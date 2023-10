En desorden, arranca Legislatura Texana sesión extraordinaria

Texas.- La aprobación de los vales escolares, la máxima prioridad legislativa del gobernador Greg Abbott en la nueva sesión especial, siempre iba a requerir una coalición de republicanos delicadamente reunida.

Tendría que incluir un compromiso entre el Senado más conservador y una facción de miembros de la Cámara rural que desde hace mucho tiempo se han unido a los demócratas para bloquear la idea.

Pero cuando la sesión especial comenzó el lunes, el vicegobernador Dan Patrick y el presidente de la Cámara de Representantes, Dade Phelan, estaban enfrentados, lo que difícilmente es una señal de un entorno legislativo productivo. Y Phelan indicó su deseo de que cualquier programa de vales vaya acompañado de más financiación para las escuelas públicas, lo que podría resultar otro factor que complicaría las negociaciones.

Patrick pidió a Phelan que dimitiera porque el orador le exigió que devolviera 3 millones de dólares a un importante patrocinador, el PAC Defend Texas Liberty, después de que The Texas Tribune informara que su líder se había reunido con un supremacista blanco y un activista antisemita. Patrick acusó a Phelan de utilizar el ataque de Hamás de este fin de semana contra Israel para obtener beneficios políticos.

"No pensé que ni siquiera Dade Phelan caería tan bajo", dijo Patrick en un comunicado. “Ahora ha tocado fondo por completo. Su último truco es repugnante, despreciable y falso”.

Phelan respondió y reiteró su afirmación de que el grupo era responsable de la “podredumbre política” dentro del Partido Republicano de Texas.

“No tomé 3 millones de dólares de un PAC que se asocia con nazis y simpatizantes de los nazis. Ese no es mi problema”, dijo Phelan. “Los miembros de mi Cámara… no aceptan dinero de este PAC. No nos asociamos con desviados sexuales, inadaptados y personas que se asocian con negadores del Holocausto”.

La oficina de Abbott no respondió a una solicitud de comentarios sobre el informe del Tribune, y él no habló el lunes sobre la pelea entre Phelan y Patrick. Está previsto que hable en una reunión proisraelí el lunes por la noche en Austin.

En ese contexto, la Cámara entró y salió en menos de media hora. Aprobó por unanimidad una resolución de apoyo a Israel después de que el país fuera atacado por militantes de Hamas durante el fin de semana y aplazó la sesión hasta el jueves.

El Senado también aprobó una resolución proisraelí por unanimidad, pero luego se puso manos a la obra. El Comité de Finanzas del Senado celebró una audiencia a última hora de la tarde en la que comenzó a considerar legislación para inyectar dinero nuevo a las escuelas públicas, un tema que no está en la agenda de la sesión especial de Abbott pero que es un prerrequisito importante para muchos legisladores si quieren aprobar los vales escolares.

El autor del proyecto de ley, el senador Brandon Creighton , republicano por Conroe, dijo durante la audiencia que los vales son "para un día diferente" y "no están relacionados" con su proyecto de ley de financiación escolar, que incluiría aumentos salariales para los maestros y fondos adicionales para mejoras de la seguridad escolar. .

Los vales “no tienen nada que ver con el día de hoy”, dijo Creighton. "Nuestras iniciativas de financiación de escuelas públicas son en sí mismas un impulso para nuestras escuelas públicas y nuestros maestros de escuelas públicas".

“Aparte de eso”, añadió, “tenemos lo que será una fracción del presupuesto como una nueva asignación” para vales.

Si bien el financiamiento de las escuelas públicas no está en la agenda de Abbott para la sesión especial, el Senado también comenzó el lunes con algunos temas que sí lo están. La cámara remitió proyectos de ley a un comité que prohibiría los mandatos de vacunas COVID-19 por parte de empleadores privados, aumentaría las penas por tráfico de personas y crearía un delito estatal por entrada ilegal desde un país extranjero.

Phelan predijo que la disputa entre Patrick y él no tendría impacto en la sesión especial. Dijo que la Cámara aprobaría sus prioridades y negociaría con el Senado para conciliar las diferencias en la legislación, como siempre lo hace.

“Mis miembros son grandes personas. Están aquí por las razones correctas”, dijo Phelan. "Seremos inmunes al ruido exterior, como siempre lo somos".

Demócratas, unidos

Los caucus demócratas de ambas cámaras celebraron conferencias de prensa el lunes prometiendo luchar contra las propuestas de vales, incluso si esto se produce a expensas de aumentos salariales para los docentes y financiación adicional para las escuelas públicas.

“Los demócratas del Senado estamos unidos en nuestra oposición a cualquier legislación [de cupones], independientemente de a qué esté vinculada, incluidos los aumentos salariales y las asignaciones para los maestros”, dijo la senadora Carol Alvarado de Houston, presidenta del Caucus Demócrata del Senado.

El representante Trey Martiner Fischer de San Antonio, presidente del Caucus Demócrata de la Cámara de Representantes, dijo a los periodistas que su grupo es “muy claro: ni vales ni acuerdos”.

“Una estafa de vales es una píldora venenosa que terminará quitándole a nuestras escuelas públicas más de lo que ingresa”, dijo el representante James Talarico , demócrata por Austin..

Mientras tanto, el proyecto de ley de financiación escolar de Creighton de 5.200 millones de dólares, el Proyecto de Ley Senatorial 2 , ayudaría a los funcionarios escolares con los costos crecientes de administrar un distrito, proporcionaría aumentos a los maestros y dirigiría más fondos para la seguridad escolar.

“El futuro de Texas comienza en las aulas y corresponde a los legisladores liberar el potencial de la educación para los 6 millones de estudiantes a los que servimos”, dijo Creighton en un comunicado.

Por ahora, no está claro si el proyecto de ley podría aprobarse en esta sesión especial, ya que Abbott no incluyó en la agenda la financiación de las escuelas públicas ni los aumentos para los docentes. Su llamado sólo incluía la aprobación de cuentas de ahorro para educación, un programa de vales escolares que daría a las familias acceso a fondos estatales para pagar la educación privada de sus hijos. La constitución estatal dice que los legisladores sólo pueden aprobar proyectos de ley relacionados con los temas de la agenda del gobernador durante sesiones especiales. El gobernador puede en cualquier momento modificar el orden del día.

Creighton dijo que tiene la intención de presentar un programa de vales escolares el lunes por la noche.

Nueva propuesta de financiación escolar

La SB 2 aumentaría la asignación básica (la cantidad base de dinero que reciben las escuelas por estudiante) de $6,160 a $6,235. Este dinero se utiliza para pagar las operaciones diarias de un distrito y puede utilizarse para aumentar los salarios de los docentes.

El proyecto de ley también incluye un bono salarial único para los docentes. Aquellos en distritos con menos de 5,000 estudiantes recibirían un pago de $10,000, mientras que aquellos en distritos con más de 5,000 estudiantes recibirían un pago de $3,000.

Esta disposición es similar a la legislación que Creighton intentó aprobar durante la sesión ordinaria. Creighton dijo que quería darles más a los maestros de distritos pequeños porque generalmente se les paga menos.

Un análisis del Texas Tribune muestra que los maestros de los principales distritos escolares suburbanos y urbanos reciben un salario promedio de aproximadamente $61,432, casi $10,000 más que aquellos que enseñan en áreas rurales.

Sin embargo, los maestros y los sindicatos han criticado el uso de la inscripción de estudiantes de los distritos para decidir qué educadores reciben la bonificación mayor, diciendo que es una manera menos que ideal de determinar quién necesita más el dinero. Los costos de vida suelen ser más altos en las áreas metropolitanas más grandes.

La SB 2 también ampliaría y aumentaría los fondos para la Asignación de Incentivos para Maestros , un programa que promete pagar a los maestros salarios de hasta seis cifras si cumplen con ciertos requisitos de desempeño. Actualmente, unos 13.000 profesores, o alrededor del 4% de los educadores del estado, forman parte del programa.

Y finalmente, el proyecto de ley aumenta los fondos destinados a las escuelas para mejoras de seguridad. Según el Proyecto de Ley 3 de la Cámara de Representantes , la principal ley de seguridad escolar aprobada en mayo, las escuelas recibieron $15,000 por campus para mejoras de seguridad y $10 adicionales por asistencia de estudiantes. La SB 2 modificaría esas cantidades y en su lugar daría a las escuelas $30,000 por campus y $20 por asistencia de estudiante.

Monty Exter, director de relaciones gubernamentales de la Asociación de Educadores Profesionales de Texas, dijo que Texas necesita un enfoque "sensible, adecuado, transparente y estable" para los aumentos de maestros y no sólo bonos únicos, y agregó que su grupo se opondría al proyecto de ley si depende de la aprobación de vales escolares.

El senador Royce West , demócrata de Dallas, dijo que los demócratas del Senado no apoyarán el proyecto de ley si eso significa que se aprobarán los vales escolares y están dispuestos a renunciar a la financiación de los aumentos de docentes y otros fondos de las escuelas públicas para poner fin a los vales en esta sesión.

Maia Pandey contribuyó a esta historia.

