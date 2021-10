En dos fases, levantarán restricciones fronterizas

A dos semanas de que Estados Unidos permita el reingreso de viajeros “no esenciales” –básicamente turistas mexicanos– por los puertos fronterizos terrestres, funcionarios federales han ofrecido mayor información sobre un proceso que tendrá dos etapas, según especificó la Casa Blanca.

Tras una confusión con respecto a la fecha de apertura de los puentes internacionales para los viajes no esenciales, Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) aclaró la información para las dos fechas agendadas: el próximo 8 de noviembre y 21 de enero de 2022.

CBP especificó que no se requerirá la vacunación para que los niños menores de 18 años viajen a los Estados Unidos una vez que los funcionarios levanten la prohibición, pero deberán mostrar una prueba de coronavirus negativa antes de abordar un vuelo, de acuerdo con reglas descritas el lunes por la administración Biden. De esta manera se responde a las dudas de visitantes mexicanos, en cuyo país no se ha generalizado la vacunación de los menores.

En noviembre 8, CBP comenzará a permitir que los viajeros de México o Canadá completamente vacunados ingresen a los Estados Unidos por tierra, por razones no esenciales.

Según los informes, los viajeros deberán tener la documentación adecuada que proporcione prueba de vacunación, aunque no se ha detallado la manera en que solicitará este certificado de inoculación.

Las personas que no hayan sido completamente vacunadas contra Covid-19 no podrán viajar con fines no esenciales desde Canadá y México a los Estados Unidos por tierra y ferry, señala el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Posteriormente, después del 21 de enero de 2022, el DHS exigirá que todos los viajeros –incluyendo ciudadanos y residentes legales de EU– que crucen por tierra la frontera estén completamente vacunados contra Covid-19 y proporcionen un comprobante de vacunación válido.

Este enfoque proporcionará tiempo suficiente para que todos los viajeros esenciales, como camioneros, estudiantes y trabajadores de la salud, se vacunen.

Este nuevo sistema de viaje creará protocolos consistentes y estrictos para todos los ciudadanos extranjeros que viajen a los Estados Unidos, ya sea por aire, tierra o ferry, y representa la amplia disponibilidad de vacunas Covid-19.

“En consonancia con el nuevo sistema de transporte aéreo internacional que se implementará en noviembre, comenzaremos a permitir que los viajeros de México y Canadá que estén completamente vacunados contra Covid-19 ingresen a los Estados Unidos con fines no esenciales, como visitar a amigos y familiares o para el turismo, a través de los cruces fronterizos terrestres y en ferry”, dijo el secretario de DHS, Alejandro Mayorkas.

Anuncio confuso

La confusión sobre una supuesta extensión generalizada –para viajeros no esenciales– del cierre de la frontera hasta enero surgió luego del anuncio publicado el pasado 14 de octubre donde el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro N. Mayorkas, anunció que, siguiendo la orientación de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades y otros expertos en salud pública, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) enmendará las regulaciones del Título 19 para permitir a los viajeros no esenciales que hayan sido completamente vacunados contra Covid-19, ingresar al país el 8 de noviembre.

Sin embargo, el pasado jueves, el Gobierno de Estados Unidos extendió las restricciones de viajes no esenciales hasta el próximo 21 de enero con un lenguaje ambiguo, que no explicaba que la extensión sólo aplica para aquellos que no estén vacunados.

De acuerdo con el periódico oficial de EU, el Federal Register, se anunció la decisión de Mayorkas, de continuar limitando temporalmente los viajes no esenciales de personas de México en los puertos de entrada terrestres a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México.

CBP aclaró la información y dijo que el levantamiento de las restricciones se llevará a cabo en dos fases.

“Las modificaciones a las regulaciones del Título 19 ocurrirán en dos fases durante los próximos meses”, se lee en una declaración.

“Los viajes transfronterizos crean una actividad económica significativa en nuestras comunidades fronterizas y benefician a nuestra economía en general. Nos complace tomar medidas para reanudar los viajes regulares de una manera segura y sostenible”, añadió.

El DHS informó que los cambios alinean los puertos terrestres con las políticas que ya existen en los aeropuertos.

Las restricciones se implementaron en marzo de 2020 para reducir la propagación transfronteriza de Covid-19.

Incluyeron el turismo y las compras, pero hicieron excepciones para el comercio, viajes de negocios y educación, ciudadanos estadounidenses y residentes legales permanentes que regresan al país.

La notificación del jueves faculta a los funcionarios de Aduanas y Protección Fronteriza a continuar imponiendo la prohibición de viajar a las personas que no están vacunadas y no vienen por negocios esenciales.