está en color naranja, se le pide a la comunidad que tome un poco más de precaución”, agregó.

Las pautas establecidas por los CDC detallan no salir de casa si se está enfermo, salir a pedir dulces con las personas con las que vives, mantenerse a 6 pies de distancia de las personas que no sean de su hogar, usar mascarilla que cubra su boca y nariz (incluso debajo o sobre su máscara de Halloween), desinfecte las manos con frecuencia mientras esté fuera, especialmente durante los momentos clave como antes de comer o después de toser, estornudar.

En cuanto a las personas que planean entregar dulces, se les pide que no entreguen caramelos si están enfermas, use una mascarilla que cubra su boca y nariz, use cinta adhesiva para marcar líneas de 6 pies enfrente de la casa y que conduzcan a la entrada y puerta principal, coloque una mesa de distribución entre usted y los niños que piden dulces o distribuya los dulces en una mesa desinfectada para eliminar el contacto directo, así como lavarse las manos con frecuencia.

“No planee fiestas en su casa, no se reúna, eso es lo que definitivamente no puede hacer. Evite aglomeraciones, ciertas colonias tienen aglomeraciones por el número de niños, evite juntarse con los demás”, señaló Ocaranza.

Hizo un llamado especial para las personas que viven con familiares considerados población de alto riesgo, como lo son adultos mayores, mujeres embarazadas o personas con cuadros de salud comprometidos.

“Eviten salir, exponerse. Estamos revisando cómo funcionará también el regreso a clases, las fechas festivas y sobre todo la temporada de la influenza. Pedimos que tomen medidas, esperamos no ver un repunte significativo”, expresó.

Día de Muertos: celébrelo virtual

En cuanto a la celebración del Día de los Muertos, en particular El Paso por ser frontera, en los panteones y cementerios se espera mucho movimiento, visitas de familiares a sus difuntos, fiesta y unión familiar.

“Vamos a recomendar a aquellas personas que se consideren de alto riesgo, no acudir, no salir. Puede ir al panteón, digamos, una sola persona de la casa, la cual puede transmitir por teléfono su visita”, expresó Ocaranza.

“Si no tiene que salir, no lo haga, celebre en casa en vez de ir al cementerio, haga lo que le gustaba a su familiar hacer en vida, en su casa”, dijo.

Agregó que estas medidas son algunas de las maneras en las que se va a poder prevenir un fuerte repunte de contagios locales.

“Todo mundo que no tenga contraindicación contra la vacuna, vacúnese contra la influenza. Son puntos clave por el regreso a clases, el inicio de la temporada de influenza y días festivos. Pero El Paso, es una comunidad que responde, es una comunidad que es consciente”, concluyó Ocaranza